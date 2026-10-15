Παπασταύρου: Υπαρξιακό θέμα για την Ευρώπη να στηρίξει τους πολίτες για την ενέργεια, δεν έχουμε περάσει οδυνηρές στιγμές με τις λεβεντιές να σπάμε κανόνες;