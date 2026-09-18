Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα «metavoles» του κτηματολογίου: Ψηφιακά οι διορθώσεις ορίων, εμβαδού και θέσης ακινήτων

Η νέα ψηφιακή εποχή του Κτηματολογίου επικεντρώνεται στην άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων

της ακίνητης περιουσίας σηματοδοτεί η έναρξη της νέας Κτηματολόγιο, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα.



Η νέα ψηφιακή εποχή του Κτηματολογίου επικεντρώνεται στην άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. Πρόκειται για κομβικές παρεμβάσεις που αφορούν τον ακριβή επανακαθορισμό των ορίων των οικοπέδων, του συνολικού εμβαδού, του σχήματος, καθώς και της ακριβούς θέσης του ακινήτου.







Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το «metavoles» Στην πλατφόρμα θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έννομο συμφέρον για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ενός ακινήτου. Η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αλλά μπορεί να κατατεθεί και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώ τη διαδικασία μπορεί να αναλάβει και ο μηχανικός που έχει συντάξει το σχετικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.



Πώς θα γίνεται η πρόσβαση Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση, θα δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου και θα υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα και τεχνικά στοιχεία.



Η διαδικασία, συνοπτικά, θα ακολουθεί τα εξής βήματα:



-Είσοδος στην πλατφόρμα «metavoles» με κωδικούς Taxisnet.

Κλείσιμο

-Υποβολή του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

-Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου.

-Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας του φακέλου.

Σημαντική τομή στον τομέα των μεταβιβάσεων και της διαχείρισηςσηματοδοτεί η έναρξη της νέας ψηφιακής διαδικασίας διορθώσεων στο η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα.Η νέα ψηφιακή εποχή του Κτηματολογίου επικεντρώνεται στην άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. Πρόκειται για κομβικές παρεμβάσεις που αφορούν τον ακριβή επανακαθορισμό των ορίων των οικοπέδων, του συνολικού εμβαδού, του σχήματος, καθώς και της ακριβούς θέσης του ακινήτου.Στην πλατφόρμα θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έννομο συμφέρον για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ενός ακινήτου. Η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αλλά μπορεί να κατατεθεί και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώ τη διαδικασία μπορεί να αναλάβει και ο μηχανικός που έχει συντάξει το σχετικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση, θα δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου και θα υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα και τεχνικά στοιχεία.Η διαδικασία, συνοπτικά, θα ακολουθεί τα εξής βήματα:-Είσοδος στην πλατφόρμα «metavoles» με κωδικούς Taxisnet.-Επιλογή του ακινήτου και συμπλήρωση της αίτησης διόρθωσης.-Υποβολή του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.-Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου.-Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας του φακέλου.

-Έκδοση της απόφασης και ηλεκτρονική ενσωμάτωσή της στον φάκελο της υπόθεσης.





Με την υποβολή, η αίτηση θα εγγράφεται αυτοματοποιημένα στα κτηματολογικά βιβλία και στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Αν η ζητούμενη αλλαγή επηρεάζει γειτονικά ακίνητα ή δικαιώματα τρίτων, θα εμφανίζεται και στα αντίστοιχα κτηματολογικά φύλλα.