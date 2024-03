Super League 2: Το πρόγραμμα των play off και play out

Κλείσιμο

Εγινε σήμερα (19/3) η κλήρωση των Play Off και των Play Out των δύο Ομίλων της, που έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Κυριακή 24 του μηνός.Στατου Βορείου Ομίλου συμμετέχει κανονικά ηπαρότι η ΑΕΛ ζήτησε πρόσφατα να μην συμβεί αυτό και να αντικατασταθεί (σ.σ. η πλευρά των «βυσσινί» υποστηρίζει πως οι Β' ομάδες των «μεγάλων» μπορούν να λάβουν μέρος μόνο στα Play Out).Μάλιστα ο ισχυρός της άνδρας της, Αχιλλέας Νταβέλης, αποχώρησε λόγω αυτού από το Δ.Σ. και δεν ήταν παρών στην κλήρωση, ενώ οι Θεσσαλοί έκαναν γνωστό πως θα προσφύγουν στο διαιτητικό της ΕΠΟ.«Η συμμετοχή Β ´ομάδας στα play offs αποτελεί προσπάθεια αλλοίωσης του πρωταθλήματος Η ΠΑΕ ΑΕΛ βάσει του κανονισμού και της προκήρυξης της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, για την Super League 2, συνεχίζει να πιστεύει ότι οι ομάδες Β’ και ανεξάρτητα από τη βαθμολογική τους κατάταξη, δεν μπορούν να αγωνίζονται με βαθμολογικό ενδιαφέρον στους αγώνες των play offs, καθώς οι αγώνες αυτοί θα καθορίσουν και την τελική έκβαση του πρωταθλήματος και των ομάδων που θα ανέλθουν στη μεγάλη κατηγορία.Η ΠΑΕ ΑΕΛ άμεσα προσφεύγει νομικά για να δικαιωθεί, καθώς η ερμηνεία του εγκεκριμένου απαρχής κανονισμού δεν δεσμεύεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της SL2. Είναι προφανές ότι κάποιοι ερμηνεύουν για ευνόητους λόγους εκτός νομικού πλαισίου και εκτός λογικής γενικότερα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στα δίκαια αιτήματά μας και θα αναμένουμε με απόλυτο σεβασμό την τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που η ΑΕΛ δικαιωθεί στην προσφυγή της στο διαιτητικό, η σημερινή κλήρωση από τη διοργανώτρια των αγώνων play offs και play out, καθίσταται άκυρη. Παρότι με σεβασμό το αναφέραμε σε όλους τους συναδέλφους του διοικητικού συμβουλίου, εκείνοι επέλεξαν την άμεση διενέργεια της κλήρωσης. Η απόφασή τους είναι σεβαστή ανεξαρτήτου αποτελέσματος και η κάθε πλευρά αναλαμβάνει τις ευθύνες της», ανέφεραν σε σχετική τους ανακοίνωση.Η βαθμολογία στο συγκεκριμένο group επικυρώθηκε με αστερίσκο, καθώς επιβλήθηκε πρόσφατα στον Αιολικό ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών. Η ομάδα της Λέσβου έχει διορία μέχρι και την Πέμπτη (21/3) να διευθετήσει τις οφειλές της, ώστε να μην καταλάβει εκείνη την τελευταία θέση και την αντικαταστήσει σταo Απόλλων Πόντου, που αυτή τη στιγμή έχει υποβιβαστεί.Επειτα από σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη αποφασίστηκε να γίνει εμβόλιμη στις 3 Απριλίου, ενώ δεν θα υπάρχει δράση την Κυριακή 8 Μαΐου, δηλαδή την Κυριακή του Θωμά.ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣPlay Off