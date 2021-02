Ο Λάζαρος Τσαλίκης υποψήφιος Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Πρόεδρος Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης,, ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για την Προεδρία της, στις επερχόμενες εκλογές του Μαρτίου.Με γραπτή δήλωση του απευθύνει ενωτικό κάλεσμα σε όλους τους Ομίλους της Ελλάδας: «Αποφάσισα να διεκδικήσω την Προεδρία της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας μετά από συζητήσεις με πολλούς φίλους και συναθλητές από όλα τα μέρη της πατρίδας μας έχοντας βαθιά γνώση του αθλήματος τόσο στο διοικητικό τομέα, όσο και στο στίβο των αγώνων. Έχοντας πλήρη επίγνωση της τιμής του αξιώματος, αλλά και των ευθυνών που από αυτό απορρέουν, σας καλώ να αρμενίσουμε μαζί για την ουσιαστική και όχι προσχηματική ανανέωση της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Μοναδική μας δέσμευση η υλοποίηση των αρχών της διακήρυξης για τη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ της ελληνικής ιστιοπλοΐας».Ο Άκης Τσαλίκης, Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλουκαι μέχρι πρόσφατα Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, συμμετέχει στο ORC ως εκπρόσωπος της Ελλάδας από το 2010 και ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Αγώνων (Race Management Committee) από το 1999. Το Νοέμβριο του 2020 εκλέχτηκε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του ORC, ενώ έχει επίσης διατελέσει μέλος της Oceanic and Offshore Committee της World Sailing τις περιόδους 2002-2004 και 2012-2016.Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής επτά συνολικά παγκοσμίων και πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ολυμπιακών κατηγοριών και ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη και στο Πόρτο Καρράς. Έχει διατελέσει για σειρά ετών Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων «Aegean Regatta» που διοργανώνει τοσε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους ναυτικούς ομίλους του ανατολικού Αιγαίου έχοντας στόχο την ανάπτυξη του ναυταθλητικού τουρισμού.Προέρχεται από την μεγάλη σχολή της ολυμπιακής κλάσης 470, διετέλεσε μέλος της Εθνικής Ομάδας Ιστιοπλοΐας στην κλάση 470 και έχει συμμετάσχει σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς αγώνες. Είναι ενεργός αθλητής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, αγώνισμα στο οποίο κατέκτησε την δεύτερη θέση της ερασιτεχνικής κατηγορίας Corinthians στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORC 2016, ως κυβερνήτης του σκάφους «Οξυγόνον». Συγκαταλέγεται στους λίγους Έλληνες ωκεανοπόρους, αφού διέσχισε τον Ατλαντικό το 1992 ακολουθώντας την πορεία του Κολόμβου στα πλαίσια του επετειακού αγώνα Discovery Race για τα 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής, ως μέλος του πληρώματος του σκάφους του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης «Θεσσαλονίκη 97», κατακτώντας μάλιστα την τρίτη θέση στην κατηγορία IOR.Είναι Καθηγητής α¨ βαθμίδας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιοδοντολογία στο Philipps Universitaet Marburg στη Γερμανία, όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του σε συνεργασία με το State University New York at Buff.