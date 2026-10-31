O Τσίπρας προτείνει το «Φωνάζει ο κλέφτης» για ταινία της εβδομάδας με αφορμή τις υποθέσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan
O Τσίπρας προτείνει το «Φωνάζει ο κλέφτης» για ταινία της εβδομάδας με αφορμή τις υποθέσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan
«Πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων», το σχόλιο του προέδρου της ΕΛΑΣ
Με αιχμές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη επανήλθε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τις υποθέσεις του «Χωριάτικου» και της Pizza Fan, που απασχόλησαν την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες.
Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι κάθε Σάββατο θα προτείνει μία κινηματογραφική ταινία, συνδέοντας την υπόθεσή της με τα γεγονότα της εβδομάδας, επέλεξε αυτή τη φορά το «Φωνάζει ο κλέφτης» του Γιάννη Δαλιανίδη.
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χρησιμοποιεί τη φράση «πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων», ενώ στρέφει τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων».
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
«Γίνεται να περάσει εβδομάδα χωρίς σκάνδαλα και απάτες;
Πίτσες, ψωμιά, πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων και της απάτης, ίσως γι’αυτό και ο κ. Μητσοτάκης να πεθύμησε τα μεγάλα ψάρια.
Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης».
Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι κάθε Σάββατο θα προτείνει μία κινηματογραφική ταινία, συνδέοντας την υπόθεσή της με τα γεγονότα της εβδομάδας, επέλεξε αυτή τη φορά το «Φωνάζει ο κλέφτης» του Γιάννη Δαλιανίδη.
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χρησιμοποιεί τη φράση «πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων», ενώ στρέφει τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων».
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
«Γίνεται να περάσει εβδομάδα χωρίς σκάνδαλα και απάτες;
Πίτσες, ψωμιά, πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων και της απάτης, ίσως γι’αυτό και ο κ. Μητσοτάκης να πεθύμησε τα μεγάλα ψάρια.
Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης».
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