Ολλανδία: Ντεμπούτο με ισοπαλία για τον Λημνιό στη Φορτούνα

SPORTS
Οι Γκόου Αχέντ Ιγκλς «χάλασαν» στις καθυστερήσεις το ντεμπούτο του Λημνιού με τη Φορτούνα (2-2) στην Eredivisie

Με τον Δημήτρη Λημνιό βασικό κι αναντικατάστατο σ' όλο το ματς, η Φορτούνα Σιτάρντ ξεκίνησε με ισοπαλία τις υποχρεώσεις της στην Eredivisie, καθώς έμεινε στο 2-2 με τους (περσινούς Κυπελλούχους) Γκόου Αχέντ Ιγκλς στον πρώτο αγώνα της αγωνιστικής περιόδου 2025/26, που είχε άκρως... δραματικό φινάλε.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 29' με το αυτογκόλ του Αντεβόγιε. Η Φορτούνα εντούτοις, «γύρισε» το ματς με τα τέρματα των Μπρίτιν (45'+1') και Τούνιτς (85'), όμως οι Γκόου Αχέντ -που έπαιζαν με παίκτη λιγότερο απ' το 54' λόγω της αποβολής του Τουίτ- κατάφεραν να «κλέψουν» το βαθμό της ισοπαλίας με το τέρμα του Νάουμπερ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην ολλανδική Eredivisie έχουν ως εξής:

Φορτούνα Σιτάρντ-Γκόου Αχεντ 2-2

Ναϊμέγκεν-Εξέλσιορ 09/08

Φέγενορντ-Μπρέντα 09/08

Χέρενφεν-Φόλενταμ 09/08

Αϊντχόφεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 09/08

Τσβόλε-Τβέντε 10/08

Αγιαξ-Τελστάρ 10/08

Αλκμααρ-Γκρόνινγκεν 10/08

Ουτρέχτη-Χεράκλες 10/08

