Τρέβορ Φράνσις: Πέθανε ο Βρετανός ποδοσφαιριστής που «έσπασε» το φράγμα του 1 εκατ. λιρών

Nottingham Forest is deeply saddened to learn the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis.



A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/BPsLxGG73K — Nottingham Forest (@NFFC) July 24, 2023

Sorry to learn of the death of Trevor Francis, aged 69. He was Britain's first £1million player - and played 52 times for his country between 1977 and 1986. pic.twitter.com/w9p38MnwGm — BoomRadioUK (@BoomRadioUK) July 24, 2023

Shocked and saddened to hear of the passing of footballing legend and Britain's first ever £1m player Trevor Francis.



Rest easy sir

🕊 ❤️⚽️ pic.twitter.com/vN1koVixxJ — Challis' Musings (Poet & Lyricist) (@ChallisMusings) July 24, 2023

RIP Trevor Francis



He oversaw some incredible #CPFC memories.pic.twitter.com/kL0YLHzMTQ — RedNBlueArmy (@RedNBlueArmy1) July 24, 2023

Rip to a great footballer and true gent Britain’s 1st 1 million pound footballer sir Trevor Francis who died this afternoon from a heart attack this morning aged 69. pic.twitter.com/kEaGjRIfxu — Ian Tiernan (@ITiernan74) July 24, 2023

Θρήνος στο ποδόσφαιρο της Μεγάλης Βρετανίας αφού όπως έγινε γνωστό «έφυγε» από τη ζωή ο Τρέβορ Φράνσις.

Ο Φράνσις έμεινε στην ιστορία αφού έγινε ο πρώτος Βρετανός ποδοσφαιριστής που «έσπασε» το φράγμα του 1 εκατ. λιρών για να πάρει το 1979 μεταγραφή από την Μπέρμιγχαμ στη Νότιγχαμ Φόρεστ.



Ο Μπράιν Κλαφ δικαίωθηκε τότε για την επιλογή αφού η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης και το 1979 και το 1980.