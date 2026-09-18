Η ΔΕΗ βάζει την Κοζάνη στον χάρτη των ευρωπαϊκών data centers με τη σφραγίδα του Τζεφ Μπέζος
Η ΔΕΗ βάζει την Κοζάνη στον χάρτη των ευρωπαϊκών data centers με τη σφραγίδα του Τζεφ Μπέζος
Η συμφωνία με την Amazon Web Services για data center ισχύος 300 MW στον Άγιο Δημήτριο, η 15ετής μίσθωση, τα πράσινα PPAs και το σχέδιο επέκτασης έως το 1 GW
Με μια συμφωνία ευρωπαϊκής εμβέλειας, η ΔΕΗ σφραγίζει τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Amazon Web Services, φέρνοντας στη μονάδα του Αγίου Δημητρίου στη Δυτική Μακεδονία τον τεχνολογικό κολοσσό του Τζεφ Μπέζος και ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις ψηφιακών υποδομών που έχουν σχεδιαστεί στη χώρα.
Η δεσμευτική συνεργασία για την ανάπτυξη data center ισχύος 300 MW στον Άγιο Δημήτριο αρχικής επένδυσης 1,2 δισ. για τη ΔΕΗ που στο σύνολο της εκτιμάται να φτάσει τα 5,7 δισ. μαζί με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη εταιρική συμφωνία. Ανοίγει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιοχή που επί δεκαετίες τροφοδοτούσε τη χώρα με λιγνίτη και τώρα καλείται να μετατρέψει την ενεργειακή της κληρονομία σε υποδομή για το cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα ψηφιακή εποχή.
Για την Κοζάνη, η συμφωνία δίνει περιεχόμενο στην κυβερνητική δέσμευση ότι όταν θα σβήσουν τα φουγάρα του λιγνίτη, η περιοχή δεν θα νεκρώσει. Οι μεγάλες εκτάσεις, οι γραμμές υψηλής τάσης, η τεχνογνωσία της λιγνιτικής δραστηριότητας δεν παροπλίζονται μετά την απολιγνιτοποίηση, αλλά αξιοποιούνται για να προσελκύσουν μια νέα επένδυση με μακροχρόνιο ορίζοντα και έναν από τους ισχυρότερους παγκόσμιους παίκτες της τεχνολογίας.
Το δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ότι η AWS θα μισθώσει το data center, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, για 15 χρόνια. Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα κατασκευάσει τα κτίρια και θα αναπτύξει τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τον εξοπλισμό ΙΤ.
Πρόκειται για ένα μοντέλο στο οποίο η ΔΕΗ δεν εισέρχεται στη λειτουργία του cloud, αλλά αναλαμβάνει τον ρόλο του παρόχου γης, ηλεκτρικής ισχύος και κρίσιμων υποδομών για έναν παγκόσμιο hyperscaler. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρεί να δημιουργήσει μακροχρόνια έσοδα τόσο από τη μίσθωση της υποδομής όσο και από την προμήθεια ενέργειας.
Η εταιρεία έχει εκτιμήσει σε πρόσφατες εταιρικές παρουσιάσεις στους αναλυτές ότι η πρώτη φάση του πρότζεκτ μπορεί να αποφέρει EBITDA περίπου 170 εκατ. ευρώ το 2030, χωρίς να περιλαμβάνεται το περιθώριο κέρδους από τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον τομέα των data centers συνολικά, η ΔΕΗ θέτει στόχο απόδοσης επί των επενδυμένων κεφαλαίων 12%-14%, με βάση μακροχρόνιες συμβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και μισθώσεις υποδομών.
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Η δεσμευτική συνεργασία για την ανάπτυξη data center ισχύος 300 MW στον Άγιο Δημήτριο αρχικής επένδυσης 1,2 δισ. για τη ΔΕΗ που στο σύνολο της εκτιμάται να φτάσει τα 5,7 δισ. μαζί με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη εταιρική συμφωνία. Ανοίγει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιοχή που επί δεκαετίες τροφοδοτούσε τη χώρα με λιγνίτη και τώρα καλείται να μετατρέψει την ενεργειακή της κληρονομία σε υποδομή για το cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα ψηφιακή εποχή.
Για την Κοζάνη, η συμφωνία δίνει περιεχόμενο στην κυβερνητική δέσμευση ότι όταν θα σβήσουν τα φουγάρα του λιγνίτη, η περιοχή δεν θα νεκρώσει. Οι μεγάλες εκτάσεις, οι γραμμές υψηλής τάσης, η τεχνογνωσία της λιγνιτικής δραστηριότητας δεν παροπλίζονται μετά την απολιγνιτοποίηση, αλλά αξιοποιούνται για να προσελκύσουν μια νέα επένδυση με μακροχρόνιο ορίζοντα και έναν από τους ισχυρότερους παγκόσμιους παίκτες της τεχνολογίας.
Η δομή της συμφωνίας
Το δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ότι η AWS θα μισθώσει το data center, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, για 15 χρόνια. Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα κατασκευάσει τα κτίρια και θα αναπτύξει τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τον εξοπλισμό ΙΤ.
Πρόκειται για ένα μοντέλο στο οποίο η ΔΕΗ δεν εισέρχεται στη λειτουργία του cloud, αλλά αναλαμβάνει τον ρόλο του παρόχου γης, ηλεκτρικής ισχύος και κρίσιμων υποδομών για έναν παγκόσμιο hyperscaler. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρεί να δημιουργήσει μακροχρόνια έσοδα τόσο από τη μίσθωση της υποδομής όσο και από την προμήθεια ενέργειας.
Η εταιρεία έχει εκτιμήσει σε πρόσφατες εταιρικές παρουσιάσεις στους αναλυτές ότι η πρώτη φάση του πρότζεκτ μπορεί να αποφέρει EBITDA περίπου 170 εκατ. ευρώ το 2030, χωρίς να περιλαμβάνεται το περιθώριο κέρδους από τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον τομέα των data centers συνολικά, η ΔΕΗ θέτει στόχο απόδοσης επί των επενδυμένων κεφαλαίων 12%-14%, με βάση μακροχρόνιες συμβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και μισθώσεις υποδομών.
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