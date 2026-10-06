Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο: Πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν εκφοβισμό και απαξίωση, αλλά ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από εργαζόμενους; - Βίντεο

«Αλήθεια τώρα;» τη ρώτησε η ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Σύγκρουση σημειώθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου , μετά την τοποθέτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη , που μίλησε ως σκιώδης εισηγήτρια στον φάκελο για τις προκλήσεις στην εργασία.«Πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών , γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις ειδικά μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι», είπε η κα Μελέτη.Νωρίτερα είχε αναφερθεί και στα δικαιώματα των εργαζόμενων . «Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών, θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, εκφοβισμό, λεκτική βία, απαξίωση. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους χρειάζεται γερό στομάχι για τον ρόλο του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, θα χρειαστεί να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς συναδέλφους», είπε.Άμεση ήταν η αντίδραση της ευρωβουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας , Μαρία Ζαχαρία, η οποία δήλωσε: «Η έκθεση για την ψυχική υγεία στην εργασία αποτελεί μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, γιατί ζητά δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από τους ψυχοσωματικούς κινδύνους, υποχρεώσεις για τους εργοδότες, ισχυρότερες Επιθεωρήσεις Εργασίας και αναγνώριση των συνεπειών των κινδύνων αυτών ως επαγγελματικών ασθενειών».Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαρία, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν τη μεγαλύτερη πραγματική εβδομάδα εργασίας σε όλη την ΕΕ. «Την ίδια στιγμή έρχεται εδώ μέσα η εκπρόσωπος του ΕΛΚ , ευρωβουλευτής της κυβέρνησης της δεξιάς του Μητσοτάκη στην Ελλάδα, η σκιώδης εισηγήτρια Ελεονώρα Μελέτη να μας ρωτήσει “πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντι-επαγγελματίες εργαζόμενους”».«Αλήθεια τώρα; Καταλάβατε γιατί είναι αναγκαία αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία;» κατέληξε απευθυνόμενη στην κυρία Μελέτη.

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, που σχολίασε ότι «η τοποθέτηση της εκπροσώπου του ΕΛΚ ήταν πραγματική εντυπωσιακή. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών».

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Οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες έχουν μαζευτεί στη Ν.Δ.

«Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση πραγματικά», πρόσθεσε.Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.,, υποστήριξε μεταξύ άλλων κατά τη σημερινή του ομιλία στη Συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής πως «Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα από κάποιους να λένε ότι «δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα», διότι βλέπουν πάρα πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει ότι «εντάξει, όμως, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί η ακρίβεια είναι η βενζίνη, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς». Ακούσαμε τρίτον να μας λέει όλους «κακομοίρηδες». Ότι εκπροσωπούμε, λέει, τους κακομοίρηδες. Και ακούσαμε και μια τέταρτη σήμερα, να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία».