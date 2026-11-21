Αιχμές ΠΑΣΠ κατά ΕΛ.Α.Σ και Δούκα για τη σημαία του Πολυτεχνείου: Η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει
Αιχμές ΠΑΣΠ κατά ΕΛ.Α.Σ και Δούκα για τη σημαία του Πολυτεχνείου: Η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει
«Μας προκαλεί εντύπωση πώς άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων» απαντά η φοιτητική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στον δήμαρχο Αθηναίων
Σαφείς αιχμές κατά της ΕΛ.ΑΣ αλλά και κατά του Χάρη Δούκα αφήνει η φοιτητική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, η ΠΑΣΠ, μετά την δήλωση του δημάρχου Αθηναίων ότι η σημαία του Πολυτεχνείου δεν πρέπει να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα, αλλά στη Βουλή ή στο Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).
Η ΠΑΣΠ υπενθυμίζει ότι από το 1976 ανέλαβε τη φύλαξη της σημαίας όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ, όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας. Μας προκαλεί εντύπωση πως άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων» λέει η φοιτητική παράταξη και τονίζει ότι η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει.
Η ανακοίνωση της ΠΑΣΠ για τη σημαία του Πολυτεχνείου
«Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, δηλώνουμε πως η σημαία είναι όπως και ήταν επί δεκαετίες στα χέρια του φοιτητικού κινήματος.
Η ΠΑΣΠ από το 1976 συνδέεται με τη φύλαξη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου. Ανέλαβε τη φύλαξή της, απ’ όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ. Όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας.
Όπως και τότε έτσι και σήμερα, η ΠΑΣΠ διασφαλίζει την προστασία και τη φύλαξη, καθώς και ότι κάθε χρόνο βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Τίποτα δεν άλλαξε ώστε να δικαιολογεί τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις.
Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους φοιτητές και στο φοιτητικό κίνημα. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι ένα αιώνιο σύμβολο αγώνα που ανεξίτηλα άφησε το αποτύπωμά του. Το νόημα της εξέγερσης του 1973 απέναντι στη δικτατορία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα που επιχειρείται η ακύρωση κάθε συλλογικού αγώνα και κάθε δημοκρατικής μνήμης από την κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωτοστάτες τον αρνητή της ιστορίας κύριο Άδωνι Γεωργιάδη και τους κυβερνητικούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς.
Μας προκαλεί εντύπωση πώς άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα αυτών των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων. Η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει. Η σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι κτήμα του ελληνικού λαού και
ανήκει σε κάθε γενιά που αγωνίζεται για μια ζωή με δικαιοσύνη. Η ΠΑΣΠ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση και μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων νεολαίας, ενώ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανασύσταση της ΕΦΕΕ».
Σημειώνεται ότι χθες, μετά από δημοσιεύματα ότι η σημαία του Πολυτεχνείου παραδόθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας αντέδρασε : «Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό» ανέφερε και πρότεινε η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας, είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).
Σε αναρτήσεις τους, πρώην γραμματείς της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, οι Παντελής Καμάς και Κώστας Πανταζής εξαπέλυσαν αιχμές κατά του κ. Δούκα κάνοντας λόγο για κινήσεις εντυπωσιασμού και επέμειναν ότι η σημαία του Πολυτεχνείου πρέπει να παραμείνει στα χέρια του φοιτητικού κινήματος
Η ΠΑΣΠ υπενθυμίζει ότι από το 1976 ανέλαβε τη φύλαξη της σημαίας όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ, όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας. Μας προκαλεί εντύπωση πως άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων» λέει η φοιτητική παράταξη και τονίζει ότι η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει.
Η ανακοίνωση της ΠΑΣΠ για τη σημαία του Πολυτεχνείου
«Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, δηλώνουμε πως η σημαία είναι όπως και ήταν επί δεκαετίες στα χέρια του φοιτητικού κινήματος.
Η ΠΑΣΠ από το 1976 συνδέεται με τη φύλαξη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου. Ανέλαβε τη φύλαξή της, απ’ όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ. Όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας.
Όπως και τότε έτσι και σήμερα, η ΠΑΣΠ διασφαλίζει την προστασία και τη φύλαξη, καθώς και ότι κάθε χρόνο βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Τίποτα δεν άλλαξε ώστε να δικαιολογεί τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις.
Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους φοιτητές και στο φοιτητικό κίνημα. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι ένα αιώνιο σύμβολο αγώνα που ανεξίτηλα άφησε το αποτύπωμά του. Το νόημα της εξέγερσης του 1973 απέναντι στη δικτατορία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα που επιχειρείται η ακύρωση κάθε συλλογικού αγώνα και κάθε δημοκρατικής μνήμης από την κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωτοστάτες τον αρνητή της ιστορίας κύριο Άδωνι Γεωργιάδη και τους κυβερνητικούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς.
Μας προκαλεί εντύπωση πώς άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα αυτών των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων. Η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει. Η σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι κτήμα του ελληνικού λαού και
ανήκει σε κάθε γενιά που αγωνίζεται για μια ζωή με δικαιοσύνη. Η ΠΑΣΠ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση και μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων νεολαίας, ενώ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανασύσταση της ΕΦΕΕ».
Σημειώνεται ότι χθες, μετά από δημοσιεύματα ότι η σημαία του Πολυτεχνείου παραδόθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας αντέδρασε : «Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό» ανέφερε και πρότεινε η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας, είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).
Σε αναρτήσεις τους, πρώην γραμματείς της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, οι Παντελής Καμάς και Κώστας Πανταζής εξαπέλυσαν αιχμές κατά του κ. Δούκα κάνοντας λόγο για κινήσεις εντυπωσιασμού και επέμειναν ότι η σημαία του Πολυτεχνείου πρέπει να παραμείνει στα χέρια του φοιτητικού κινήματος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα