Μητσοτάκης για στεγαστικό: Πρόταση για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και κίνητρο να μπορούν να χτίσουν δύο επιπλέον ορόφους

«Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και προς τη βρετανική κυβέρνηση» ανέφερε ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. «Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας», είπε, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την απομάκρυνση των Γλυπτών από την Αθήνα: «Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο διαμελίστηκε και, ξεκάθαρα, εκλάπη».



Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα», ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα παγκόσμιο σύμβολο, όχι μόνο του ελληνικού πολιτισμού αλλά της ανθρωπότητας, συνδέοντας το αίτημα της επανένωσης και με τον συμβολισμό της δημοκρατίας.







Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε και το επιχείρημα ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα άνοιγε τον δρόμο για αντίστοιχες διεκδικήσεις από τα μεγάλα μουσεία του κόσμου. «Δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να αδειάσουν τα μεγάλα μουσεία», τόνισε, επιμένοντας ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μοναδική περίπτωση και ότι η επανένωση θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία.



Για την πορεία των συζητήσεων με τη βρετανική πλευρά, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «δυστυχώς δεν υπήρξε πρόοδος» και έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων: «Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και προς τη βρετανική κυβέρνηση».







Στην προσπάθεια αυτή η Αθήνα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει και την πολιτιστική διπλωματία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και στη δυνατότητα αντικειμένων από τις συλλογές του να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής συνεργασίας.



«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα», είπε, επικαλούμενος τη στήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης στην επανένωση των Γλυπτών.



Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε, τέλος, τη νέα προσπάθεια και με το κλίμα στις σχέσεις Λονδίνου - Βρυξελλών μετά το Brexit, σημειώνοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού για στενότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Κλείσιμο Μητσοτάκης: Η πρόταση για δύο επιπλέον ορόφους και το καρφί στον Ανδρουλάκη μέσω Ισπανίας Αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για το στεγαστικό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το παράδειγμα της Ισπανίας και την αποτυχία, όπως είπε, της σοσιαλιστικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κρίση. Την ίδια ώρα, έβαλε στο τραπέζι μια πρόταση για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην Ελλάδα, με την αύξηση των τετραγωνικών, ακόμη και κατά δύο επιπλέον ορόφους, για κτίρια που θα κατασκευάζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση.



«Τι συμβαίνει στην Ισπανία, όπου η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στην Ελλάδα; Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση», είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα».



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στο ισπανικό παράδειγμα, λέγοντας ότι «η ισπανική κυβέρνηση παρουσιάστηκε από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης», για να προσθέσει ότι «τελικά κατέρρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση».



Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατονομάστηκε από τον Πρωθυπουργό. Η αιχμή, ωστόσο, έρχεται μετά την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για «προοδευτική σοσιαλιστική» κυβέρνηση και την αντιπαράθεση για τις διαφορετικές προτάσεις αντιμετώπισης του στεγαστικού.



Νέα πίεση προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και τη βρετανική κυβέρνηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε οαποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. «Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας», είπε, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την απομάκρυνση των Γλυπτών από την Αθήνα: «Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο διαμελίστηκε και, ξεκάθαρα, εκλάπη».Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα», ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα παγκόσμιο σύμβολο, όχι μόνο του ελληνικού πολιτισμού αλλά της ανθρωπότητας, συνδέοντας το αίτημα της επανένωσης και με τον συμβολισμό της δημοκρατίας.Όπως είπε, ο Παρθενώνας δεν ήταν απλώς ένας ναός αφιερωμένος στην προστάτιδα θεά της Αθήνας, αλλά αφηγείται και την ιστορία της πρώτης δημοκρατίας. Μια παρατήρηση που συνέδεσε ευθέως με τη σημερινή συγκυρία, «σε μια εποχή κατά την οποία η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά ή από τα αριστερά».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε και το επιχείρημα ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα άνοιγε τον δρόμο για αντίστοιχες διεκδικήσεις από τα μεγάλα μουσεία του κόσμου. «Δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να αδειάσουν τα μεγάλα μουσεία», τόνισε, επιμένοντας ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μοναδική περίπτωση και ότι η επανένωση θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία.Για την πορεία των συζητήσεων με τη βρετανική πλευρά, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «δυστυχώς δεν υπήρξε πρόοδος» και έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων: «Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και προς τη βρετανική κυβέρνηση».Αναφέρθηκε μάλιστα στον British Museum Act του 1963, εξηγώντας ότι η βρετανική νομοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα του Μουσείου να αποφασίσει την επιστροφή τους και ότι «θα χρειαστεί μια εξαίρεση».Στην προσπάθεια αυτή η Αθήνα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει και την πολιτιστική διπλωματία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και στη δυνατότητα αντικειμένων από τις συλλογές του να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής συνεργασίας.», είπε, επικαλούμενος τη στήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης στην επανένωση των Γλυπτών.Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε, τέλος, τη νέα προσπάθεια και με το κλίμα στις σχέσεις Λονδίνου - Βρυξελλών μετά το Brexit, σημειώνοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού για στενότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για το στεγαστικό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το παράδειγμα της Ισπανίας και την αποτυχία, όπως είπε, της σοσιαλιστικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κρίση. Την ίδια ώρα, έβαλε στο τραπέζι μια πρόταση για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην Ελλάδα, με την αύξηση των τετραγωνικών, ακόμη και κατά δύο επιπλέον ορόφους, για κτίρια που θα κατασκευάζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση.«Τι συμβαίνει στην Ισπανία, όπου η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στην Ελλάδα; Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση», είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στο ισπανικό παράδειγμα, λέγοντας ότι «η ισπανική κυβέρνηση παρουσιάστηκε από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης», για να προσθέσει ότι «τελικά κατέρρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση».Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατονομάστηκε από τον Πρωθυπουργό. Η αιχμή, ωστόσο, έρχεται μετά την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για «προοδευτική σοσιαλιστική» κυβέρνηση και την αντιπαράθεση για τις διαφορετικές προτάσεις αντιμετώπισης του στεγαστικού.

Για την Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στην ανάγκη να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια. Αναφέρθηκε στην επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο, έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, υπολογίζοντας ότι μειώνει περίπου κατά 8% το ετήσιο κόστος για τον ενοικιαστή.



«Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά», είπε.



Για να αυξηθεί η προσφορά, πρότεινε να εξεταστεί ένα νέο μοντέλο για τις πυκνοδομημένες πόλεις. Ιδιώτες να κατασκευάζουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση και, ως κίνητρο, να μπορούν να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά.



«Δώστε τους περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουν. Ίσως αυξάνοντας κατά δύο ορόφους», ανέφερε.



Πρόκειται για ιδέα που ο ίδιος έθεσε προς συζήτηση και όχι για κυβερνητική εξαγγελία. Αναγνώρισε μάλιστα ότι αντίστοιχα πολεοδομικά κίνητρα έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια και μίλησε για την ανάγκη να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και σε «ένα δικαίωμα τόσο θεμελιώδες όσο η στέγαση».



Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα διαμερίσματα που μπορούν να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, με κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες για την ανακαίνισή τους.



Για τα Airbnb αναγνώρισε τη σημασία τους για την οικονομία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «όπου χρειάζεται να θέσουμε όρια, θα το κάνουμε», όπως έχει ήδη συμβεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.



Τέλος, συνέδεσε τη στεγαστική πίεση με την ανάπτυξη της οικονομίας, σημειώνοντας ότι στα χρόνια της βαθιάς ύφεσης η Ελλάδα δεν αντιμετώπιζε αντίστοιχη κρίση, ενώ σήμερα καλείται να διαχειριστεί τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη ζήτηση.