ΠΑΟΚ και Ιβάν Σαββίδης: Δεκατρία χρόνια, μια νέα εποχή και μια ιστορία που γράφεται ακόμα
ΠΑΟΚ και Ιβάν Σαββίδης: Δεκατρία χρόνια, μια νέα εποχή και μια ιστορία που γράφεται ακόμα
Η διαδρομή του Σαββίδη στον Δικέφαλο του Βορρά, οι επενδύσεις, οι τίτλοι και... το περίεργο «σήμερα» με αφορμή τη Νέα Τούμπα
Η 10η Αυγούστου δεν είναι απλώς άλλη μια μέρα στο ημερολόγιο του ΠΑΟΚ. Είναι η μέρα που, πριν από δεκατρία χρόνια, άλλαξε ο ρους της ιστορίας του συλλόγου.
Εκείνο την ημέρα του 2012 ο Ιβάν Σαββίδης απέκτησε το 51% των μετοχών της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ και μαζί τους, την ευθύνη, τα όνειρα, τις πληγές και τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
Εκείνη η ημέρα του 2012 δεν σήμανε απλώς την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού γεμάτου ένταση, αναγέννηση, τίτλους, προκλήσεις και – κυρίως – πάθος.
Ο ΠΑΟΚ των χιλίων προβλημάτων και της απαξίωσης, άλλαξε οριστικά σελίδα με την υπογραφή ενός ανθρώπου: Ιβάν Σαββίδης.
«Σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω για να φτιάξω των ΠΑΟΚ, όπως τον επιθυμείτε. Και θέλω να σας ακούσω για να κάνω τα λιγότερα δυνατά λάθη. Ήρθα εδώ και ήρθα για να μείνω καιρό», ήταν τα πρώτα λόγια ενός ανθρώπου που αποφάσιζε να μπει δυναμικά στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και των επιχειρήσεων έτοιμος να επενδύσει και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η διαδρομή
Μια μέρα πριν από τη μεγάλη αλλαγή, ο ΠΑΟΚ σάρωνε την Μπνέι Γιεχούντα (4-1) στο Europa League, ωστόσο στο γήπεδο οι περισσότεροι κουβέντιαζαν γύρω από τις φήμες που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν για την οριστική έλευση του ομογενή επιχειρηματία από το Ροστόφ.
Το επόμενο μεσημέρι, 10 Αυγούστου, στο «ασπρόμαυρο» Παλατάκι, άρχισε να γράφεται το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας εποχής. Οι συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη εμφανίζονται διακριτικά, ακολουθούν αυτοί του ερασιτέχνη, οι ώρες περνούν αργά, και στις 15:20, εμφανίζεται στην ελληνική τράπεζα η εντολή από τράπεζα της Κύπρου για την καταβολή 9.951.000 ευρώ.
Για τον Ιβάν Σαββίδη, αυτή δεν ήταν απλώς μια επιχειρηματική κίνηση. Ήταν προσωπική υπόθεση. Το όνειρο ενός Πόντιου από τη Σάντα, που ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του με τρόπο ουσιαστικό. Να γίνει κομμάτι του τόπου του. Και τι πιο ισχυρό σύμβολο από τον ΠΑΟΚ; Έναν σύλλογο που, εκείνη τη χρονιά, ακροβατούσε στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης. Μέσα σε λίγα χρόνια, με τον Πόντιο στο τιμόνι, τα πάντα άλλαξαν. Όλοι το παραδέχονται αυτό.
Η πιο καθοριστική ίσως στιγμή ήρθε το 2015. Ο Σαββίδης, με την περίφημη φράση του «πήγα για ένα τσάι, το πιο ακριβό της ζωής μου», πλήρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για να καθαρίσει η ΠΑΕ από τα βαρίδια του παρελθόντος. Ήταν η στιγμή που ο ΠΑΟΚ έγινε, επιτέλους, οικονομικά ελεύθερος.
Ακολούθησαν οι τίτλοι: Τέσσερα Κύπελλα (2017, 2018, 2019, 2021), το αήττητο Πρωτάθλημα του 2019, και – για πολλούς – το πιο συναρπαστικό όλων, αυτό του 2024. Ευρωπαϊκές πορείες, μεταγραφές, αναβάθμιση υποδομών, δημιουργία και εκτόξευση των Ακαδημιών, εξαγορά της γης στους Ταγαράδες για το νέο αθλητικό κέντρο.
#TheBoss is here! #PAOK #OurWay #IvanSavvidis #PAOKWAC #UEL pic.twitter.com/vxtjZR2R9E— PAOK FC (@PAOK_FC) August 7, 2025
Στον άνθρωπο που τηρεί τις υποσχέσεις του, που άλλαξε την ιστορία… Πρόεδρε για σένα! #IvanSavvidis #ThePresident pic.twitter.com/ekHpqIpA2C— PAOK FC (@PAOK_FC) May 19, 2024
Η σημερινή πραγματικότητα
Δεκατρία χρόνια μετά, το κλίμα μοιάζει περίπλοκο. Ο Σαββίδης, παρών στην Τούμπα μετά από καιρό, εμφανίζεται αποφασισμένος να υλοποιήσει το μεγάλο του όραμα: τη Νέα Τούμπα, το στολίδι των 100 χρόνων του συλλόγου. Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματίας Αριστοτέλης Μυστακίδης – μέσω του ΑΣ ΠΑΟΚ- παρουσιάζει τη δική του πρόταση.
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι μπερδεμένος. Κι όλα αυτά, μπροστά σε μια χρονιά-ορόσημο.
Ο Ιβάν Σαββίδης – με τα σωστά του και τα λάθη του – αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του άλλαξε για πάντα την τροχιά ενός συλλόγου που κινδύνευε να μικρύνει. Σήμερα, στα 13 χρόνια από εκείνο το ιστορικό μεσημέρι, το ζητούμενο δεν είναι να μοιραστεί ο ΠΑΟΚ. Είναι να ενωθεί ξανά για να πορευτεί στα 100 του χρόνια με την περηφάνια που του αξίζει.
Πηγή: Gazzetta
