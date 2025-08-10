ΠΑΟΚ και Ιβάν Σαββίδης: Δεκατρία χρόνια, μια νέα εποχή και μια ιστορία που γράφεται ακόμα

Πηγή

Δεκατρία χρόνια μετά, το κλίμα μοιάζει περίπλοκο. Ο Σαββίδης, παρών στην Τούμπα μετά από καιρό, εμφανίζεται αποφασισμένος να υλοποιήσει το μεγάλο του όραμα: τη Νέα Τούμπα, το στολίδι των 100 χρόνων του συλλόγου. Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματίας– μέσω του ΑΣ ΠΑΟΚ- παρουσιάζει τη δική του πρόταση.Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι μπερδεμένος. Κι όλα αυτά, μπροστά σε μια χρονιά-ορόσημο.Ο Ιβάν Σαββίδης – με τα σωστά του και τα λάθη του – αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του άλλαξε για πάντα την τροχιά ενός συλλόγου που κινδύνευε να μικρύνει. Σήμερα, στα 13 χρόνια από εκείνο το ιστορικό μεσημέρι, το ζητούμενο δεν είναι να μοιραστεί ο ΠΑΟΚ. Είναι να ενωθεί ξανά για να πορευτεί στα 100 του χρόνια με την περηφάνια που του αξίζει.