Η ΔΕΗ βάζει την Κοζάνη στον χάρτη των ευρωπαϊκών data centers με τη σφραγίδα του Τζεφ Μπέζος

Η συμφωνία με την Amazon Web Services για data center ισχύος 300 MW στον Άγιο Δημήτριο, η 15ετής μίσθωση, τα πράσινα PPAs και το σχέδιο επέκτασης έως το 1 GW