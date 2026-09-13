Μαρινάκης για συνέντευξη Ανδρουλάκη: «Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων – Τον λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός»
Μαρινάκης για συνέντευξη Ανδρουλάκη: «Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων – Τον λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός»
«Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του “λεφτά υπάρχουν” ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του “δώσ’ τα όλα”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και το πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ από την 90ή ΔΕΘ εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι με τις εξαγγελίες του επαναφέρει στο προσκήνιο τη λογική των παροχών χωρίς, όπως υποστηρίζει, να εξηγεί από πού θα εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια.
«Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του “λεφτά υπάρχουν” ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του “δώσ’ τα όλα”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όπως υποστήριξε, η βασική διαφορά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους είναι ότι «έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά».
Έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά «κόκκινων» δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που «ξέχασε» να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός.
Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του «προγράμματός» τους. Όπως και να έχει, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε τον «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής.
Τσουκαλάς: «Ο Μαρινάκης έχει μπερδευτεί – Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή άρχισε»
Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Παύλος Μαρινάκης «έχει μπερδευτεί», υποστηρίζοντας ότι θεωρεί πως όλοι οι πολιτικοί λειτουργούν όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο κατηγόρησε ότι το 2018, από το βήμα της ΔΕΘ, είχε δεσμευτεί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, αλλά τελικά «έκανε ακριβώς τα ανάποδα».
Αναλυτικά η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά
Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018, είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
Εφάρμοσε μέχρι κεραίας και ακόμα πιο σκληρά από τις προβλέψεις τον νόμο Κατρούγκαλου και κατέστησε τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία και διασφάλιση της υπερκερδοφορίας των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας.
Κάνει πως δεν γνωρίζει πως η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών και η μείωση των ωρών απασχόλησης δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
Ομολογεί, μέσα στο άγχος του, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης. Έχουν ήδη αποδεχθεί στον απολογισμό της διακυβέρνησης τους πως επι των ημερών τους μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων.
Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και για τις απευθείας αναθέσεις.
Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας.
Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι με τις εξαγγελίες του επαναφέρει στο προσκήνιο τη λογική των παροχών χωρίς, όπως υποστηρίζει, να εξηγεί από πού θα εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια.
«Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του “λεφτά υπάρχουν” ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του “δώσ’ τα όλα”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όπως υποστήριξε, η βασική διαφορά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους είναι ότι «έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου ΜαρινάκηΟ κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «δωσ’ τα όλα», με τη μόνη διαφορά ότι, από τότε μέχρι σήμερα, έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.
Έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά «κόκκινων» δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που «ξέχασε» να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός.
Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του «προγράμματός» τους. Όπως και να έχει, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε τον «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής.
Τσουκαλάς: «Ο Μαρινάκης έχει μπερδευτεί – Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή άρχισε»
Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Παύλος Μαρινάκης «έχει μπερδευτεί», υποστηρίζοντας ότι θεωρεί πως όλοι οι πολιτικοί λειτουργούν όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο κατηγόρησε ότι το 2018, από το βήμα της ΔΕΘ, είχε δεσμευτεί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, αλλά τελικά «έκανε ακριβώς τα ανάποδα».
Αναλυτικά η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά
Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018, είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
Εφάρμοσε μέχρι κεραίας και ακόμα πιο σκληρά από τις προβλέψεις τον νόμο Κατρούγκαλου και κατέστησε τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία και διασφάλιση της υπερκερδοφορίας των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας.
Κάνει πως δεν γνωρίζει πως η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών και η μείωση των ωρών απασχόλησης δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
Ομολογεί, μέσα στο άγχος του, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης. Έχουν ήδη αποδεχθεί στον απολογισμό της διακυβέρνησης τους πως επι των ημερών τους μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων.
Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και για τις απευθείας αναθέσεις.
Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας.
Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.
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