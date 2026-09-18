Πιερρακάκης στο Eurogroup: Επαγρύπνηση στους κινδύνους, ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις για την Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Eurogroup έθεσε στο επίκεντρο τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας, το χάσμα παραγωγικότητας με τις ΗΠΑ και την ανάγκη μετάβασης από τη διάγνωση στην υλοποίηση των αλλαγών - Υπουργοί Οικονομικών ΕΕ: Στο τραπέζι φόρος στα υπερκέρδη πετρελαϊκών μετά το άλμα του Brent πάνω από $100