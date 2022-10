Basketball Champions League, ΠΑΟΚ - Σάσαρι 88-68: Πρώτη νίκη με κορυφαίο τον Ράιλι - Δείτε βίντεο

𝐎𝐧𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐤𝐧𝐨𝐰:@lifeofnanu_32 does NOT want to be on the wrong side of the highlights 😤#BasketballCL | @dinamo_sassari pic.twitter.com/aWC6M0Fq76 — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 19, 2022

Σεφτέ στοέκανε ο. Η ομάδα του Λυκογιάννη χάρη σε ένα απίθανο τρίτο δεκάλεπτο (28-9), έβαλε τις βάσεις μιας μεγάλης νίκης (88-68) κόντρα στους Ιταλούς. Έτσι πήγε στο 1-1 στη διοργάνωση, ρίχνοντας τους φιλοξενούμενους στο 0-2.Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ράιλι με 19 πόντους, ενώ κοντά στο double double βρέθηκε ο Φράνκε με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 15 είχε ο Ντιόπ και 13 πόντους με 13 ριμπάουντ, ο γνωστός για την κουτάλα στις βολές, Ονουάκου.O ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο ματς και πιο συγκεντρωμένος από τη Σάσαρι, κάτι που του επέτρεψε να προηγηθεί με 12-5 χάρη στον Φράνκε. Οι Ιταλοί αντέδρασαν και με τον Μπέντζιους ισοφάρισαν σε 12-12 στο 8'. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Τσιακμά να σκοράρει για τρεις για το 18-14.Ο Κρούσλιν έδωσε προβάδισμα τριών πόντων (18-21) στους Ιταλούς, όμως ο Χαντς απάντησε για το 27-23 για τον Δικέφαλο του Βορρά. Με σερί 12-0 η Σάσαρι ξέφυγε με 27-35 χάρη στο καλάθι του Μπέντζιους στο 16'. Ο Ράιλι με δύο βολές διαμόρφωσε το 35-43 στο ημίχρονο. Με 31/5 τρίποντα σούταρε η ομάδα του Λυκογιάννη, 2/7 είχαν οι Ιταλοί