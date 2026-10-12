Ο Μητσοτάκης στον Ηλεκτρικό σε δρομολόγιο με τον πρώτο συρμό που εκσυγχρονίστηκε, μίλησε με επιβάτες και τουρίστες, δείτε βίντεο
Ο Μητσοτάκης στον Ηλεκτρικό σε δρομολόγιο με τον πρώτο συρμό που εκσυγχρονίστηκε, μίλησε με επιβάτες και τουρίστες, δείτε βίντεο
«Μέσα στο 2027 έρχεται η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός ακόμα 14 συρμών» είπε
Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου (Γραμμή 1 του Μετρό), ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, μετακινήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης πως μέσα στο 2027 έρχεται η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός ακόμα 14 συρμών.
Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Θανάση Κοτταρά, επιβιβάστηκε στον συρμό στον σταθμό του Θησείου και ακολούθησε το δρομολόγιο έως το Μοσχάτο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού προβλέπεται η αναβάθμιση συνολικά 14 συρμών της Γραμμής 1, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. «Δεν νομίζω εδώ, υπουργέ, ότι έχει νόημα να ωραιοποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αποβίβασή του. Όπως ανέφερε, μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να παραληφθούν 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι συρμοί, με κλιματισμό, βελτιωμένη προσβασιμότητα και ειδικές θέσεις για επιβάτες με αναπηρία.
Οι ανακατασκευασμένες αμαξοστοιχίες έχουν βελτιωθεί στον τομέα της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων, διαθέτουν νέους κινητήρες, σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για την ασφάλεια των επιβατών και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού. Το εσωτερικό των βαγονιών είναι πλήρως ανακαινισμένο, με φωτισμό LED, καινούργια καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις, καθώς και νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης για τους επιβάτες.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται στον Βόλο, στο πλαίσιο της σύμβασης με την ισπανική εταιρεία CAF. Το έργο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2027.
Είχα την ευκαιρία, πριν από λίγο, να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1, του παλιού Ηλεκτρικού.
Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να ωραιοποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως.
Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους, καινούργιους συρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.
Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Θανάση Κοτταρά, επιβιβάστηκε στον συρμό στον σταθμό του Θησείου και ακολούθησε το δρομολόγιο έως το Μοσχάτο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού προβλέπεται η αναβάθμιση συνολικά 14 συρμών της Γραμμής 1, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. «Δεν νομίζω εδώ, υπουργέ, ότι έχει νόημα να ωραιοποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αποβίβασή του. Όπως ανέφερε, μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να παραληφθούν 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι συρμοί, με κλιματισμό, βελτιωμένη προσβασιμότητα και ειδικές θέσεις για επιβάτες με αναπηρία.
Οι ανακατασκευασμένες αμαξοστοιχίες έχουν βελτιωθεί στον τομέα της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων, διαθέτουν νέους κινητήρες, σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για την ασφάλεια των επιβατών και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού. Το εσωτερικό των βαγονιών είναι πλήρως ανακαινισμένο, με φωτισμό LED, καινούργια καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις, καθώς και νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης για τους επιβάτες.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται στον Βόλο, στο πλαίσιο της σύμβασης με την ισπανική εταιρεία CAF. Το έργο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2027.
Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού«Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα.
Είχα την ευκαιρία, πριν από λίγο, να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1, του παλιού Ηλεκτρικού.
Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να ωραιοποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως.
Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους, καινούργιους συρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.
Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους, καινούργιους, ανακατασκευασμένους συρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις, έτσι ώστε ολοένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από τα μέσα σταθερής τροχιάς.
Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας, και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις, για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ, στον Ηλεκτρικό, στη Γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, ακολουθούν και άλλα».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας σημείωσε: «Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, στον νέο πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό που τέθηκε σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1, του ΗΣΑΠ.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι 13 ανακατασκευασμένοι συρμοί, οι οποίοι θα αναδείξουν ένα νέο περιβάλλον για τις αστικές συγκοινωνίες.
Θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και την ποιότητα μετακίνησης των πολιτών. Στόχος μας είναι να μειωθούν οι χρόνοι, να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και ευκολότερη μετάβαση για κάθε Έλληνα πολίτη. Ήδη, οι χρόνοι τους οποίους έχουμε καθημερινά στις συγκοινωνίες, και στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη και στην τρίτη, μειώνονται.
Στόχος μας είναι, με καλύτερους συρμούς, καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, κ. Πρόεδρε, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια αυτή αφορά κάθε Έλληνα πολίτη. Στόχος μας είναι κάθε μέρα να κάνουμε την καθημερινότητά του ακόμα καλύτερη.
Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια που έχετε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να έχουμε περισσότερους συρμούς, περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, καλύτερες υπηρεσίες για τον Έλληνα πολίτη. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα».
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