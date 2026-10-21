Διπλή απάντηση της Ελλάδας στην τουρκική NAVTEX για το καλώδιο EMC που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα

Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο η Τουρκία έλαβε γνώση της διαδρομής του πλοίου, ώστε να εκδώσει τη δική της παράνομη NAVTEX, η οποία πάντως προβλέπει διαφοροποιημένη σε ορισμένα σημεία διαδρομή





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Το βράδυ της Τρίτης, η Τουρκία επανήλθε με νέα NAVTEX, με την οποία, αφού δήλωνε ότι η κυπριακή NAVTEX είναι άκυρη, έσπευδε να αναγγείλει εργασίες του πλοίου σε περιοχές της μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά και της οριοθετημένης

Η τουρκική NAVTEX 1032/26 ακτέγραφε τις συντεταγμένες των ερευνών και ανέφερε συγκεκριμένα:



«Οι γεωφυσικές έρευνες που ανακοινώνονται με την αγγελία NAVWARN MA37-302/26, οι οποίες καλύπτουν περιοχή εντός της περιοχής αρμοδιότητας της τουρκικής υπηρεσίας NAVTEX και της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757, έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και έχουν εγκριθεί από αυτές, κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα παρακάτω σημεία:



Το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753) θα εκτελέσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Data Corridor (EMC), από τις 21 Οκτωβρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα παρακάτω σημεία. Το πλάτος των διαδρόμων είναι 10 ναυτικά μίλια, δηλαδή 5 ναυτικά μίλια εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής».



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«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων και, ειδικότερα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται παρακάτω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011».



Αφού παρέθετε τον κατάλογο των συντεταγμένων των ερευνών, η ελληνική αντι-NAVTEX επισήμαινε τα εξής:

Ερωτηματικά και σύγχυση έχει προκαλέσει η έκδοση διαδοχικών NAVTEX από την Ελλάδα και την Τουρκία σχετικά με τις εργασίες του πλοίου KOBI RUEGG για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου διασύνδεσης EMC (East to Med Corridor), που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα Κύπρος είχε εκδώσει στις 15 Οκτωβρίου, μετά από αίτημα της εταιρείας, NAVTEX για τις εργασίες του πλοίου σε περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και σε περιοχές ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.Η Τουρκία είχε αντιδράσει τότε, εκδίδοντας δική της NAVTEX, με την οποία υποστήριζε ότι η περιοχή αφορά την τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι η αρμοδιότητα για την έκδοση NAVTEX ανήκει στις τουρκικές Αρχές.Το βράδυ της Τρίτης, η Τουρκία επανήλθε με νέα NAVTEX, με την οποία, αφού δήλωνε ότι η κυπριακή NAVTEX είναι άκυρη, έσπευδε να αναγγείλει εργασίες του πλοίου σε περιοχές της μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά και της οριοθετημένης ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου, βάσει της σχετικής συμφωνίας, η οποία επικαλύπτεται από το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.«Οι γεωφυσικές έρευνες που ανακοινώνονται με την αγγελία NAVWARN MA37-302/26, οι οποίες καλύπτουν περιοχή εντός της περιοχής αρμοδιότητας της τουρκικής υπηρεσίας NAVTEX και της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757, έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και έχουν εγκριθεί από αυτές, κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα παρακάτω σημεία:Το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753) θα εκτελέσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Data Corridor (EMC), από τις 21 Οκτωβρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα παρακάτω σημεία. Το πλάτος των διαδρόμων είναι 10 ναυτικά μίλια, δηλαδή 5 ναυτικά μίλια εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής».Μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX, ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου εξέδωσε αντι-NAVTEX 1337/26, με την οποία ανέφερε τα εξής:«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων και, ειδικότερα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται παρακάτω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011».Αφού παρέθετε τον κατάλογο των συντεταγμένων των ερευνών, η ελληνική αντι-NAVTEX επισήμαινε τα εξής:

«Οι εν λόγω γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πρόκειται να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ελληνική άδεια υπ’ αριθ. 2461/2.10.2026.



Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ελληνικής υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής μηνυμάτων NAVTEX.



Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26 είναι άκυρο και στερείται οποιασδήποτε ισχύος».



Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τετάρτης, ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου εξέδωσε νέα NAVTEX, την 1343/26, η οποία αφορά και πάλι τις ερευνητικές εργασίες του πλοίου KOBI RUEGG.



«ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ από το πλοίο “KOBI RUEGG”.



Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, ως εξής», αναφέρει η NAVTEX, παραθέτοντας στη συνέχεια τις συντεταγμένες των ερευνών, οι οποίες είναι ελαφρα διαφορετικές από εκείνες της τουρκικής NAVTEX, αλλά αφορούν την ίδια ευρύτερη περιοχή.



Το ερώτημα, βεβαίως, είναι με ποιον τρόπο η Τουρκία έλαβε γνώση της διαδρομής του πλοίου, ώστε να εκδώσει τη δική της παράνομη NAVTEX, η οποία πάντως προβλέπει διαφοροποιημένη σε ορισμένα σημεία διαδρομή.



Εάν δηλαδή υποβλήθηκε, αίτημα άδειας από την εταιρεία που είναι ανάδοχος του έργου ή υπήρξε απλή ενημέρωση προς την Τουρκία με την Άγκυρα να σπεύδει να εκδώσει τη NAVTEX προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της ελληνικής, εκμεταλλευόμενη έτσι τα στοιχεία και τις συντεταγμένες που είχε στη διάθεσή της μέσω της ενημέρωσης ή γνωστοποίησης.