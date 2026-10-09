Βολουδάκη: Προτεραιότητα η ασφαλής πρόσβαση των οικισμών του Αποκόρωνα στον ΒΟΑΚ
Βολουδάκη: Προτεραιότητα η ασφαλής πρόσβαση των οικισμών του Αποκόρωνα στον ΒΟΑΚ
H υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων είχε συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα
Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης πρόσβασης των οικισμών του Αποκόρωνα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισής του, συζήτησε κατά τη διάρκεια συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη.
Η υφυπουργός ανέδειξε ιδιαίτερα τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή του κόμβου των Αγίων Πάντων Αποκόρωνα Χανίων, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των γύρω οικισμών στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Τόνισε δε, ότι η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομής πρέπει να προχωρά με παράλληλη μέριμνα για την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια, να περιορίζεται η ταλαιπωρία των κατοίκων και να διατηρείται η λειτουργική σύνδεση των χωριών με τον κεντρικό οδικό άξονα.
Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με την κα Βολουδάκη, εξετάστηκαν συγκεκριμένες δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων, με έμφαση στην εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών και τεχνικών ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των κατοίκων καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Παράλληλα, συζητήθηκε η πραγματοποίηση τεχνικής σύσκεψης στην περιοχή, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν επιτόπου οι συνθήκες και να εξεταστούν οι πλέον κατάλληλες παρεμβάσεις.
Όπως δήλωσε η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη: «Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Κρήτη, που αλλάζει τις προοπτικές του τόπου μας και αποτελεί καθοριστική επένδυση στην οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη. Η υλοποίησή του, όμως, πρέπει να προχωρά με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στη συνάντησή μου με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, έθεσα το ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης των χωριών του Αποκόρωνα, ιδιαίτερα στην περιοχή των Αγίων Πάντων, και συζητήσαμε τις δυνατότητες άμεσων, πρακτικών παρεμβάσεων».
Σύμφωνα με την ίδια, η πρόοδος ενός μεγάλου έργου «…δεν μπορεί να αποσυνδέεται από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι κάτοικοι πρέπει να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια, να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες, στις εργασίες και στις δραστηριότητές τους, χωρίς περιττές δυσκολίες. Με συντονισμό, συνεργασία και συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις, επιδιώκουμε να περιοριστούν οι επιπτώσεις των εργασιών στην καθημερινή ζωή των κατοίκων».
Η υφυπουργός ανέδειξε ιδιαίτερα τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή του κόμβου των Αγίων Πάντων Αποκόρωνα Χανίων, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των γύρω οικισμών στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Τόνισε δε, ότι η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομής πρέπει να προχωρά με παράλληλη μέριμνα για την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια, να περιορίζεται η ταλαιπωρία των κατοίκων και να διατηρείται η λειτουργική σύνδεση των χωριών με τον κεντρικό οδικό άξονα.
Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με την κα Βολουδάκη, εξετάστηκαν συγκεκριμένες δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων, με έμφαση στην εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών και τεχνικών ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των κατοίκων καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Παράλληλα, συζητήθηκε η πραγματοποίηση τεχνικής σύσκεψης στην περιοχή, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν επιτόπου οι συνθήκες και να εξεταστούν οι πλέον κατάλληλες παρεμβάσεις.
Όπως δήλωσε η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη: «Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Κρήτη, που αλλάζει τις προοπτικές του τόπου μας και αποτελεί καθοριστική επένδυση στην οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη. Η υλοποίησή του, όμως, πρέπει να προχωρά με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στη συνάντησή μου με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, έθεσα το ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης των χωριών του Αποκόρωνα, ιδιαίτερα στην περιοχή των Αγίων Πάντων, και συζητήσαμε τις δυνατότητες άμεσων, πρακτικών παρεμβάσεων».
Σύμφωνα με την ίδια, η πρόοδος ενός μεγάλου έργου «…δεν μπορεί να αποσυνδέεται από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι κάτοικοι πρέπει να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια, να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες, στις εργασίες και στις δραστηριότητές τους, χωρίς περιττές δυσκολίες. Με συντονισμό, συνεργασία και συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις, επιδιώκουμε να περιοριστούν οι επιπτώσεις των εργασιών στην καθημερινή ζωή των κατοίκων».
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