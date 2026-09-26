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Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρός 63χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία των Νέων Πόρων
Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρός 63χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία των Νέων Πόρων
Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση
Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο ενός 63χρονου Γερμανού υπηκόου στην παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας.
Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Στον 63χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αρχικά από ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Στον 63χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αρχικά από ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
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