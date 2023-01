Τσιτσιπάς: Θέλει να φάει χταπόδι με την Ρόμπι στην Ελλάδα, αλλά δεν γνωρίζει τη Νικόλ Κίντμαν

𝘽𝙖𝙧𝙗𝙖𝙧𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙨: The Aussie challenge 🙌🇦🇺@steftsitsipas really does have a soft spot for Margot Robbie 😊#AusOpen | @Babsschett pic.twitter.com/mYZybgfRCC