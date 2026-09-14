Έρχονται οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Το «ταμείο» του Μαξίμου. τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελλόριζο και η στρατηγική συσπείρωσης
Έρχονται οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Το «ταμείο» του Μαξίμου. τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελλόριζο και η στρατηγική συσπείρωσης
Αυτή την εβδομάδα θα δουν το φως της δημοσιότητας οπωσδήποτε τρεις μετρήσεις και έπεται και συνέχεια, καθώς άπαντες θέλουν να έχουν μια εικόνα των εισαγωγικών πολιτικών ισορροπιών
Με την πολιτική σεζόν σε πλήρη ανάπτυξη πλέον, μετά και την ολοκλήρωση του κύκλου εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, έρχεται η ώρα για την αποτίμηση των παρουσιών. Η εβδομάδα που ξεκινά θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων, τόσο για το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και για τα ΜΜΕ. Στο κυβερνητικό επιτελείο «έτρεξαν» νούμερα και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ θα πάρουν επικαιροποιημένη μέτρηση και για τις επόμενες μέρες, σταθμίζοντας συνολικά τα όσα ακούστηκαν από το βήμα του Βελλιδείου και στις συνεντεύξεις Τύπου.
Και για τα ΜΜΕ όμως θα είναι μέρες δημοσκοπήσεων, καθώς σε αρκετά κανάλια εθνικής και τοπικής εμβέλειας επίκεινται δημοσκοπήσεις. Αυτή την εβδομάδα θα δουν το φως της δημοσιότητας οπωσδήποτε τρεις μετρήσεις και έπεται και συνέχεια, καθώς άπαντες θέλουν να έχουν μια εικόνα των εισαγωγικών πολιτικών ισορροπιών. Οι εκτιμήσεις πάντως είναι ότι οι ισορροπίες εν πολλοίς είναι διαμορφωμένες: η Νέα Δημοκρατία πήρε περίπου μια μονάδα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όμως το κρίσιμο για τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου είναι η ποιοτική διαστρωμάτωση. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα μοιάζει να έχει κάνει «πλατό» στην περιοχή του 15-16% στην εκτίμηση ψήφου και εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα δυνητικών δεξαμενών, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει τάσεις συσπείρωσης κινούμενο πέριξ του 11% και στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να δουν αν η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα τους προσδώσει πόντους. Εξ ου και είχαν έντονα διαμαρτυρηθεί για την έρευνα της GPO για το Star τις προηγούμενες μέρες που πάντως ενσωμάτωνε την παρουσία Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.
Στην κυβέρνηση πάντως ευρύτερα εκτιμούν ότι οι συσχετισμοί σε αυτή τη φάση είναι μάλλον φιλολογικοί, καθώς οι πολίτες θα δουν και θα αποτιμήσουν τα μέτρα… στην τσέπη τους. Και βεβαίως παραμένει αστάθμητος παράγοντας το δυνητικό κόμμα Σαμαρά, το οποίο προκαλεί συζητήσεις.
«Ξέρω πόσο μας πίκρανε, πόσο σας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων», είπε, με μια έμμεση αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ. Και μίλησε για «μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί», αντιπαραβάλλοντας εκείνη την περίοδο με το σήμερα: «Και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά».
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πλέγμα μέτρων επιδότησης του να μένει και να υπηρετεί κανείς στο ακριτικό νησί, όπως και μια σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και των υποδομών. Και παράλληλα έστειλε ευκρινές μήνυμα στην Τουρκία. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ξεκαθάρισε, χαρακτηρίζοντας το νησί ως «εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η ελληνική θέση για «ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις», αλλά με ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη νομιμότητα.
Η λέξη «Ορίζοντας» έπαιξε πολύ, καθώς ο πρωθυπουργός πριν την άνοδο του στη Θεσσαλονίκη είχε ακούσει και είχε ενστερνιστεί εισηγήσεις ότι δεν θα πρέπει να εξαντλήσει την παρουσία του στην παράθεση παροχών, αλλά να περιγράψει ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό όραμα που θα είναι συμπεριληπτικό και φιλόδοξο, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
Και για τα ΜΜΕ όμως θα είναι μέρες δημοσκοπήσεων, καθώς σε αρκετά κανάλια εθνικής και τοπικής εμβέλειας επίκεινται δημοσκοπήσεις. Αυτή την εβδομάδα θα δουν το φως της δημοσιότητας οπωσδήποτε τρεις μετρήσεις και έπεται και συνέχεια, καθώς άπαντες θέλουν να έχουν μια εικόνα των εισαγωγικών πολιτικών ισορροπιών. Οι εκτιμήσεις πάντως είναι ότι οι ισορροπίες εν πολλοίς είναι διαμορφωμένες: η Νέα Δημοκρατία πήρε περίπου μια μονάδα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όμως το κρίσιμο για τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου είναι η ποιοτική διαστρωμάτωση. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα μοιάζει να έχει κάνει «πλατό» στην περιοχή του 15-16% στην εκτίμηση ψήφου και εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα δυνητικών δεξαμενών, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει τάσεις συσπείρωσης κινούμενο πέριξ του 11% και στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να δουν αν η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα τους προσδώσει πόντους. Εξ ου και είχαν έντονα διαμαρτυρηθεί για την έρευνα της GPO για το Star τις προηγούμενες μέρες που πάντως ενσωμάτωνε την παρουσία Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.
