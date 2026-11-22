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Εκτός Εθνικής μπάσκετ ο Καλάθης, πρόβλημα στο πέλμα ο άσος του ΠΑΟΚ
Εκτός Εθνικής μπάσκετ ο Καλάθης, πρόβλημα στο πέλμα ο άσος του ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε για το πρόβλημα του διεθνή γκαρντ μετά τον αγώνα με τον Άρη
Πρόβλημα με τη συμμετοχή του Νικ Καλάθη στην Εθνική, αφού όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έχει πρόβλημα στο πέλμα και θα μείνει εκτός για 10 ημέρες.
Έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια με τη Γεωργία (Πέμπτη) και Ισπανία (Κυριακή).
Ο Νικ Καλάθης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ, στο χθεσινό 99-77 επί του Αρη με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά όπως φαίνεται δε θα μπορέσει να βοηθήσει την Εθνική ομάδα στα κρίσιμα παιχνίδια με Γεωργία (26/11) και Ισπανία (29/11).
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ... «Ο Νικ Καλάθης παρουσίασε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος, με συμπτώματα που σχετίζονται με την πελματιαία απονευρωσίτιδα που τον είχε ταλαιπωρήσει πριν από λίγο καιρό και κατόπιν αξιολόγησης του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε απαραίτητη η αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για 10 ημέρες».
Έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια με τη Γεωργία (Πέμπτη) και Ισπανία (Κυριακή).
Ο Νικ Καλάθης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ, στο χθεσινό 99-77 επί του Αρη με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά όπως φαίνεται δε θα μπορέσει να βοηθήσει την Εθνική ομάδα στα κρίσιμα παιχνίδια με Γεωργία (26/11) και Ισπανία (29/11).
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ... «Ο Νικ Καλάθης παρουσίασε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος, με συμπτώματα που σχετίζονται με την πελματιαία απονευρωσίτιδα που τον είχε ταλαιπωρήσει πριν από λίγο καιρό και κατόπιν αξιολόγησης του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε απαραίτητη η αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για 10 ημέρες».
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