Ο Γιαννακόπουλος του Χωριάτικου άφησε σημείωμα σπίτι του για να το βρει το ελληνικό FBI: «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια όταν φύγει ο Χρυσοχοΐδης»

«Ναι, το έχω γράψει. Για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχω την εντύπωση ότι είναι άτεγκτος, απροσπέλαστος, έντιμος υπουργός, ο οποίος όμως με έχει στοχοποιήσει και γι’ αυτό θέλω να φύγει» δήλωσε ο Γιαννακόπουλος στον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο όταν εκείνος τον ρώτησε για την αποκάλυψη του Πρώτου Θέματος