Παπασταύρου: Ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Η Ελλάδα πρότεινε κοινή συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, στο πλαίσιο του ECOFIN και του Eurogroup – Την πρόταση υποστήριξαν Μάλτα, Βουλγαρία, Σλοβακία και Ρουμανία





Ο κ. Παπασταύρου ζήτησε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ευελιξίας που παρέχει η ρήτρα διαφυγής για τη χρηματοδότηση των μέτρων, σύμφωνα με το Κείμενο Συμπερασμάτων της τελευταίας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ελλάδα πρότεινε κοινή συνάντηση των υπουργών Ενέργειας με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του ECOFIN και του Eurogroup, προκειμένου να εξεταστούν από κοινού οι δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Την πρόταση υποστήριξαν επίσης η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία.



Πρωτοφανής κρίση «Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή και ίσως τη σοβαρότερη



«Καθήκον μας τώρα είναι να μετατρέψουμε την απόφαση των ηγετών των κρατών μας σε πράξη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. «Θέλουμε ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στο πλαίσιο της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε μέτρα ενεργειακής στήριξης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας», ανέφερε.



Ο εξηλεκτρισμός





Στο πεδίο της



Αναφερόμενος στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων, υπογράμμισε ότι προϋποθέτει την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών. Παρουσίασε την πρόοδο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, Great Sea Interconnector, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam και ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα επόμενα βήματα του έργου. Η διασύνδεση χαρακτηρίστηκε έργο στρατηγικής ευρωπαϊκής σημασίας για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

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Διμερείς συναντήσεις και καλώδιο Για το νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2030, ο κ. Παπασταύρου ζήτησε να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία, τον εξηλεκτρισμό και την ευελιξία των δικτύων, με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας.



Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλίας, Roland Lescure, και με τον Ιρλανδό υπουργό Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, Darragh O’Brien.



Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Στάυρος Παπασταύρου με τον Ιρλανδό Υπουργό Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ κ. Darragh O’Brien



Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στην παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, ανέδειξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου , στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.Ο κ. Παπασταύρου ζήτησε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ευελιξίας που παρέχει η ρήτρα διαφυγής για τη χρηματοδότηση των μέτρων, σύμφωνα με το Κείμενο Συμπερασμάτων της τελευταίας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ελλάδα πρότεινε κοινή συνάντηση των υπουργών Ενέργειας με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του ECOFIN και του Eurogroup, προκειμένου να εξεταστούν από κοινού οι δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Την πρόταση υποστήριξαν επίσης η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία.«Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή και ίσως τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε βιώσει ποτέ», ανέφερε ο υπουργός στη δημόσια παρέμβασή του. Όπως είπε, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται ότι «η παρούσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών μελών και διαφυλάσσοντας την ενιαία αγορά».«Καθήκον μας τώρα είναι να μετατρέψουμε την απόφαση των ηγετών των κρατών μας σε πράξη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. «Θέλουμε ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στο πλαίσιο της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε μέτρα ενεργειακής στήριξης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας», ανέφερε.Για τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων και την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού, η Ελλάδα υποστήριξε τις έγκαιρες επενδύσεις σε σύγχρονα και έξυπνα δίκτυα, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας στις χρεώσεις δικτύου μέσω της αξιοποίησης χρονικών και γεωγραφικών σημάτων τιμολόγησης. Ο κ. Παπασταύρου ζήτησε, ωστόσο, να διατηρηθεί περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών ενεργειακών συστημάτων. «Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μία ενιαία λύση κατάλληλη για όλους», σημείωσε.Στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας , ο υπουργός ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου ως εναλλακτικής οδού εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της απόφασης της ΕΕ για την πλήρη και σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων και διατήρησης της παραγωγικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των διυλιστηρίων, στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής ενεργειακής πολιτικής που προστατεύει την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανθεκτικότητα.Αναφερόμενος στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων, υπογράμμισε ότι προϋποθέτει την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών. Παρουσίασε την πρόοδο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, Great Sea Interconnector, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam και ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα επόμενα βήματα του έργου. Η διασύνδεση χαρακτηρίστηκε έργο στρατηγικής ευρωπαϊκής σημασίας για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.Για το νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2030, ο κ. Παπασταύρου ζήτησε να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία, τον εξηλεκτρισμό και την ευελιξία των δικτύων, με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας.Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλίας, Roland Lescure, και με τον Ιρλανδό υπουργό Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, Darragh O’Brien.

Πραγματοποίησε, επίσης, τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό, και τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πορεία του GSI ως ενός από τα σημαντικότερα στρατηγικά έργα ενεργειακής διασύνδεσης της Ευρώπης, το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα συμβάλει στην υλοποίηση της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ.

Μαριάννα Τζάννε 29.10.2026, 18:46