Παπασταύρου: Υπαρξιακό θέμα για την Ευρώπη να στηρίξει τους πολίτες για την ενέργεια, δεν έχουμε περάσει οδυνηρές στιγμές με τις λεβεντιές να σπάμε κανόνες;
Παπασταύρου: Υπαρξιακό θέμα για την Ευρώπη να στηρίξει τους πολίτες για την ενέργεια, δεν έχουμε περάσει οδυνηρές στιγμές με τις λεβεντιές να σπάμε κανόνες;
«Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση» είπε ο Σταύρος Παπασταύρου
Μήνυμα προς την Ευρώπη να σταθεί δίπλα στους πολίτες καθώς «βρισκόμαστε σε ενεργειακη καταιγίδα» έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι «οι συμβουλές των επιτρόπων κλείστε τα φώτα, μειώστε την κατανάλωση δεν αποτελούν λύσεις».
«Ζητάμε από την Ευρώπη να κοιτάξει κατάματα την πρόκληση. Για την Ευρώπη είναι υπαρξιακό θέμα να σταθεί δίπλα στους πολίτες» πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου μιλώντας σήμερα, Πέμπτη, στο ΟΡΕΝ.
Απαντώντας, δε, στην κριτική της αντιπολίτευσης που λέει ότι υπάρχουν χώρες που λαμβάνουν μέτρα μόνες τους χωρίς την έγκριση της Ευρώπης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρωτήθηκε «δεν έχουμε περάσει οδυνηρές στιγμές με τις λεβεντιές να σπάμε τους κανόνες; Όποιος δεν ρωτήσει πάει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος».
Όσον αφορά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «είναι καθαρά απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια σκιά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πολύ ισχυρές».
Ειδικά, δε, για τον Κάθετο Διάδρομος είπε πως «είναι εδώ και έχει λειτουργήσει. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 υπάρχει αύξηση εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα 169% που επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές υποδομές αξιοποιούνται. Θέλουμε οι ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας ή μέσω Τουρκίας;». Παράλληλα ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά για το δημοσίευμα της Wall Street Journal «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής ή εκβιασμού προς την ελληνική κυβέρνηση».
Ερωτηθείς για την επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση μέσω του GSI ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε «δεν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση» ενώ συμπλήρωσε όσον αφορά τη Λιβύη «δεν εκχωρούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας σε κανέναν».
«Ζητάμε από την Ευρώπη να κοιτάξει κατάματα την πρόκληση. Για την Ευρώπη είναι υπαρξιακό θέμα να σταθεί δίπλα στους πολίτες» πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου μιλώντας σήμερα, Πέμπτη, στο ΟΡΕΝ.
Απαντώντας, δε, στην κριτική της αντιπολίτευσης που λέει ότι υπάρχουν χώρες που λαμβάνουν μέτρα μόνες τους χωρίς την έγκριση της Ευρώπης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρωτήθηκε «δεν έχουμε περάσει οδυνηρές στιγμές με τις λεβεντιές να σπάμε τους κανόνες; Όποιος δεν ρωτήσει πάει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος».
Όσον αφορά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «είναι καθαρά απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια σκιά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πολύ ισχυρές».
Ειδικά, δε, για τον Κάθετο Διάδρομος είπε πως «είναι εδώ και έχει λειτουργήσει. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 υπάρχει αύξηση εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα 169% που επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές υποδομές αξιοποιούνται. Θέλουμε οι ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας ή μέσω Τουρκίας;». Παράλληλα ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά για το δημοσίευμα της Wall Street Journal «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής ή εκβιασμού προς την ελληνική κυβέρνηση».
Ερωτηθείς για την επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση μέσω του GSI ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε «δεν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση» ενώ συμπλήρωσε όσον αφορά τη Λιβύη «δεν εκχωρούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας σε κανέναν».
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