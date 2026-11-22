Με εξαίρεση ένα μετάλλιο στα ILCA 4, οι αθλητές και οι αθλήτριές της Ελλάδας κατάφεραν να κατακτήσουν όλα τα μετάλλια στις διεθνείς κατηγορίες





Με εξαίρεση ένα μετάλλιο στα ILCA 4, οι αθλητές και οι αθλήτριές της Ελλάδας κατάφεραν να κατακτήσουν όλα τα μετάλλια στις διεθνείς κατηγορίες αποδεικνύοντας το πολύ υψηλό επίπεδό τους.







Τα τελικά αποτελέσματα στις διεθνείς κατηγορίες είναι:



ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΑΓΟΡΙΩΝ (180 σκάφη, 6 ιστιοδρομίες)



1. Γ. Καρναβάς 11







3. Ι. Ζιώργας 20







ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (93 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)



Κλείσιμο



2. Μ. Κοτινοπούλου 19



3. Ν. Παρασκευοπούλου 27







420 ( 49 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)



Οι Έλληνες ιστιοπλόοι έκλεψαν την παράσταση στην πρώτη φάση της « 35ης Athens International Sailing Week 2026 » που ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα στον Σαρωνικό κόλπο.Με εξαίρεση ένα μετάλλιο στα ILCA 4, οι αθλητές και οι αθλήτριές της Ελλάδας κατάφεραν να κατακτήσουν όλα τα μετάλλια στις διεθνείς κατηγορίες αποδεικνύοντας το πολύ υψηλό επίπεδό τους.Σε αυτή την φάση συμμετείχαν 541 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 180 γυναίκες) από 20 χώρες και αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι ολυμπιακές κατηγορίες που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΑΓΟΡΙΩΝ (180 σκάφη, 6 ιστιοδρομίες)1. Γ. Καρναβάς 112. Α. Κραβαριώτης 193. Ι. Ζιώργας 20ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (93 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)1. Μ.Μ. Γκάμπαντ 182. Μ. Κοτινοπούλου 193. Ν. Παρασκευοπούλου 27420 ( 49 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)

1. Κ. Ζαπονίδης – Α. Σουλιώτη 22



2. Σ. Μπόνης - Α. Κραβαριώτης 27



3. Κ. Σουρλατζής - Χ.Κ.Κοκκινάκη 31







ILCA 4 (74 σκάφη, 6 ιστιοδρομίες)



1. Α. Πάλλης 12



2. Μ. Βαλοτόν Ελβετία 13



3. Δ. Γαλανός 16







ILCA 6 (39 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)



1. Γ. Μπουγιούρης 20



2. Λ. Καλπογιαννάκης 31



3. Π. Τσιτιμάκης 36







TECHNO (55 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)



293 Plus



1. Ο. Βαλιάδης 17



2. Σ. Μοναστηριώτης 25



3. Ε. Υ. Γεννηματά 28



293



1. Ο.Ν. Παλαμίδης 20



2. Α. Φίλιππας 29



3. Ι.Θ. Βαϊτσης 46







Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΡΙΘΗΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ!



Απίστευτη εμφάνιση πραγματοποιεί η Ελλάδα στο «Star Sailors league Gold Cup», το Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας, που διεξάγεται στη Βραζιλία με τη συμμετοχή 40 ομάδων από ολόκληρο τον κόσμο.



Μετά και την τρίτη ιστιοδρομία η «Team Greece Odyssey» φιγουράρει στην πρώτη θέση του ομίλου της με 11 βαθμούς και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο.



Στην πρώτη κούρσα η ομάδα μας τερμάτισε δεύτερη και στις άλλες δύο κατέκτησε την πρώτη θέση. Με 11 βαθμούς (η βαθμολογία είναι ανάποδα από τα καθιερωμένα και δίνει στο νικητή 4 πόντους) είναι πρώτη στον όμιλό της και ακολουθούν η Ταϊλάνδη με 8, η Λιθουανία με 6 και η Κορέα με 2 βαθμούς.



Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου και έχει στερηθεί τις υπηρεσίες του Αιμίλιου Παπαθανασίου, που έχασε τον αδελφό του, και του Δημήτρη Δεληγιάννη. Ο Παπαθανασίου, παρά το τεράστιο προσωπικό του θέμα, ως κυβερνήτης του σκάφους είναι δίπλα στην ομάδα και αναμένεται να πάει στη Βραζιλία για να ενισχύσει τους συναθλητές του.



Η ελληνική ομάδα είναι η μοναδική που διαθέτει τρεις γυναίκες στο πλήρωμα και αποτελείται από τους Αφροδίτη Ζέιχερς, Φίλιππο Κουλούρη, Γιώργο Καββά, Χρύσα Μαρίνου, Αντώνη Μπουγιούρη, Στέλιο Νούτσο, Έλσα Ασωνίτου, Αθανάσιο Χατζηνικολιδάκη και Γεώργιο Παναγιωτίδη.

