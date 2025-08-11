Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Παναθηναϊκός: Ο Τάκης Φύσσας ανέλαβε και καθήκοντα Γ' αντιπροέδρου στην ΠΑΕ
Παναθηναϊκός: Ο Τάκης Φύσσας ανέλαβε και καθήκοντα Γ' αντιπροέδρου στην ΠΑΕ
Ο παλαίμαχος άσος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα που ήδη έχει ως πρέσβης του συλλόγου και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγινε ο Τάκης Φύσσας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Γ' Αντιπροέδρου.
Με τον τρόπο αυτό ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» θα μπορεί πλέον να εκπροσωπεί την ομάδα στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλιο της ΕΠΟ και της Stoiximan Superleague.
Ο Τάκης Φύσσας θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα που ήδη έχει ως πρέσβης του συλλόγου και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου. Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League».
Ειδήσεις σήμερα:
H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια
Με τον τρόπο αυτό ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» θα μπορεί πλέον να εκπροσωπεί την ομάδα στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλιο της ΕΠΟ και της Stoiximan Superleague.
Ο Τάκης Φύσσας θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα που ήδη έχει ως πρέσβης του συλλόγου και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου. Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League».
Ειδήσεις σήμερα:
H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα