Κλείσιμο



Η ανάρτηση του Ευάγγελου Λιάκου



Μαρινάκης: Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Λιάκο

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής του προχώρησε με ανάρτησή του ο υφυπουργόςμε αφορμή δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας που ανέφερε ότι το λογιστικό γραφείο της αδελφής του έλαβε απευθείας αναθέσεις από δήμους και φορείς.Όπως αναφέρει, η αδελφή του εργάζεται ως λογίστρια από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, δηλαδή οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη εκλογή του στη Βουλή.Σύμφωνα με τον ίδιο, το λογιστικό γραφείο της αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα τους, η οποία ξεκίνησε το 1982. Το γραφείο στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα τους και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού.Ο κ. Λιάκος ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή του, ότι δεν υπήρξαν ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιαδήποτε εταιρεία και ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι συνεργασίες της αδελφής του με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες, ενώ καμία από αυτές δεν αφορά δήμο της εκλογικής του περιφέρειας.«Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου», αναφέρει, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να του αποδίδεται η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής του χωρίς να τεκμηριώνεται προσωπική του εμπλοκή.Αναλυτικά η ανάρτηση:Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω ορισμένα πραγματικά γεγονότα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης και αντικειμενική εικόνα.Η αδελφή μου ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, ως λογίστρια, από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη μου εκλογή στη Βουλή.Το λογιστικό της γραφείο αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα μας, η οποία ξεκίνησε το 1982. Στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα μας και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες.Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.Οι επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής μου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες. Καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά Δήμο της εκλογικής μου περιφέρειας.Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου.Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή.Η διαφάνεια, ο σεβασμός στους θεσμούς και η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων αποτελούν για μένα σταθερές αρχές.Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.Ερωτηθείς για το δημοσίευμα, παρέπεμψε στην ανάρτηση του υφυπουργού, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ούτε σε πολιτικό επίπεδο».«Ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν έχει την οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την αδερφή του. Αυτό τα λύνει όλα. Απαντάει επίσης για το κτίριο ότι είναι συστέγαση αλλά σε διαφορετικό όροφο. Και εκεί είναι εντελώς διακριτές δραστηριότητες», ανέφερε.