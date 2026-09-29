Ρεύμα: Ακριβό το πράσινο του Οκτωβρίου, μπαίνουν στην πιο δύσκολη δοκιμασία του φθινοπώρου οι καταναλωτές
Ρεύμα: Ακριβό το πράσινο του Οκτωβρίου, μπαίνουν στην πιο δύσκολη δοκιμασία του φθινοπώρου οι καταναλωτές
Άνοδος κατά 18,4% της χονδρεμπορικής τον Σεπτέμβριο πάνω από τον Αύγουστο, οι προμηθευτές ανακοινώνουν την Πέμπτη τις τιμές του επόμενου μήνα - Η μεγάλη στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια αλλάζει τους όρους του ανταγωνισμού
Με τη χονδρεμπορική αγορά να τερματίζει τον Σεπτέμβριο σε σαφώς υψηλότερη τιμή, οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου, μεθαύριο Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η μέση τιμή της αγοράς έχει διαμορφωθεί στις πρώτες 28 ημέρες του μήνα στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 133,4 ευρώ τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση 18,4%. Σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν η μέση τιμή ήταν 109,95 ευρώ, η άνοδος φθάνει το 43,6%.
Το μήνυμα για τους προμηθευτές έγινε ακόμη πιο ηχηρό την περασμένη εβδομάδα, όταν η ημερήσια μέση τιμή της χονδρεμπορικής σκαρφάλωσε πάνω από τα 213 ευρώ ανά μεγαβατώρα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο του έτους. Η κορύφωση αυτή ήρθε στο πλέον κρίσιμο σημείο του μήνα για τη διαμόρφωση των κυμαινόμενων χρεώσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης του κόστους.
Παρότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια πρόσκαιρη αποκλιμάκωση, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς δεν προδιαγράφουν επιστροφή στην ομαλότητα, διατηρώντας υψηλό το ρίσκο για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.
Για σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η τιμή της χονδρεμπορικής υποχωρεί σχεδόν στα 122 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι ΑΠΕ κυριαρχούν στο ενεργειακό μείγμα με ποσοστό 64,21%, ενώ η συμμετοχή του φυσικού αερίου περιορίζεται στο 19%. Η αποκλιμάκωση, στην εκπνοή του μήνα, δίνει μια πρόσκαιρη ανάσα στην αγορά, χωρίς όμως να ανατρέπει τη συνολική εικόνα ενός Σεπτεμβρίου που κινήθηκε σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον Αύγουστο.
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Η μέση τιμή της αγοράς έχει διαμορφωθεί στις πρώτες 28 ημέρες του μήνα στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 133,4 ευρώ τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση 18,4%. Σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν η μέση τιμή ήταν 109,95 ευρώ, η άνοδος φθάνει το 43,6%.
Το μήνυμα για τους προμηθευτές έγινε ακόμη πιο ηχηρό την περασμένη εβδομάδα, όταν η ημερήσια μέση τιμή της χονδρεμπορικής σκαρφάλωσε πάνω από τα 213 ευρώ ανά μεγαβατώρα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο του έτους. Η κορύφωση αυτή ήρθε στο πλέον κρίσιμο σημείο του μήνα για τη διαμόρφωση των κυμαινόμενων χρεώσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης του κόστους.
Παρότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια πρόσκαιρη αποκλιμάκωση, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς δεν προδιαγράφουν επιστροφή στην ομαλότητα, διατηρώντας υψηλό το ρίσκο για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.
Για σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η τιμή της χονδρεμπορικής υποχωρεί σχεδόν στα 122 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι ΑΠΕ κυριαρχούν στο ενεργειακό μείγμα με ποσοστό 64,21%, ενώ η συμμετοχή του φυσικού αερίου περιορίζεται στο 19%. Η αποκλιμάκωση, στην εκπνοή του μήνα, δίνει μια πρόσκαιρη ανάσα στην αγορά, χωρίς όμως να ανατρέπει τη συνολική εικόνα ενός Σεπτεμβρίου που κινήθηκε σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον Αύγουστο.
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