Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό

Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση

Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»
Κλείνουν σήμερα στις 15:30 οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.

Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο του κλεισίματος των σταθμών.

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