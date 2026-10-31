Ο Γιαννακόπουλος του Χωριάτικου άφησε σημείωμα σπίτι του για να το βρει το ελληνικό FBI: «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια όταν φύγει ο Χρυσοχοΐδης»
Ο Γιαννακόπουλος του Χωριάτικου άφησε σημείωμα σπίτι του για να το βρει το ελληνικό FBI: «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια όταν φύγει ο Χρυσοχοΐδης»
«Ναι, το έχω γράψει. Για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχω την εντύπωση ότι είναι άτεγκτος, απροσπέλαστος, έντιμος υπουργός, ο οποίος όμως με έχει στοχοποιήσει και γι’ αυτό θέλω να φύγει» δήλωσε ο Γιαννακόπουλος στον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο όταν εκείνος τον ρώτησε για την αποκάλυψη του Πρώτου Θέματος
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Πρακτικές Εσκομπάρ είχε υιοθετήσει το εγκληματικό συνδικάτο του Αγγελου Γιαννακόπουλου, προκειμένου να «πείθει» κρατικούς λειτουργούς σε κρίσιμα πόστα και κυρίως αστυνομικούς που θα μπορούσαν να απειλήσουν την αυτοκρατορία που είχε στήσει.
Το ερώτημα ήταν «plata o plomo», «ασήμι ή μολύβι», «παίρνεις λεφτά ή παίρνεις σφαίρα»: πίεζε, προσπαθούσε να δωροδοκήσει και εντέλει απειλούσε ακόμη και με τη ζωή αστυνομικών ή μελών των οικογενειών τους, προκειμένου να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα τον κρατούσαν ασφαλή και θα εξασφάλιζαν τη συνεχή λειτουργία του συστήματος των εκατοντάδων εταιρειών του για ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, εκμετάλλευση παραλιών-φιλέτων και κυρίως εμπορία ανθρώπων. Σε αυτούς τους αστυνομικούς που γκρέμισαν την αυτοκρατορία του απηύθυνε το αλαζονικό του μήνυμα σε ένα σημείωμα που είχε αφήσει στο σπίτι του, θεωρώντας βέβαιο ότι θα κατάφερνε να διαφύγει στο εξωτερικό. «Με κυνηγάτε τρία χρόνια, θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης και θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια», έγραφε μεταξύ άλλων. Στη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας που οδήγησε στο ξήλωμα του δικτύου του προφυλακισμένου πλέον «Mr Χωριάτικο» συνέβησαν γεγονότα που συνθέτουν ένα χολιγουντιανό αστυνομικό θρίλερ. Υπήρξαν φορές που αστυνομικοί ζύγιζαν τον κίνδυνο για τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να συνεχίσουν την έρευνα, αφού οι απειλές ήταν σαφείς και ευθείες. Ηταν αυτοί που είχαν επιλέξει τη σφαίρα. Απέναντί τους, εκτός από τον Γιαννακόπουλο και τους ανθρώπους του, βρίσκονταν άλλοι αστυνομικοί που είχαν με ευκολία αποδεχθεί το χρήμα.
Ερωτηθείς σήμερα για το σημείωμα ο δικηγόρος του κ. Γιαννακόπουλου Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε σχετικά:
«Είναι αλήθεια. Το διάβασα στο Πρώτο Θέμα και τον ρώτησα: “Ισχύει;”. Τα έχασε εκείνη τη στιγμή και, αφού σκέφτηκε λίγο, μου είπε: “Ναι, το έχω γράψει”. Μου παραδέχτηκε, δηλαδή, ότι υπάρχει αυτή η εγγραφή. Τον ρώτησα: “Τι έχεις με τον Χρυσοχοΐδη;”. Και είπε: “Για τον Χρυσοχοΐδη έχω την εντύπωση ότι είναι άτεγκτος, απροσπέλαστος, έντιμος υπουργός, ο οποίος όμως με έχει στοχοποιήσει και γι’ αυτό θέλω να φύγει”. Αυτό είναι δημόσιος έπαινος για τον Χρυσοχοΐδη. Πιστεύω ότι το άφησε, γιατί λέει και άλλα, ώστε, αν ποτέ υπάρξει σύλληψη, να υπάρχει και κάτι δικό του. Επιπόλαιη ενέργεια; Επιπόλαιη ενέργεια».
