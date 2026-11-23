Επαφές με αγρότες και εργαζομένους της ΔΕΗ για την ενεργειακή κρίση - Το Εθνικό Συμβούλιο καθορίζει τον οδικό χάρτη για τον Φεβρουάριο

Εθνικού Συμβουλίου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.



Και αυτό, γιατί για πρώτη φορά από την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ, το Εθνικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου αποκτά κομβικό χαρακτήρα, αφού θα αποφασιστεί ο οδικός χάρτης του Ιδρυτικού Συνεδρίου του κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί στο τέλος Φλεβάρη. Ειδικότερα, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα οριστούν:



- οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες,

- τα όργανα που θα έχουν την ευθύνη για την διοργάνωση του συνεδρίου,

- ο τρόπος που εκλέγονται οι σύνεδροι, στοιχείο που αφορά καίρια τα νέα στελέχη

- η δομή του Συνεδρίου και

- τα όργανα που θα εκλεγούν από τους συνέδρους.



Παράλληλα, τρεις επιτροπές (Προγράμματος, Καταστατικού, Θέσεων) θα αναλάβουν το επόμενο διάστημα να διαμορφώσουν το σχέδιο Προγράμματος, τις θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου και το σχέδιο Καταστατικού, που θα συζητηθούν και θα εγκριθούν από το σώμα του συνεδρίου. Σημειωτέον ότι η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) θα έχει την ευθύνη των διαδικασίων και των αποφάσεων όλης της πορείας από τον προσυνεδριακό διάλογο έως το ίδιο το Ιδρυτικό συνέδριο.



5.000 Σύνεδροι

5.000 συνέδρους. Η εκλογή τους θα γίνει από τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ στις οργανώσεις του κόμματος σε κάλπες που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα αλλά και ηλεκτρονικά, μιας και το διαδίκτυο αποτελεί ήδη εργαλείο με το οποίο η πλειοψηφία των μελών της Συμπαράταξης είναι εξοικειωμένη.



Ψηφοδέλτια στο 50% Πρωτίστως, όμως, το ενδιαφέρον στην επικείμενη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στρέφεται στο πρώτο κύμα υποψηφίων βουλευτών της ΕΛ.Α.Σ, αφού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα εγκριθούν και θα ανακοινωθούν πάνω από 50% των υποψηφίων βουλευτών της ΕΛ.Α.Σ στην επαρχία. Η επιλογή της Αμαλίας να αφήσει για το τέλος τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν είναι, πάντως, τυχαία, αλλά σχετίζεται τόσο με εκπλήξεις που δρομολογεί για τις πολυπληθείς εκλογικές περιφέρειες, όσο και με την κατανομή ρόλων και θέσεων ανάμεσα σε παλιούς και νέους της ΕΛ.Α.Σ, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά ο κύκλος των μεταγραφών στην Αμαλίας, όπου το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει πολύ από τον πάλαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και λίγο από... “άρωμα ΠΑΣΟΚ”.



Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση

Κλείσιμο



Στα πλαίσια της περιοδείας του, ο κ. Τσίπρας θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους, στην συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Ακολούθως, το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων με εκπροσώπους των εργαζομένων («ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»), των συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας και των απολυμένων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Συγκεκριμένα, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστασία της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης. Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ το απόγευμα θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης στην Πτολεμαΐδα (καφέ MIKEL).



Στην συνέχεια, αύριο, Τρίτη, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ θα επισκεφθεί την Καστοριά και τη Νεάπολη (Κοζάνη) για συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές. Στο πρόγραμμα των επισκέψεων του Αλέξη Τσίπρα προβλέπεται στάση στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων, καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φλώρινα όπου θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar. Πέραν του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ, στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν και η αναπληρωτής τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.



Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:







Τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου θα βρίσκομαι στη Δυτική Μακεδονία. Να τα πούμε από κοντά και να φάμε και σουρβά!



