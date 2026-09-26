Βρέθηκαν ακόμα δύο σοροί στο κτήριο που κατέρρευσε στην Πλάκα, τέσσερις οι νεκροί και δύο οι αγνοούμενοι
Βρέθηκαν ακόμα δύο σοροί στο κτήριο που κατέρρευσε στην Πλάκα, τέσσερις οι νεκροί και δύο οι αγνοούμενοι
Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που αγνοούνται
Τέσσερις σοροί έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής στο κτήριο που κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.
Το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν δύο ακόμη νεκρούς μέσα στα συντρίμμια. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανασυρθεί η σορός ενός άνδρα, ενώ τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 02:00, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ είχαν ανασύρει από το κατεστραμμένο κτήριο τη σορό μιας γυναίκας.
Η γυναίκα που ανασύρθηκε νεκρή τα ξημερώματα φέρεται να διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και ακόμη ένα ζευγάρι σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκε επίσης η σορός ενός 77χρονου Βρετανού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται είναι αλβανικής καταγωγής και διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο του κτηρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό τους.
Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.
Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.
Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής (25/9), προκαλώντας την κατάρρευση του κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.
Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν δύο ακόμη νεκρούς μέσα στα συντρίμμια. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανασυρθεί η σορός ενός άνδρα, ενώ τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 02:00, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ είχαν ανασύρει από το κατεστραμμένο κτήριο τη σορό μιας γυναίκας.
Συνεχίζονται οι έρευνες για δύο αγνοούμενουςΟι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη δύο ανθρώπων που παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.
Η γυναίκα που ανασύρθηκε νεκρή τα ξημερώματα φέρεται να διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και ακόμη ένα ζευγάρι σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκε επίσης η σορός ενός 77χρονου Βρετανού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται είναι αλβανικής καταγωγής και διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο του κτηρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό τους.
Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.
Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.
Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής (25/9), προκαλώντας την κατάρρευση του κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.
Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
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