Σε αυτό το αίσθημα είχαν συμβάλει τουλάχιστον έξι άνθρωποι του νόμου: υπηρετούν σε κρίσιμες αλλά και νεοσύστατες, σχετικά, υπηρεσίες, που πλέον αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις όχι υπηρεσιακά, αλλά ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ανάμεσά τους αξιωματικός που φέρεται να είχε τον ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στο κύκλωμα και άλλους επίορκους. Ο συγκεκριμένος που, σύμφωνα με πληροφορίες, νοίκιαζε πανάκριβο σπίτι στα νότια προάστια, ήταν αυτός που ερχόταν σε άμεση επαφή με ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Γιαννακόπουλου, από τον οποίο έπαιρνε «μισθό» 2.000 ευρώ τον μήνα για καθέναν από τους συναδέλφους του που εξυπηρετούσε το εγκληματικό συνδικάτο. Ωστόσο, στα χέρια καθενός εξ αυτών έφταναν τα μισά λεφτά, αφού το υπόλοιπο ποσό το παρακρατούσε ο ελεγχόμενος αξιωματικός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μόνον εκείνος μιλούσε απευθείας με το συνδικάτο του εγκλήματος, οπότε οι άλλοι δεν ήξεραν το ποσό που εισέπραττε για λογαριασμό τους.
Ο Γιαννακόπουλος είχε θέσει σε εφαρμογή ένα κινηματογραφικό σενάριο για να καταφέρει να διαφύγει εκτός Ελλάδας, αφού έμαθε ότι για πέντε τηλέφωνά του είχε αρθεί το απόρρητο και οι συνομιλίες του καταγράφονταν. Την πολύτιμη πληροφορία τού την είχε δώσει άλλος επίορκος αστυνομικός που υπηρετεί σε κρίσιμη υπηρεσία ασφαλείας. Του έστειλε μια φωτογραφία που έδειχνε τους πέντε τηλεφωνικούς του αριθμούς. Η Αστυνομία είχε καταφέρει να κερδίσει χρόνο καθησυχάζοντας τον Γιαννακόπουλο με έναν έλεγχο σε μαγαζιά του, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι αυτός ήταν ο κίνδυνος που διέτρεχε και οι διωκτικές αρχές δεν είχαν κάτι άλλο σε βάρος του. Οταν όμως τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είχαν συμπληρώσει το παζλ της εγκληματικής οργάνωσης, οι «φίλοι» του Γιαννακόπουλου στους κόλπους της Αστυνομίας φρόντισαν να τον ενημερώσουν. Αλλωστε, η συνέχιση της δικής του «βασιλείας» διαιώνιζε και το δικό τους παράνομο χαρτζιλίκι.
