Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Βίντεο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λάρισα, μεγάλες υλικές ζημιές
Βίντεο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λάρισα, μεγάλες υλικές ζημιές
Για την κατάσβεση επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) για αυτοκίνητο που λαμπάδιασε έξω από την Λάρισα και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Τύρναβο, στο ύψος της Γιάννουλης.
Η φωτιά ξέσπασε στο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες λίγο μετά τις 4 μ.μ., με τους πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο με δύο οχήματα για την κατάσβεση.
Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος. Για την κατάσβεση επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Βίντεο και φωτογραφία: onlarissa.gr
Η φωτιά ξέσπασε στο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες λίγο μετά τις 4 μ.μ., με τους πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο με δύο οχήματα για την κατάσβεση.
Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος. Για την κατάσβεση επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Δείτε βίντεο:
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα στην Γιάννουλη Λάρισας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 22, 2026
Βίντεο και φωτογραφία: onlarissa.gr
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