«The United Way» δια χειρός Καντονά: Η κλωτσιά στον ρατσισμό και η «λίγκα των πλουσίων»

Αποτελεί αναμφίβολα μια από τις πιο εμβληματικές και ανατρεπτικές προσωπικότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Προκλητικός, ιδιόρρυθμος, ασυμβίβαστος ή απλά... γεννημένος πρωταγωνιστής. Ο σηκωμένος γιακάς, o εκνευρισμός του μέσα στο γήπεδο και το αστείρευτο ταλέντο του θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στα χρονικά της στρογγυλής θεάς.Η επιστροφή του μπροστά αλλά και πίσω από την κάμερα, υπό την ιδιότητα του σεναριογράφου και αφηγητή, αν μη τι άλλο πολυαναμενόμενη... κι όπως όλα δείχνουν αντάξια της θρυλικής του πορείας. Τοείναι το νέο ντοκιμαντέρ-γέννημα του για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που φέρει την υπογραφή του 54χρονου Γάλλου πρώην ποδοσφαιριστή σε συνεργασία με τον Mat Hodgson, την Dazzler Media και το Sky.Το φιλμ ακολουθεί την πορεία της αγγλικής ομάδας, από τα «Μωρά του Μπάσμπι» μέχρι και το τρέμπλ του 1999. Μάλιστα, σε αυτό συμμετέχουν προσωπικότητες που συνδέθηκαν με την λαμπρή ιστορία των «Κόκκινων Διαβόλων», όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Ράιαν Γκιγκς, ο Μπράιαν Ρόμπσον, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και πολλοί άλλοι.Όσον αφορά την κυκλοφορία του, αναμένεται να βγει σε μορφή Blu-ray, DVD και δυνατότητα κατεβάσματος στις 10 Μαΐου, από την «Dazzler Media», πριν να εμφανιστεί στα αγγλικά κανάλια Sky Documentaries και NOW, δύο εβδομάδες αργότερα.Το όνομα τουείναι ταυτόσημο της αναγέννησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς υπήρξε ο αναμορφωτής της σύγχρονης ιστορίας της, κατακτώντας μεταξύ άλλων τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, το πρώτο μάλιστα τη σεζόν της απόκτησής του.Το εν λόγω ντοκιμαντέρ αναλύει τα σημεία-σταθμούς του εμβληματικού συλλόγου, όπως την ομάδα του Ματ Μπάσμπ, την αεροπορική τραγωδία του Μονάχου, την έλευση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και την χρυσή φουρνιά του 1992.σημειώνει ο Καντονά.Ταυτόχρονα με το πλούσιο αρχειακό υλικό, παρουσιάζονται και αποκλειστικές συνεντεύξεις από θρυλικούς ποδοσφαιράνθρωπους της Γιουνάιτεντ (Ραίαν Γκιγκς, Πίτερ Σμάιχελ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, Τέντι Σέριγχαμ, Άντι Κόουλ, Μπράιαν Ρόμπσον και ο Νόρμαν Γουαϊτσάιντ).σχολιάζει μεταξύ άλλων στην αρχή του τρέιλερ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.Αν μια σκηνή έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων στη δεκαετία του '90 δεν είναι άλλη από την περίφημη κλωτσιά του Καντονά.Στις 24 Ιανουαρίου 1995, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπιζε τηνστο Λονδίνο, με τους «Κόκκινους Διαβόλους» να κυνηγάνε τον τρίτο σερί τίτλο, έχοντας επενδύσει σε ταλέντο από τις ακαδημίες της ομάδας και σημαντικές μεταγραφές - όπως αυτή του χαρισματικού αλλά απίστευτα οξύθυμου και εκκεντρικού Ερίκ Καντονά.Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο «Βασιλιάς», αντέδρασε στο τράβηγμα της φανέλας με ένα χτύπημα στον Ρίτσαρντ Σο της Κρίσταλ Πάλας. Ο διαιτητής τον απέβαλε ωστόσο τα πράγματα ξέφυγαν ακόμη περισσότερο... Ένας οπαδός της Κρίσταλ Πάλας του επιτέθηκε με ένα απίστευτο υβρεολόγιο, κάτι που ο Γάλλος άσος δεν άφησε αναπάντητο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος αργότερα, περισσότερο απ΄όλα τον εξόργισαν οι ρατσιστικές αναφορές κατά της Γαλλίας («Fuck off back to France, you French bastard»). Παίρνοντας φόρα εξαπέλυσε μια κλωτσιά «Kunf Fu» όπως χαρακτηρίστηκε τότε από τον τύπο στο στομάχι του οπαδού, ενώ συνέχισε την επίθεσή του με μπουνιές.Φυσικά το εν λόγω περιστατικό δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τον παλαίμαχο αστέρα, ο οποίος εμφανίστηκε κάθε άλλο παρά μετανιωμένος για το συμβάν, για το οποίο είχε αρχικά καταδικαστεί σε φυλάκιση δυο εβδομάδων, ωστόσο η ποινή του ορίστηκε σε 120 ώρες κοινωνικής εργασίας και παράλληλα κλήθηκε να πληρώσει συνολικό πρόστιμο 30.000 λιρών., σχολίασε ο 54χρονος Καντονά στο ντοκιμαντέρ.Mάλιστα η ιστορική φωτογραφία με τον Ερίκ Καντονά να κλωτσά τον οπαδό της Κρίσταλ Πάλας, χρησιμοποιήθηκε από το αγγλικό ροκ συγκρότημα, Ash, που λάνσαραν το σιγνκ τους με τίτλο «Kung Fu» με την εν λόγω φωτογραφία στο εξώφυλλο του.Το να θελήσεις να βάλεις σε καλούπια τον Καντονά θα έλεγε κανείς πως θα είχε τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας με τις προσπάθειες του Ξέρξη να μαστιγώσει τη θάλασσα... Μέσα στη δίνη που προκάλεσε η ανακοίνωση της δημιουργίας της κλειστής ευρωπαϊκής λίγκας των 12 ομάδων κόντρα στην UEFA, ο Γάλλος άσος βγήκε μπροστά, υπερασπιζόμενος το κοινό οπαδικό αίσθημα., ήταν η ατάκα με την οποία σχολίασε την καινοφανή ανταρσία.Άλλωστε στο ντοκιμαντέρ της ομάδας που αγάπησε και δοξάστηκε όπως το είδωλο του Τζορτζ Μπεστ, περιγράφει ανάγλυφα και με εξωραϊστική διάθεση τη γιγάντωση του συλλόγου, το ευρωπαϊκό όνειρο και τα ηρωικά ιδανικά μέχρι τη δεκαετία του 90'. Στην εποχή των Γκλέιζερς ωστόσο το ξεπούλημα της Γιουνάιτεντ «της καρδιάς του» σε μια ελιτίστικη λίγκα, ήταν κάτι που τον βρήκε κατηγορηματικά αντίθετο. Και το δήλωσε. Ρητά.