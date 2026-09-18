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Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»
Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»
Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση
Κλείνουν σήμερα στις 15:30 οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.
Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο του κλεισίματος των σταθμών.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.
Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο του κλεισίματος των σταθμών.
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