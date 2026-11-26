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Το άλμπουμ του Παναθηναϊκού από το ταξίδι στη Δανία: «Η γη του Άμλετ και η πράσινη μικρή γοργόνα», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ του Παναθηναϊκού από το ταξίδι στη Δανία: «Η γη του Άμλετ και η πράσινη μικρή γοργόνα», δείτε φωτογραφίες
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Νόρτζελαντ στο Φάρουμ της Δανίας για την 4η αγωνιστική του Conference League
Στη Δανία βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού, ενόψει του αγώνα με τη Νόρτζελαντ.
Μέσα από τα social media, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία της ομάδας σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κοπεγχάγη, το Φάρουμ και το Χέλσινγκορ.
Αυτό, όμως, που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν ένα ξεχωριστό λάβαρο με την ονομασία «The Athenian».
Στο σχέδιό του απεικονίζεται μια γοργόνα που κρατά ένα τριφύλλι, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό ανάμεσα στην αθηναϊκή προέλευση του συλλόγου και ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της Δανίας.
Η συγκεκριμένη απεικόνιση αποτελεί σαφή αναφορά στη γνωστή «Μικρή Γοργόνα» (The Little Mermaid), το περίφημο χάλκινο άγαλμα που φιλοτέχνησε ο Έντβαρντ Έρικσεν και βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή Λανγκελίνι, στην Κοπεγχάγη.
Το γλυπτό συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα αξιοθέατα της δανέζικης πρωτεύουσας και είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο παραμύθι του Δανού συγγραφέα Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Έτσι, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να συνδυάσει την παρουσία του στη Δανία με μια ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα, προσθέτοντας το δικό του ξεχωριστό στοιχείο στο ταξίδι του.
Άλλωστε, η λεζάντα «In the land of Hamlet», που συνόδευε τις φωτογραφίες, έδινε το χαρακτηριστικό στίγμα της παρουσίας των «πράσινων» στη χώρα του Άμλετ.
Μέσα από τα social media, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία της ομάδας σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κοπεγχάγη, το Φάρουμ και το Χέλσινγκορ.
Αυτό, όμως, που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν ένα ξεχωριστό λάβαρο με την ονομασία «The Athenian».
Στο σχέδιό του απεικονίζεται μια γοργόνα που κρατά ένα τριφύλλι, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό ανάμεσα στην αθηναϊκή προέλευση του συλλόγου και ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της Δανίας.
Η συγκεκριμένη απεικόνιση αποτελεί σαφή αναφορά στη γνωστή «Μικρή Γοργόνα» (The Little Mermaid), το περίφημο χάλκινο άγαλμα που φιλοτέχνησε ο Έντβαρντ Έρικσεν και βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή Λανγκελίνι, στην Κοπεγχάγη.
In the land of Hamlet. 🇩🇰 #Panathinaikos #PAOFC #UECL #NORPAO https://t.co/Gzh4RxzYRz— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 26, 2026
Το γλυπτό συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα αξιοθέατα της δανέζικης πρωτεύουσας και είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο παραμύθι του Δανού συγγραφέα Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Έτσι, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να συνδυάσει την παρουσία του στη Δανία με μια ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα, προσθέτοντας το δικό του ξεχωριστό στοιχείο στο ταξίδι του.
Άλλωστε, η λεζάντα «In the land of Hamlet», που συνόδευε τις φωτογραφίες, έδινε το χαρακτηριστικό στίγμα της παρουσίας των «πράσινων» στη χώρα του Άμλετ.
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