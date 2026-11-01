«Χωριάτικο»: Ψωμί, Λατίνες, κόκα και εκφοβισμός - Το κύκλωμα trafficking του Γιαννακόπουλου, ο ασύλληπτος Ιγκόρ, ο «Πάκο» και η «κυρία Ντίνα»

Λευκός Αρτος, διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο εκμετάλλευσης γυναικών που είχε στήσει διακινούσε ανθρώπους κυρίως από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διαπιστώνεται ότι η διαδρομή του trafficking είχε αφετηρία χώρες της Λατινικής Αμερικής.



Το κύκλωμα του «φούρναρη» έφερνε τα τελευταία χρόνια, κατά κύριο λόγο, γυναίκες από την Κολομβία, τη Βενεζουέλα και τη Δομινικανή Δημοκρατία, με τρίμηνες τουριστικές βίζες και την υπόσχεση μιας καλύτερης επαγγελματικής προοπτικής. Η πρακτική δεν είναι νέα. Το ίδιο γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, μόνο που τότε η δεξαμενή των γυναικών ήταν σε χώρες όπως η Ουκρανία, η Ρωσία και η Μολδαβία.







Η καταγγελία Το ερώτημα είναι πώς μια μετακίνηση που παρουσιαζόταν ως ταξίδι για εργασία ή προσωρινή παραμονή στην Ελλάδα εξελισσόταν σε σεξουαλική εκμετάλλευση.



Η απάντηση βρίσκεται στην καταγγελία που έγινε στις 14 Ιανουαρίου του 2026, η οποία έφτασε στην Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και λειτούργησε ως θρυαλλίδα για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος σε όλες του τις διαστάσεις και όχι μόνο σε εκείνη της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.







Οταν έφταναν στην Ελλάδα, το κύκλωμα τις εγκαθιστούσε σε ειδικά μισθωμένα καταλύματα και τα μέλη τις ενημέρωναν για την πραγματική φύση της «δουλειάς»: παροχή γενετήσιων πράξεων έναντι αμοιβής σε πελάτες στα strip clubs που ήλεγχε ο Γιαννακόπουλος.



Και αν κάποιες από αυτές αντιδρούσαν, τότε εμφανιζόταν το «χρέος». Τα μέλη του κυκλώματος τους γνωστοποιούσαν ότι «οφείλουν» τα έξοδα μεταφοράς τους στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τα αποπληρώσουν μέσω της εργασίας τους ως εκδιδόμενες. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων παρακρατούνταν από τα μέλη της οργάνωσης.



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Ο Μολδαβός συνεργάτης Σε ό,τι αφορά μάλιστα τα strip clubs, σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τους έπαιζε ένας 52χρονος Μολδαβός, στενός συνεργάτης του επιχειρηματία, ο οποίος κατάφερε να το σκάσει και παραμένει ασύλληπτος.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο εν λόγω άνδρας που ακούει στο όνομα Ιγκόρ είχε αναλάβει την επιτήρηση των χώρων και των γυναικών που εργάζονταν σε αυτούς. Οπως προέκυψε από την έρευνα, στα strip clubs του κυκλώματος, και ειδικά στο κατάστημα που διατηρούσε η ομάδα στη λεωφόρο Συγγρού, είχαν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι τόσο για την παροχή ερωτικών υπηρεσιών όσο και για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.



Ο 52χρονος, ο οποίος λόγω της σωματικής του διάπλασης και της παρουσίας του παρομοιάζεται με τον Ιβαν Ντράγκο, φέρεται να είχε αναλάβει την επιβολή της τάξης στους συγκεκριμένους χώρους.



