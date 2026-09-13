Μαρινάκης για συνέντευξη Ανδρουλάκη: «Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων – Τον λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός»

«Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του “λεφτά υπάρχουν” ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του “δώσ’ τα όλα”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος