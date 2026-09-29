Έρχεται ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων: Σε μία πλατφόρμα όσα γνωρίζουν εφορία, πολεοδομία, δήμος και κτηματολόγιο για κάθε ιδιοκτησία

Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα, τι στοιχεία θα συγκεντρώνει και ποια είναι η διαφορά της από το ΜΙΔΑ