Το 2010, όταν ο Αγγελος Γιαννακόπουλος «συστήθηκε» στο ευρύ κοινό, μέσω της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο εκμετάλλευσης γυναικών που είχε στήσει διακινούσε ανθρώπους κυρίως από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διαπιστώνεται ότι η διαδρομή τουείχε αφετηρία χώρες τηςΤο κύκλωμα του «φούρναρη» έφερνε τα τελευταία χρόνια, κατά κύριο λόγο, γυναίκες από την, τηκαι τη, με τρίμηνες τουριστικές βίζες και την υπόσχεση μιας καλύτερης επαγγελματικής προοπτικής. Η πρακτική δεν είναι νέα. Το ίδιο γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, μόνο που τότε η δεξαμενή των γυναικών ήταν σε χώρες όπως η, ηκαι ηΟ μηχανισμός έμπαινε σε κίνηση με τη μεταφορά των θυμάτων στην Ελλάδα. Στο επόμενο στάδιο τις εγκαθιστούσαν σε συγκεκριμένους χώρους, όπου έμεναν κάτω από τα ραντάρ της Αστυνομίας, ώστε να εξακολουθεί το κύκλωμα να τις εκμεταλλεύεται και μετά τη λήξη της τρίμηνης τουριστικής βίζας.Το ερώτημα είναι πώς μια μετακίνηση που παρουσιαζόταν ως ταξίδι για εργασία ή προσωρινή παραμονή στην Ελλάδα εξελισσόταν σε σεξουαλική εκμετάλλευση.Η απάντηση βρίσκεται στην καταγγελία που έγινε στις 14 Ιανουαρίου του 2026, η οποία έφτασε στηνκαι λειτούργησε ως θρυαλλίδα για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος σε όλες του τις διαστάσεις και όχι μόνο σε εκείνη της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ανώνυμος αποστολέας, οι γυναίκες φέρεται να προσεγγίζονταν με την υπόσχεση νόμιμης εργασίας ως χορεύτριες σε νυχτερινά κέντρα, με υψηλές απολαβές.Οταν έφταναν στην Ελλάδα, το κύκλωμα τις εγκαθιστούσε σε ειδικά μισθωμένα καταλύματα και τα μέλη τις ενημέρωναν για την πραγματική φύση της «δουλειάς»: παροχή γενετήσιων πράξεων έναντι αμοιβής σε πελάτες στα strip clubs που ήλεγχε ο Γιαννακόπουλος.Και αν κάποιες από αυτές αντιδρούσαν, τότε εμφανιζόταν το «χρέος». Τα μέλη του κυκλώματος τους γνωστοποιούσαν ότι «οφείλουν» τα έξοδα μεταφοράς τους στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τα αποπληρώσουν μέσω της εργασίας τους ως εκδιδόμενες. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων παρακρατούνταν από τα μέλη της οργάνωσης.Συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, για να κάμψουν τις αντιστάσεις των γυναικών και να ενισχύσουν την εξάρτησή τους από το κύκλωμα, τα μέλη της ομάδας φέρεται να τις έθιζαν στην κοκαΐνη. Ετσι τις έθεταν υπό απόλυτο έλεγχο και στη συνέχεια τις προωθούσαν στα strip clubs της οργάνωσης.Σε ό,τι αφορά μάλιστα τα strip clubs, σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τους έπαιζε ένας 52χρονος Μολδαβός, στενός συνεργάτης του επιχειρηματία, ο οποίος κατάφερε να το σκάσει και παραμένει ασύλληπτος.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο εν λόγω άνδρας που ακούει στο όνομα Ιγκόρ είχε αναλάβει την επιτήρηση των χώρων και των γυναικών που εργάζονταν σε αυτούς. Οπως προέκυψε από την έρευνα, στα strip clubs του κυκλώματος, και ειδικά στο κατάστημα που διατηρούσε η ομάδα στη λεωφόρο Συγγρού, είχαν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι τόσο για την παροχή ερωτικών υπηρεσιών όσο και για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.Ο 52χρονος, ο οποίος λόγω της σωματικής του διάπλασης και της παρουσίας του παρομοιάζεται με τον Ιβαν Ντράγκο, φέρεται να είχε αναλάβει την επιβολή της τάξης στους συγκεκριμένους χώρους.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιούσε εκφοβισμούς, ξυλοδαρμούς και ψυχολογική βία σε βάρος των γυναικών προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε αντίδραση ή προσπάθεια αποχώρησής τους.



Μαζί με δύο ακόμη πρόσωπα, γνωστά ως «Πάκο» και «κυρία Ντίνα», φέρεται να είχε τον έλεγχο των γυναικών στο κατάστημα της λεωφόρου Συγγρού. Οι τρεις τους κατηγορούνται ότι εξανάγκαζαν τις γυναίκες να έρχονται σε σεξουαλική επαφή με πελάτες, κατακρατώντας το σύνολο των χρημάτων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονταν στα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.



Το «στρατηγείο» Κατά την εξέλιξη της προκαταρκτικής εξέτασης, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι τα χρήματα από την εκμετάλλευση των γυναικών στα στριπτιζάδικα, σε συνδυασμό με τα τεράστια ποσά από τη συστηματική φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, διοχετεύονταν μέσω δαιδαλωδών διατραπεζικών συναλλαγών σε τράπεζες της Βουλγαρίας, της Ιρλανδίας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου.



Από εκεί, τα κεφάλαια επενδύονταν στη συνεχή ίδρυση και επέκταση του δικτύου καταστημάτων στα οποία περιλαμβάνονται strip clubs, νυχτερινά κέντρα, αλυσίδες φούρνων, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, καφετέριες και beach bars.



Οπως περιγράφεται στη δικογραφία, η οργάνωση είχε στήσει ένα πλέγμα που ξεπερνούσε τις 340 αλληλοσυνδεόμενες «αναλώσιμες» εταιρείες, λειτουργώντας με την προαναφερόμενη μεθοδολογία.



Το επιχειρησιακό κέντρο («Διευθυντήριο») της οργάνωσης στεγαζόταν σε ένα διώροφο κτίριο 3.098 τ.μ. επί της λεωφόρου Κηφισού.