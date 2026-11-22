Τουλάχιστον 5 νεκροί και 265 τραυματίες από σφοδρή καταιγίδα στην πόλη Τουπανσιρετά της Βραζιλίας

Σχεδόν 8000 από τα 8600 σπίτια της πόλης υπέστησαν ζημιές από την καταιγίδα το βράδυ της Παρασκευής, η οποία ξεκόλλησε στέγες, κατέστρεψε τοίχους, ξερίζωσε δέντρα και κολώνες ηλεκτροδότησης και άφησε την περιοχή χωρίς ρεύμα και νερό