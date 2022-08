Τουρνουά Ακροπόλις, Ελλάδα-Τουρκία 89-80: Έλειπε ο Γιάννης, οργίασε ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cmaakvrx01cx)

No Giannis? No... problem για την Εθνική μας ομάδα! Υπάρχει ο... Κώστας!Ο μικρότερος αδερφός των Αντετοκούνμπο που βρίσκεται στην Εθνική ομάδα, ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά για την Εθνική μας ομάδα στην αναμέτρηση με την Τουρκία Ένα ματς γεμάτο από ένταση, νεύρα, αποβολές, ένα ματς που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν και επίσημο παιχνίδι αλλά και με έναν... Κώστα βγαλμένο από άλλον πλανήτη!Με μια λέξη ήταν... συγκλονιστικός! Στα 32 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ μέτρησε 19 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 0/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ! Τα έκανε όλα! Και να 'ταν μόνο αυτός; Το όνομα Κώστας είχε την... τιμητική του στο κλειστό του ΟΑΚΑ, καθώς τόσο ο Κώστας Παπανικολάου (13π., 6ριμπ.) όσο και ο Κώστας Σλούκας (10π., 5ασ.) τον συμπλήρωσαν ιδανικά μαζί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (16π., 4ασ., 3ριμπ.)Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής μας ομάδας, η οποία στηρίχθηκε στην καλή της άμυνα και το εύκολο καλάθι στο τρανζίσιον, με τελικό αποδέκτη τον Κώστα Αντετοκούνμπο! Ο... μικρότερος αδερφός των Γιάννη και Θανάση ήταν εκείνος που... ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ στο πόδι με τις εντυπωσιακές φάσεις που χάρισε, δίνοντας και το έναυσμα για το «γαλανόλευκο» ξέσπασμα του 15-6 στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα.Βέβαια ήταν δεδομένο ότι θα αντιδράσει η Τουρκία, κάτι που έκανε δια χειρός Φουρκάν Κορκμάζ ο οποίος είχε βάλει ουκ ολίγους μπελάδες στην άμυνα της Ελλάδας. Ακόμα και έτσι η Εθνική μας κατάφερε να κρατήσει τα ηνία στο ματς και να κρατήσει μια διαφορά δύο κατοχών (19-13 στο 8') η οποία έγινε... τρεις κατοχές με buzzer beater τρίποντο του Παπανικολάου στη λήξη του α' δεκαλέπτου για το 22-15.Η Τουρκία ωστόσο δεν παρασύρθηκε από τον ελληνικό ενθουσιασμό ο οποίος ήταν έκδηλος τόσο στο παρκέ, όσο και στις εξέδρες από 18.000 φιλάθλους και με επιμέρους 12-4 πήρε το προβάδισμα στο σκορ με 26-27 λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου. Και να 'ταν μόνο αυτό; Η διαφορά υπέρ της Τουρκίας έφτασε και το +5 (29-34). Η Εθνική μας ήταν άστοχη από τη γραμμή της φιλανθρωπίας έχοντας έως τα μέσα του β' δεκαλέπτου 0/5 βολές ωστόσο, και παρά το κακό ποσοστό, κατάφερε να κρατηθεί στο παιχνίδι και να πάρει εκ νέου προβάδισμα με 36-34 έχοντας πραγματοποιήσει σερί 7-0.Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν «εγγύηση» με 11 πόντους (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα αλλά και... 0/4 βολές) και 6 ριμπάουντ, ο Αγραβάνης όσο αγωνίστηκε στο α' μέρος ήταν θετικός σε άμυνα και επίθεση (4π., 5ριμπ., 1κλ., 1ασ.) ενώ σημαντικές λύσεις είχαν προσφέρει οι Λαρεντζάκης και Παπανικολάου, με τον δεύτερο να κάνει «γεμάτο» ημίχρονο (5π., 3ριμπ., 2ασ., 2κλ.) στα 14 λεπτά που είχα αγωνιστεί. Βέβαια στην αντίπερα όχθη υπήρχε ο... φοβερός και τρομερός Κορκμάζ, ο οποίος έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας 19 πόντους με 3/4 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 1/4 βολές και 7 ριμπάουντ.Στο ίδιο διάστημα η Εθνική μας είχε συνολικά 13/22 δίποντα, 5/16 τρίποντα και μόλις 1/8 βολές (!!!) έχοντας χάσει τη μάχη των ριμπάουντ από την Τουρκία (17-21) η οποία μέτρησε με τη σειρά της 9/17 δίποντα, 7/11 τρίποντα (σ.σ. που ήταν και το κλειδί για το προβάδισμά της απέναντι στην ελληνική ζώνη) και 4/8 βολές.Ο Ιτούδης επέλεξε το αρχικό του σχήμα και στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου (Καλάθης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάσης, Κώστας) και μ' ένα ξέσπασμα στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου η Εθνική πήρε προβάδισμα με 51-45 ύστερα από δύσκολο τρίποντο του Ντόρσεϊ με τη λήξη του χρόνου επίθεσης. Βέβαια το μομέντουμ που... προσπάθησε να «χτίσει» η Εθνική «χάλασε» από τις συνεχόμενες διακοπές στο παιχνίδι. Αρχικά εξαιτίας ενός άτσαλου πεσίματος του Θανάση Αντετοκούνμπο ο οποίος -ευτυχώς- δεν είχε τίποτα και συνέχισε κανονικά το ματς και στη συνέχεια λόγω της δεύτερης τεχνικής ποινής και αποβολής του Αταμάν.Αποτέλεσμα; Η Τουρκία να πάρει τα ηνία του ματς, να μπει στην εξίσωση και ο Οσμάν και να φτάσει να προηγείται με 59-67! Το ματς είχε γυρίσει ολοκληρωτικά υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι κράτησαν τα ηνία του σκορ έως και το τέλος τη 3ης περιόδου. Στα... άσχημα νέα της βραδιάς ο τραυματισμός του Σαϊμπίρ ύστερα από ένα άτσαλο πέσιμο με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το ματς υποβασταζόμενος. Η Εθνική μας προσπάθησε να κάνει την προσπάθειά της και να επιστρέψει ξανά το παιχνίδι, με τον Λεωνίδα Κασελάκη να αποδεικνύεται ο «αφανής ήρωας» για το ελληνικό come back.Αν και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «ροκάνισε» την διαφορά (68-71 στο 33'), η Τουρκία έβρισκε τον τρόπο για να σταματήσει την αντεπίθεση που προσπαθούσε να κάνει η Εθνική μας ομάδα. Ένα τρίποντο του Παπανικολάου στο 34' έφερε την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από τους Τούρκους (73-74) το οποίο έμελλε να βάλει και τη... φλόγα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ένα γκολ φάουλ του εξαιρετικού Κώστα Αντετοκούνμπο έφερε την Εθνική μας μπροστά στο σκορ (75-74) και ένα νέο καλάθι του Παπανικολάου «έγραψε» σερί 7-0 για το 77-74 στο 35'.Αυτό ήταν. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι για την Εθνική μας ομάδα η οποία δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Και πώς να το... έκανε όταν είχε σε εξαιρετική βραδιά, τόσο τον Κώστα Παπανικολάου, όσο και τους Τάιλερ Ντορσεϊ και Κώστα Σλούκα, οι οποίοι έδωσαν θριαμβευτικό τόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο του ματς.Τα δεκάλεπτα: 22-15, 42-43, 63-69, 89-80