Ρεύμα: Ακριβό το πράσινο του Οκτωβρίου, μπαίνουν στην πιο δύσκολη δοκιμασία του φθινοπώρου οι καταναλωτές

Άνοδος κατά 18,4% της χονδρεμπορικής τον Σεπτέμβριο πάνω από τον Αύγουστο, οι προμηθευτές ανακοινώνουν την Πέμπτη τις τιμές του επόμενου μήνα - Η μεγάλη στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια αλλάζει τους όρους του ανταγωνισμού