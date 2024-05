Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό της Euroleague - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

κατάφερε να πάρει τη σειρά των Play Off τηςστο Game 5 και έκλεισε το εισιτήριό του για το Final Four του Βερολίνου, την πρώτη του παρουσία σε αυτό μετά και τη σεζόν του 2011-12, μία χρονιά όπου στα προημιτελικά είχε πάλι απέναντί του τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.Πλέον το «τριφύλλι», περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον μεγάλο ημιτελικό. Πιο συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στηκαι τη, μία ακόμη σειρά η οποία έχει φτάσει στο Game 5.Η Μονακό αναζητά τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στο Final Four της Euroleague μετά και την περυσινή όπου είχε βρει στον δρόμο της τον Ολυμπιακό, ο οποίος της είχε βάλει «φρένο».Τη φετινή χρονιά, η ομάδα από το Πριγκιπάτο τερμάτισε την κανονική περίοδο στην 3η θέση έχοντας 23 νίκες με 11 ήττες.Κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο ματς της 15ης αγωνιστικής στο Μόντε Κάρλο είχε ηττηθεί με 91-90 έπειτα από μεγάλο τρίποντο του Μάριους Γκριγκόνις στη λήξη του χρόνου. Λίγες εβδομάδες αργότερα στο ΟΑΚΑ, το «τριφύλλι» είχε επικρατήσει εύκολα με 88-63.Βασικό «όπλο» της Μονακό είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague με «πράσινο» παρελθών, Μάικ Τζέιμς ο οποίος έχει κατά μέσο όρο σε κάθε από 17,9 πόντους με 5,1 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ σε 31:29 λεπτά εντός παρκέ ενώ συγκεντρώνει 19,4 βαθμούς στο PIR.