Συνέχεια στις περιοδείες του δίνει ο Αλέξης Τσίπρας , καθώς ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επισκέπτεται τη Δυτική Μακεδονία, σε μια προσπάθεια κοινωνικής γείωσης του κόμματός του, αλλά και εντατικοποίησης της προεκλογικής προετοιμασίας. Παρότι, ωστόσο, ο κ. Τσίπρας θα βρίσκεται για το επόμενο διήμερο εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, εντούτοις στην Αμαλίας οι ρυθμοί είναι εντατικοί ενόψει της πανηγυρικής συνεδρίασης τουτο ερχόμενο Σαββατοκύριακο.Και αυτό, γιατί για πρώτη φορά από την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ, το Εθνικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου αποκτά κομβικό χαρακτήρα, αφού θα αποφασιστεί οτου Ιδρυτικού Συνεδρίου του κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί στο τέλος Φλεβάρη. Ειδικότερα, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα οριστούν:Παράλληλα,θα αναλάβουν το επόμενο διάστημα να διαμορφώσουν το σχέδιο Προγράμματος, τις θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου και το σχέδιο Καταστατικού, που θα συζητηθούν και θα εγκριθούν από το σώμα του συνεδρίου. Σημειωτέον ότι ηθα έχει την ευθύνη των διαδικασίων και των αποφάσεων όλης της πορείας από τον προσυνεδριακό διάλογο έως το ίδιο το Ιδρυτικό συνέδριο.Επενδύοντας σε μια εικόνα πανστρατιάς και με ζητούμενο την παράσταση νίκης, το Ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα συγκροτηθεί από. Η εκλογή τους θα γίνει από τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ στις οργανώσεις του κόμματος σε κάλπες που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα αλλά και ηλεκτρονικά, μιας και το διαδίκτυο αποτελεί ήδη εργαλείο με το οποίο η πλειοψηφία των μελών της Συμπαράταξης είναι εξοικειωμένη.Πρωτίστως, όμως, το ενδιαφέρον στην επικείμενη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στρέφεται στο πρώτο κύμα υποψηφίων βουλευτών της ΕΛ.Α.Σ, αφού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα εγκριθούν και θα ανακοινωθούν πάνω από 50% των υποψηφίων βουλευτών της ΕΛ.Α.Σ στην επαρχία. Η επιλογή της Αμαλίας να αφήσει για το τέλος τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν είναι, πάντως, τυχαία, αλλά σχετίζεται τόσο με εκπλήξεις που δρομολογεί για τις πολυπληθείς εκλογικές περιφέρειες, όσο και με την κατανομή ρόλων και θέσεων ανάμεσα σε παλιούς και νέους της ΕΛ.Α.Σ, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά ο κύκλος των μεταγραφών στην Αμαλίας, όπου το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει πολύ από τον πάλαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και λίγο από... “άρωμα ΠΑΣΟΚ”.Μέχρι τότε, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών στη Δυτική Μακεδονία, περιοχή που ηλεκτροδότησε επί δεκαετίες ολόκληρη τη χώρα, και είδε το πραγματικό της ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 18% την περίοδο 2019–2024, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ 244 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ, δίνοντας, ως εκ τούτου, ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή κρίση Στα πλαίσια της περιοδείας του, ο κ. Τσίπρας θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους, στην συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Ακολούθως, το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων με εκπροσώπους των εργαζομένων («ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»), των συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας και των απολυμένων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Συγκεκριμένα, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστασία της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης. Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ το απόγευμα θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης στην Πτολεμαΐδα (καφέ MIKEL).Στην συνέχεια, αύριο, Τρίτη, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ θα επισκεφθεί την Καστοριά και τη Νεάπολη (Κοζάνη) για συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές. Στο πρόγραμμα των επισκέψεων του Αλέξη Τσίπρα προβλέπεται στάση στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων, καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φλώρινα όπου θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar. Πέραν του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ, στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν και η αναπληρωτής τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.Τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου θα βρίσκομαι στη Δυτική Μακεδονία. Να τα πούμε από κοντά και να φάμε και σουρβά!

-Πρόεδρε… καιγόμαστε…



-Πρόεδρε καιγόμαστε μην αργείς. Έχουμε δουλειές πολλές να κάνουμε. Και όταν έρθεις θα φάμε και σουρβά (ποντιακή σούπα).



-Πρόεδρε έλα γρήγορα στη Δυτική Μακεδονία. Ο κόσμος καίγεται.



-Έλα στο χωριό να κεράσουμε και σουρβά ποντιακό και να σώσεις τον κόσμο όλο.



Αλ. Τσίπρας: Μη φωνάζετε. Αύριο έρχομαι στο χωριό σας να ανταμώσουμε και θα φάμε και σουρβά.