Το ερώτημα ήταν «plata o plomo», «ασήμι ή μολύβι», «παίρνεις λεφτά ή παίρνεις σφαίρα»: πίεζε, προσπαθούσε να δωροδοκήσει και εντέλει απειλούσε ακόμη και με τη ζωή αστυνομικών ή μελών των οικογενειών τους, προκειμένου να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα τον κρατούσαν ασφαλή και θα εξασφάλιζαν τη συνεχή λειτουργία του συστήματος των εκατοντάδων εταιρειών του για ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, εκμετάλλευση παραλιών-φιλέτων και κυρίως εμπορία ανθρώπων. Σε αυτούς τους αστυνομικούς που γκρέμισαν την αυτοκρατορία του απηύθυνε το αλαζονικό του μήνυμα σε ένα σημείωμα που είχε αφήσει στο σπίτι του, θεωρώντας βέβαιο ότι θα κατάφερνε να διαφύγει στο εξωτερικό. «Με κυνηγάτε τρία χρόνια, θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης και θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια», έγραφε μεταξύ άλλων. Στη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας που οδήγησε στο ξήλωμα του δικτύου του προφυλακισμένου πλέον «Mr Χωριάτικο» συνέβησαν γεγονότα που συνθέτουν ένα χολιγουντιανό αστυνομικό θρίλερ. Υπήρξαν φορές που αστυνομικοί ζύγιζαν τον κίνδυνο για τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να συνεχίσουν την έρευνα, αφού οι απειλές ήταν σαφείς και ευθείες. Ηταν αυτοί που είχαν επιλέξει τη σφαίρα. Απέναντί τους, εκτός από τον Γιαννακόπουλο και τους ανθρώπους του, βρίσκονταν άλλοι αστυνομικοί που είχαν με ευκολία αποδεχθεί το χρήμα.
Ερωτηθείς σήμερα για το σημείωμα ο δικηγόρος του κ. Γιαννακόπουλου Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε σχετικά:
«Είναι αλήθεια. Το διάβασα στο Πρώτο Θέμα και τον ρώτησα: “Ισχύει;”. Τα έχασε εκείνη τη στιγμή και, αφού σκέφτηκε λίγο, μου είπε: “Ναι, το έχω γράψει”. Μου παραδέχτηκε, δηλαδή, ότι υπάρχει αυτή η εγγραφή. Τον ρώτησα: “Τι έχεις με τον Χρυσοχοΐδη;”. Και είπε: “Για τον Χρυσοχοΐδη έχω την εντύπωση ότι είναι άτεγκτος, απροσπέλαστος, έντιμος υπουργός, ο οποίος όμως με έχει στοχοποιήσει και γι’ αυτό θέλω να φύγει”. Αυτό είναι δημόσιος έπαινος για τον Χρυσοχοΐδη. Πιστεύω ότι το άφησε, γιατί λέει και άλλα, ώστε, αν ποτέ υπάρξει σύλληψη, να υπάρχει και κάτι δικό του. Επιπόλαιη ενέργεια; Επιπόλαιη ενέργεια».
Οι έξι επίορκοιΤο δίκτυο των επίορκων ήταν αυτό που δημιούργησε αίσθημα ασφάλειας και παντοδυναμίας στον Γιαννακόπουλο. Ηταν τόσο σίγουρος ότι θα κατάφερνε να διαφύγει, ώστε να αφήσει πίσω του, μέσα στο σπίτι του, σε εμφανές σημείο, σημείωμα με μήνυμα προς τους αξιωματικούς-διώκτες του. Ο Γιαννακόπουλος ήξερε καλά ότι θα γινόταν επιχείρηση της Αστυνομίας και ήταν βέβαιος ότι εκείνος θα είχε διαφύγει προς την Αλβανία. Γνωρίζοντας ότι είναι στάνταρ πρακτική η έρευνα στο σπίτι του, φρόντισε να αφήσει το σημείωμα που καταδεικνύει την πεποίθησή του ότι ήταν υπεράνω του νόμου.
Σε αυτό το αίσθημα είχαν συμβάλει τουλάχιστον έξι άνθρωποι του νόμου: υπηρετούν σε κρίσιμες αλλά και νεοσύστατες, σχετικά, υπηρεσίες, που πλέον αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις όχι υπηρεσιακά, αλλά ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ανάμεσά τους αξιωματικός που φέρεται να είχε τον ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στο κύκλωμα και άλλους επίορκους. Ο συγκεκριμένος που, σύμφωνα με πληροφορίες, νοίκιαζε πανάκριβο σπίτι στα νότια προάστια, ήταν αυτός που ερχόταν σε άμεση επαφή με ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Γιαννακόπουλου, από τον οποίο έπαιρνε «μισθό» 2.000 ευρώ τον μήνα για καθέναν από τους συναδέλφους του που εξυπηρετούσε το εγκληματικό συνδικάτο. Ωστόσο, στα χέρια καθενός εξ αυτών έφταναν τα μισά λεφτά, αφού το υπόλοιπο ποσό το παρακρατούσε ο ελεγχόμενος αξιωματικός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μόνον εκείνος μιλούσε απευθείας με το συνδικάτο του εγκλήματος, οπότε οι άλλοι δεν ήξεραν το ποσό που εισέπραττε για λογαριασμό τους.
