Βρέθηκαν ακόμα δύο σοροί στο κτήριο που κατέρρευσε στην Πλάκα, τέσσερις οι νεκροί και δύο οι αγνοούμενοι

Συνεχίζονται οι έρευνες για δύο αγνοούμενους

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ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.



Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.





Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς καιγια τον εντοπισμό των αγνοουμένων.Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Υπενθυμίζεται ότι

(25/9), προκαλώντας την κατάρρευση του κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.