Χριστοδουλίδης σε Ερντογάν στον ΟΗΕ: Αν επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε, μέγιστη υποκρισία η στάση της Τουρκίας

Ευθεία απάντηση στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
, έδωσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης
, από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
. Κατήγγειλε την αντίφαση ανάμεσα στις αναφορές του Τούρκου προέδρου στο διεθνές δίκαιο και τη συνεχιζόμενη κατοχή κυπριακού εδάφους, ενώ επανέλαβε ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα παραμένει η μόνη βάση για λύση του Κυπριακού
.
Η τοποθέτησή του αποτελεί απάντηση στην χθεσινή ομιλία Ερντογάν στην ίδια αίθουσα, κατά την οποία ο πρόεδρος της Τουρκίας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις
.
«Μέγιστη υποκρισία»
«Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του προέδρου Ερντογάν χθες», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, απαριθμώντας τις αναφορές του Τούρκου προέδρου στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, στην παράνομη κατοχή και στο δράμα των προσφύγων.
«Εντούτοις, σε σχέση με την Κύπρο
, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία
», τόνισε και, απευθυνόμενος προσωπικά στον Ερντογάν, πρόσθεσε: «Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε».
Ο Κύπριος πρόεδρος συνέδεσε την αξιοπιστία του ΟΗΕ
με τη συνεπή εφαρμογή των αποφάσεών του. «Τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε μια περίπτωση και να αγνοούνται σε μια άλλη», επεσήμανε, υπογραμμίζοντας ότι η κυριαρχία ενός κράτους δεν μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος ή την ισχύ του.
Αναφερόμενος στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή, έκανε λόγο για συνεχιζόμενη κατοχή περισσότερου από το ενός τρίτου του εδάφους της Κύπρου, μνημόνευσε τους εκτοπισμένους, τους συγγενείς των αγνοουμένων, τα Βαρώσια, την καταστροφή πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και τη μεταφορά εποίκων.
Έτοιμος για συνομιλίες
Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι παραμένει «πλήρως προσηλωμένος» σε συνολική λύση και έτοιμος να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.
«Το πλαίσιο αυτό, μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση», ανέφερε. Ως κοινή βάση προσδιόρισε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο που χρειάζεται τώρα, όπως είπε, είναι πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
«Η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού μου. Ποτέ
», υπογράμμισε. Κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να δουν στην επανένωση μια κοινή προοπτική ευημερίας και τον Ερντογάν «να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ».
Γάζα και περιφερειακός ρόλος
Στο υπόλοιπο της ομιλίας του, ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε τη Κύπρο ως εταίρο που μπορεί να συμβάλει πρακτικά στη διαχείριση κρίσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκε στον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα, ο οποίος, όπως σημείωσε, εξακολουθεί να λειτουργεί, καθώς και στη συνεργασία με τον μηχανισμό 2720 του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περισσότερο από το 25% του διαθέσιμου κυπριακού προϋπολογισμού για ανθρωπιστική βοήθεια έχει κατευθυνθεί στην Παλαιστίνη.
Ο πρόεδρος της Κύπρου σημείωσε, επίσης, ότι η Κύπρος συνέβαλε τα τελευταία τρία χρόνια στην απομάκρυνση χιλιάδων πολιτών από 70 χώρες κατά τη διάρκεια περιφερειακών κρίσεων. Αναφέρθηκε, ακόμη, στην πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο, στον περιφερειακό σταθμό αεροπυρόσβεσης με έδρα την Πάφο και στο κέντρο εκπαίδευσης CYCLOPS, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κλείνοντας, επέμεινε στην ανάγκη ισχυρού ΟΗΕ και εφαρμογής των ίδιων αρχών για όλα τα κράτη. Για την Κύπρο, τονίζει, ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση, αλλά ζήτημα που παραμένει ανοικτό επί 52 χρόνια.