Ο Γιαννακόπουλος είχε θέσει σε εφαρμογή ένα κινηματογραφικό σενάριο για να καταφέρει να διαφύγει εκτός Ελλάδας, αφού έμαθε ότι για πέντε τηλέφωνά του είχε αρθεί το απόρρητο και οι συνομιλίες του καταγράφονταν. Την πολύτιμη πληροφορία τού την είχε δώσει άλλος επίορκος αστυνομικός που υπηρετεί σε κρίσιμη υπηρεσία ασφαλείας. Του έστειλε μια φωτογραφία που έδειχνε τους πέντε τηλεφωνικούς του αριθμούς. Η Αστυνομία είχε καταφέρει να κερδίσει χρόνο καθησυχάζοντας τον Γιαννακόπουλο με έναν έλεγχο σε μαγαζιά του, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι αυτός ήταν ο κίνδυνος που διέτρεχε και οι διωκτικές αρχές δεν είχαν κάτι άλλο σε βάρος του. Οταν όμως τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είχαν συμπληρώσει το παζλ της εγκληματικής οργάνωσης, οι «φίλοι» του Γιαννακόπουλου στους κόλπους της Αστυνομίας φρόντισαν να τον ενημερώσουν. Αλλωστε, η συνέχιση της δικής του «βασιλείας» διαιώνιζε και το δικό τους παράνομο χαρτζιλίκι.
Το κυνηγητό με την ΕΛ.ΑΣ.Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του Γιαννακόπουλου και το ξήλωμα του δικτύου του ξεκίνησε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 24 Οκτωβρίου. Η Αστυνομία είχε πλέον γνώση και «μάτια παντού». Ετσι είδαν ένα αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας εταιρείας του δικτύου, να σταθμεύει έξω από το σπίτι της συντρόφου του Γιαννακόπουλου, στον Αλιμο. Στη συνέχεια το ίδιο αυτοκίνητο στάθμευσε έξω από το σπίτι του Γιαννακόπουλου, εκείνος βγήκε με μια μεγάλη κίτρινη βαλίτσα και μπήκε στο πολυτελές όχημα. Ο επόμενος σταθμός ήταν ένα κατάστημα του δικτύου στην Καλλιθέα. Ο Γιαννακόπουλος άλλαξε αυτοκίνητο -επιβιβάστηκε σε ένα πολυτελές τζιπ- και με οδηγό έναν από τους συνεργούς του άρχισε να κάνει βόλτες σε διάφορα σημεία της Αττικής, επιδιώκοντας προφανώς αφενός να είναι βέβαιος ότι δεν τον ακολουθούσαν αφετέρου, ακόμη κι αν τον ακολουθούσαν, να θολώσει τα νερά.
