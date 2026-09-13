Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Όχι στη συνεργασία με ΝΔ, άγρια καρφιά σε Τσίπρα, τι απάντησε για το το δικό του μέλλον αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο



Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν ο λόγος του για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέδωσε την επιστροφή του στην ύπαρξη πολιτικού κενού, στην απουσία ισχυρού κεντροαριστερού πόλου τα τελευταία τρία χρόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη «κενού» αλλά άρχισε καταρχάς να περιγράφει τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, όταν απώλεσε πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες και «παραμέρισε». «Ποιος ήταν αρχηγός τότε, αυτός που ήρθε, λέει σήμερα να καλύψει το κενό», υπογράμμισε και θύμισε την πρόσφατη αναφορά στελεχών της ΕΛΑΣ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. «Άκουσα επιπλέον τον κ. Τσίπρα να λέει ότι δεν είμαστε τώρα αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουν οι πολίτες τη συνέπεια λόγων και πράξεων», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης κάνοντας ακόμη ένα αιχμηρό σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα: «Το ΠΑΣΟΚ έμεινε και έδωσε σκληρό αγώνα με τους βουλευτές του. Δεν πήγαμε να καθίσουμε στα πίσω έδρανα της βουλής για να διαλύσουμε το κόμμα μας και την αντιπολίτευση…».



Στο σημείο ανάπτυξης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την εξωτερική πολιτική και δη σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις και τις δηλώσεις του υπουργού, Γιώργου Φλωρίδη «ότι εφόσον δεν θα υπάρχει σταθερή κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, μπορεί να κάνουν ντου οι απέναντι», ο κ. Ανδρουλάκης ότι πρώτον δεν πρόκειται να υπάρξει ακυβερνησία, δεύτερον ότι το «Μητσοτάκης ή χάος» είναι εκβιασμός και επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά το «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας της κυβέρνησης». «Μαθήματα στα εθνικά δεν δεχόμαστε γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ με το Κυπριακό να είναι η σημαντικότερη επιτυχία της μεταπολίτευσης» σημείωσε ενώ χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα τα «ήρεμα νερά».



Απευθυνόμενος δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζήτησε να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο. Αφήνοντας εκ νέου σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε για έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός τέτοιου μεγέθους γεωπολιτικού και ενεργειακού έργου. «Δεν έχει προκύψει άλλη φορά τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών. Καθαρά λόγια: Άμεσα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κι ότι δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Με τις απαντήσεις που έδωσε προσπάθησε στη συνέχεια να αναπτύξει τις λεπτομέρειες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας ότι είναι κοστολογημένο αλλά δεν θα αρνηθεί την κατάθεσή του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το «ζύγισμά» του, αρκεί το Συμβούλιο να αναλύσει κάθε σενάριο και το αποτύπωμά του στο δημοσιονομικό πλάνο.

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