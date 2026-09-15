Δείτε βίντεο: Αστυνομικοί πιάνουν επ' αυτοφώρω δύο άτομα να κλέβουν μηχανάκι στην πλατεία Καραϊσκάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Πλατεία Καραΐσκάκη Αστυνομικοί Κλοπή

Δείτε βίντεο: Αστυνομικοί πιάνουν επ' αυτοφώρω δύο άτομα να κλέβουν μηχανάκι στην πλατεία Καραϊσκάκη

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την απόπειρα κλοπής και τη στιγμή που φτάνει στο σημείο το περιπολικό

Δείτε βίντεο: Αστυνομικοί πιάνουν επ' αυτοφώρω δύο άτομα να κλέβουν μηχανάκι στην πλατεία Καραϊσκάκη
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
29 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στιγμή που δύο άτομα προσπαθούν να κλέψουν ένα μηχανάκι στην πλατεία Καραϊσκάκη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα γίνονται αντιληπτά από αστυνομικούς καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 01:26 μετά τα μεσάνυχτα, με την κάμερα να καταγράφει την προσπάθεια κλοπής του δικύκλου.

Ενώ βρίσκονται ακόμη στο σημείο, φτάνει περιπολικό της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί πλησιάζουν τα δύο άτομα την ώρα που επιχειρούν να κλέψουν το μηχανάκι και προχωρούν στη σύλληψή τους.

Δείτε το βίντεο:

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
29 ΣΧΟΛΙΑ

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