Η γυναίκα-συνεργόςΣτη συνέχεια, με οδηγό γυναίκα-στενή του συνεργάτη, ο Γιαννακόπουλος έφτασε σε μια μονοκατοικία στην Κινέτα. Η διαδρομή του συνεχίστηκε στο Λουτράκι, έφαγε με την ίδια γυναίκα σε μια ταβέρνα της περιοχής και το βράδυ του Σαββάτου κατέληξαν στην Κόρινθο. Με τις κινήσεις αυτές επεδίωκε να δώσει την εντύπωση στους διώκτες του ότι «δεν έτρεχε τίποτα». Αργά το βράδυ του Σαββάτου όμως, το πολυτελές τζιπ επέστρεψε στους Αγίους Αναργύρους στην Αθήνα, με μόνη επιβάτη τη γυναίκα που πάρκαρε έξω από το σπίτι της. Τα μάτια της Αστυνομίας, όμως, παρέμεναν πάνω στον Γιαννακόπουλο και πλέον οι ένστολοι φίλοι του δεν μπορούσαν να τον προστατεύσουν. Ετσι, εντοπίστηκε εκ νέου να επιβαίνει σε άλλο τζιπ, με άλλον οδηγό και να κατευθύνεται στα Γιάννενα. Αλλωστε, δύο φορές τους προηγούμενους μήνες, ο Γιαννακόπουλος είχε κάνει αυτήν τη διαδρομή, παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί και του απαγόρευαν την έξοδο από τη χώρα, προκειμένου, μέσω Αλβανίας, να φτάσει στο Ντουμπάι. Ο «Mr Χωριάτικο» έφτασε σε ξενοδοχείο των Ιωαννίνων περίπου στις δύο τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI γνώριζαν ότι ο Γιαννακόπουλος ήταν έτοιμος να φύγει προς την Αλβανία, έχοντας νωρίτερα διαπιστώσει ότι τα πέντε κινητά που ήταν υπό παρακολούθηση ήταν κλειστά και είχαν αφεθεί στο σπίτι του Γιαννακόπουλου στην Αθήνα. Ετσι, στις 10.40 το πρωί της Κυριακής, όταν ο Γιαννακόπουλος βγήκε από το ξενοδοχείο με στόχο να βρεθεί εκτός των ελληνικών συνόρων, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Ταυτόχρονα, σε διάφορα σημεία στην Αττική, στη Ρόδο, στη Μύκονο, στην Αρκαδία, στη Ζάκυνθο, στην Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα ξεκινούσαν οι συλλήψεις των συνεργών του «boss». Ο στόχος ήταν να συλληφθούν και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης τουλάχιστον όσοι είχαν κομβικό ρόλο στο δίκτυο των «ριχτάδικων» - των εταιρειών του Γιαννακόπουλου, που αποτελούσαν το όχημα για να κερδίζει τεράστια ποσά με εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, διακεκριμένη φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ξέπλυμα χρήματος.
Σημειώνεται ότι τον Γιαννακόπουλο ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο η σύντροφός του. Εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Ρίο, ενώ οδηγός -μέλος του εγκληματικού συνδικάτου την πήγαινε προς τα Γιάννενα. Μαζί της ήταν η ανήλικη κόρη της, ενώ είχε μαζί της μετρητά, κοσμήματα και πολλές αποσκευές, ενδεικτικό ότι επιχειρούσε να διαφύγει.
Ο Γιαννακόπουλος, που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες, πλην της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και διά του συνηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, δήλωσε πρόθυμος να καταβάλει το αντίτιμο για τις φορολογικές παραβάσεις που του αποδίδονται «μέχρι το τελευταίο ευρώ». Οπως δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος, όταν ολοκληρωθεί ο καταλογισμός των χρεών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, ο πελάτης του προτίθεται να ρευστοποιήσει περιουσιακά του στοιχεία και να πληρώσει τις οφειλές του.
Πώς γινόταν το ξέπλυμαΣτη δικογραφία, ωστόσο, εκτός από το δαιδαλώδες πλέγμα των 450 εταιρειών «μιας χρήσης», των 520 τραπεζικών λογαριασμών που ελέγχθηκαν οι κινήσεις τους, περιγράφεται αναλυτικά πώς γινόταν το ξέπλυμα και αναδεικνύονται και τα κεντρικά πρόσωπα στο κύκλωμα που έκαναν το χρήμα να γυρίζει και να «καθαρίζει». Γυναίκα από τη Ρωσία, πολύ κοντά στον «φούρναρη», η οποία μάλιστα πήρε μέρος και στην επιχείρηση αποπροσανατολισμού των Αρχών το περασμένο Σάββατο, όταν ο Γιαννακόπουλος επιχείρησε να φύγει από τη χώρα, εμφανίστηκε να έχει εισπράξει ποσό 1,2 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης. Το ποσό αναρτήθηκε και στην «ΕΡΓΑΝΗ». Οι υπέρογκες αποζημιώσεις απόλυσης ήταν ένα από τα κόλπα του κυκλώματος για να ξεπλένει μαύρο χρήμα.
Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιούσε εκτενώς ήταν οι αγορές ακινήτων. Η γυναίκα με τη «χρυσή» αποζημίωση αγόρασε ακίνητο αξίας ενός εκατομμυρίου, ενώ ακίνητα έχει αγοράσει και η επίσης Ρωσίδα σύντροφος του «φούρναρη». Ενας από τους οδηγούς του το περασμένο Σαββατοκύριακο εμφανίζεται επίσης ως αγοραστής ακινήτων και μάλιστα, σε μία περίπτωση τουλάχιστον, φέρεται να έχει κάνει την αγορά με μετρητά. Πολλά ακίνητα, μέσω εταιρειών, διαπιστώνεται ότι έχουν αγοραστεί στη Μύκονο έναντι εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μια ακόμη μέθοδος που χρησιμοποιούσε το δίκτυο για ξέπλυμα χρήματος ήταν τα δάνεια μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων, αλλά και η αγορά πανάκριβων κοσμημάτων.
Δημόσιοι επίορκοιΗ δικογραφία σε βάρος του Γιαννακόπουλου και των συγκατηγορουμένων του, που εκτείνεται σε περισσότερες από 60.000 σελίδες, περιλαμβάνει μία σημαντική παράμετρο, αυτή που αφορά τις επαφές είτε του κατηγορούμενου αρχηγού είτε ανθρώπων του με δημόσιους λειτουργούς, πέραν των αστυνομικών.
Στην κρίση των δικαστικών αρχών, το τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος θέτει μια σειρά συμπερασμάτων και στοιχείων που προέκυψαν κατά την πολύμηνη έρευνα.
Ετσι, στο κάδρο για περαιτέρω διερεύνηση μπαίνουν συγκεκριμένα πρόσωπα, με πρώτο ανώτερο στέλεχος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου σε νησιωτική περιοχή, όπως και ένας δήμαρχος σε περιοχή που το κύκλωμα είχε απλώσει τα δίχτυά του. Για τον πρώτο, αναφέρεται ότι παρείχε προνομιακή ενημέρωση σε εκπρόσωπο του Γιαννακόπουλου ενόψει διαγωνισμών και τον κατηύθυνε ώστε αφενός να προετοιμάζει τους φακέλους για να κερδίζει τους διαγωνισμούς, αλλά και να του υποδεικνύει τρόπους επανόδου των εταιρειών του εγκληματικού δικτύου στους διαγωνισμούς, στην περίπτωση του αρχικού αποκλεισμού τους. Ο δήμαρχος αναφέρεται ότι είχε προσωπική επαφή με κεντρικό πρόσωπο του κυκλώματος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με αποδέκτη τον δήμαρχο και περιεχόμενο σχετικό με τις εξεταζόμενες εταιρείες.
Υπό διερεύνηση τίθενται και οι «συστηματικές επαφές με πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης στον ΕΦΚΑ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης». Τα μέλη του κυκλώματος είχαν επαναλαμβανόμενες επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά και φρόντιζαν μάλιστα να τους προσφέρουν δώρα που η αξία τους διέφερε ανάλογα με το τι προσδοκούσε το κύκλωμα ως εξυπηρέτηση-αντάλλαγμα.
Ειδική αναφορά, πάντως, γίνεται και σε αστυνομικό που είχε συστηματική επαφή με ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του «φούρναρη», ο οποίος είχε την ευθύνη λειτουργίας ενός εκ των παλαιότερων στριπτιζάδικων του δικτύου, που είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 2010, στη μεγάλη επιχείρηση «Λευκός Αρτος», όταν η δράση του Γιαννακόπουλου στο trafficking είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα.
Οι επιτυχίες του ελληνικού FBIΣτο δίκτυο των επιχειρήσεων του Γιαννακόπουλου οι επωνυμίες που επιλέγονταν πολλές φορές ήταν παραλλαγές ίδιων λέξεων. Ενα από τα παλιά μαγαζιά του δικτύου, όμως, είχε το όνομα διάσημης φυλακής, αυτής του Αλκατράζ, ένα δεύτερο λεγόταν FBI. Και είναι το ελληνικό FBI η υπηρεσία που του πέρασε χειροπέδες και τον έφερε ενώπιον της Δικαιοσύνης - η δικογραφία, μάλιστα, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Δίωξης Εμπορίας Ανθρώπων, αφού η αρχική καταγγελία αφορούσε trafficking.
Υποθέσεις όπως αυτή του Γιαννακόπουλου και των συγκατηγορουμένων του ή της Pizza Fan, που απαιτούν μεγάλης διάρκειας συστηματική έρευνα και κυρίως τη δημιουργία στεγανών, ώστε να μην υπάρχουν διαρροές πληροφοριών που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι ελεγχόμενοι, αποδεικνύουν τη σημασία της αλλαγής δόγματος στην αντιμετώπιση του εγκλήματος στις σύγχρονες μορφές του, όπως εκφράστηκε με την ίδρυση του λεγόμενου ελληνικού FBI. Μιας Αστυνομίας μέσα στην Αστυνομία που, έχοντας συμπληρώσει πλέον δύο χρόνια από την ίδρυσή της, αποδεικνύει ότι αναδιατάχθηκε ο τρόπος που η ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζει τη βαριά εγκληματικότητα και τις σύγχρονες μορφές του εγκλήματος.
Η περίπτωση του Χωριάτικου είναι χαρακτηριστική, αφού ξεκίνησε ως έρευνα για διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, εξελίχθηκε παράλληλα σε έρευνα για φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Αυτό έχει να κάνει με τη δομή και την οργάνωση της υπηρεσίας, η οποία επιπλέον έχει δικαιοδοσία σε όλη την Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν αυτό ίσχυε μόνο για την τρομοκρατία, τα ναρκωτικά και στη συνέχεια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό το χαρακτηριστικό της υπηρεσίας εξασφαλίζει αφενός κεντρικό σχεδιασμό, δίνει όμως και την ευελιξία κινήσεων.
Είναι εξαιρετικό παράδειγμα το πώς κινήθηκαν οι αστυνομικοί την περασμένη Κυριακή.
Την ώρα που μία ομάδα συνελάμβανε τον αρχηγό στα Γιάννενα, άλλες ομάδες που είχαν διαφορετικά πρόσωπα στο στόχαστρό τους κινήθηκαν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές και προχώρησαν σε συλλήψεις. Δεν άφησαν χρονικά περιθώρια ώστε να ενημερωθούν και να προλάβουν να εξαφανιστούν κατηγορούμενοι με κεντρικό ρόλο και παράλληλα δεν υπήρχαν περιθώρια διαρροών.
Με το παλιό μοντέλο θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί οι κατά τόπους υπηρεσίες, η πληροφορία θα μοιραζόταν σε πολλούς αποδέκτες και η πιθανότητα να φτάσει σε άτομα που δεν θα έπρεπε θα πολλαπλασιαζόταν.
H ΔΑΟΕΗ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως είναι το επίσημο όνομα της υπηρεσίας, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που της δίνουν αντίστοιχα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα:
■ Πανελλαδική αρμοδιότητα: Μπορεί να αναλαμβάνει υποθέσεις σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς να περιορίζεται στα διοικητικά όρια μιας τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας.
■ Διοικητική αυτοτέλεια: Αποτελεί κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. και υπάγεται απευθείας στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
■ Εισαγγελική εποπτεία: Η δραστηριότητά της εποπτεύεται από ειδικά ορισμένο εισαγγελικό λειτουργό.
■ Εξειδίκευση: Διαθέτει διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες για ναρκωτικά, ανθρωποκτονίες, εγκληματικές οργανώσεις, εμπορία ανθρώπων, οικονομικά εγκλήματα και οργανωμένη αθλητική βία.
■ Αξιοποίηση πληροφοριών: Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση πληροφοριών, στη χαρτογράφηση εγκληματικών δικτύων και στη σύνδεση υποθέσεων που αρχικά φαίνονται ανεξάρτητες.
■ Διεθνής συνεργασία: Συνεργάζεται με Europol, Interpol, Eurojust και άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς για τη διερεύνηση διασυνοριακών εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Η στελέχωση της υπηρεσίας έγινε με μετακινήσεις αστυνομικών από άλλες υπηρεσίες και μετά την Αθήνα οργανώθηκε άλλη μία αντίστοιχη υπηρεσία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε η Κρήτη, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εγκληματικότητας στο νησί. Τόσο ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ όσο και οι επικεφαλής των τομέων της είναι πρόσωπα με βαριά «ένσημα» στη δίωξη του εγκλήματος και χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης τόσο της φυσικής όσο και της πολιτικής ηγεσίας στην Κατεχάκη.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, άλλωστε, εδώ και χρόνια δεν χρειάζεται να ζητάει τον φάκελο ενός αξιωματικού όταν ακούει το όνομά του, αφού στη μακρά του διαδρομή τούς ξέρει όλους και έχει προσωπική άποψη για όλους. Η επιλογή του Φώτη Ντουίτση στην ηγεσία της υπηρεσίας πριν από δύο χρόνια έδειχνε φυσική συνέχεια της πορείας του αξιωματικού σε υπηρεσίες Ασφαλείας, στο Ανθρωποκτονιών, σε ομάδα διαπραγματευτών χειριζόμενος κρίσιμες καταστάσεις, στη Βουλή, στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, από την οποία πήγε στο ελληνικό FBI. Καθένας από τους αξιωματικούς που ανέλαβε επικεφαλής τομέα της νέας υπηρεσίας έχει ξεχωριστή διαδρομή και εντυπωσιακό φάκελο.
Ο Φώτης Τζελέπης, επικεφαλής του τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, της υπηρεσίας που έφερε εις πέρας την έρευνα για το Χωριάτικο, για παράδειγμα, είναι άνθρωπος ειδικών αποστολών. Γιος παπά από την περιοχή των Καλαβρύτων, ο Τζελέπης ήταν ο άνθρωπος που είχε επιλέξει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ανέλαβε την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου. Το βιογραφικό του εντυπωσιακό, με μεγάλες υποθέσεις να έχουν εξιχνιασθεί υπό τον συντονισμό και την ευθύνη του - η πιο πρόσφατη είναι το Χωριάτικο.
Τρεις μέρες πριν έρθει στο φως της δημοσιότητας αυτή η υπόθεση, ένας άλλος κλάδος του ελληνικού FBI, το Οικονομικό Εγκλημα, έφερνε στο φως την υπόθεση της Pizza Fan και το παράνομο λογισμικό που μέσω «κεράσματος» ζημίωνε το Ελληνικό Δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η διαδρομή του επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας, του Βασίλη Πλεξίδα, είναι λίγο διαφορετική: από τη Δίωξη Ναρκωτικών είχε περάσει στο Εσωτερικών Υποθέσεων και πλέον εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος, με σημαντικές επιτυχίες σε υποθέσεις λαθρεμπορίου καυσίμων, αλλά και απατών.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
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