Στην κυβέρνηση πάντως ευρύτερα εκτιμούν ότι οι συσχετισμοί σε αυτή τη φάση είναι μάλλον φιλολογικοί, καθώς οι πολίτες θα δουν και θα αποτιμήσουν τα μέτρα… στην τσέπη τους. Και βεβαίως παραμένει αστάθμητος παράγοντας το δυνητικό κόμμα Σαμαρά, το οποίο προκαλεί συζητήσεις.
Μηνύματα από το ΚαστελλόριζοΟ Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε χθες το απόγευμα στη βάση από τη διήμερη επίσκεψη του στο Καστελλόριζο, η οποία ήταν μεστή μηνυμάτων και συμβολισμών.
«Ξέρω πόσο μας πίκρανε, πόσο σας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων», είπε, με μια έμμεση αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ. Και μίλησε για «μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί», αντιπαραβάλλοντας εκείνη την περίοδο με το σήμερα: «Και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά».
@protothema.gr 📍Η αιχμή Μητσοτάκη για το διάγγελμα Παπανδρέου από το Καστελλόριζο το 2010 ▪Ο Πρωθυπουργός , ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πλέγμα μέτρων επιδότησης του να μένει και να υπηρετεί κανείς στο ακριτικό νησί, όπως και μια σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και των υποδομών. Και παράλληλα έστειλε ευκρινές μήνυμα στην Τουρκία. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ξεκαθάρισε, χαρακτηρίζοντας το νησί ως «εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η ελληνική θέση για «ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις», αλλά με ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη νομιμότητα.
@protothema.gr Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελλόριζο: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές - Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο ακριτικό νησί #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Προβολή και δυσκολίεςΣτο Μέγαρο Μαξίμου δεν θα επαναπαυτούν στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αντιθέτως ευκαιρίας δοθείσης θα προβάλλουν τα μέτρα και ανά κοινωνική ομάδα, προσθέτοντας ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει αποδεδειγμένη αξιοπιστία στις δεσμεύσεις της. Ο κ. Μητσοτάκης τακτικά μιλά για το λεγόμενο «διαβατήριο αξιοπιστίας», επισημαίνοντας ότι η εκπλήρωση των μέχρι τώρα υποσχέσεων δίνει αυξημένα εχέγγυα για εκπλήρωση και των νέων δεσμεύσεων. Άλλωστε, το πρόγραμμα που ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε περιλαμβάνει μέτρα και πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τον πολιτικό χρόνο της κυβέρνησης και εκτείνονται σε βάθος της επόμενης τετραετίας.
Η λέξη «Ορίζοντας» έπαιξε πολύ, καθώς ο πρωθυπουργός πριν την άνοδο του στη Θεσσαλονίκη είχε ακούσει και είχε ενστερνιστεί εισηγήσεις ότι δεν θα πρέπει να εξαντλήσει την παρουσία του στην παράθεση παροχών, αλλά να περιγράψει ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό όραμα που θα είναι συμπεριληπτικό και φιλόδοξο, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
Βεβαίως, ακριβώς αυτό το οικονομικό περιβάλλον των επόμενων μηνών δεν είναι ρόδινο. Στην Ελλάδα καταγράφεται η εξής παραδοξότητα: ενώ η διεθνής συγκυρία είναι άκρως δυσμενής, η κυβέρνηση εδώ προαναγγέλλει παροχές, μειώνει το δημόσιο χρέος μέσω πρόωρων αποπληρωμών και εμφανίζεται σίγουρη για τη μακροοικονομική σταθερότητα. Βεβαίως, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι δεδομένες. Η έξαρση της έντασης στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές των καυσίμων, ενώ δεδομένα στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τον Οκτώβριο και μετά.
Σε κάθε περίπτωση, δημοσιονομικές εφεδρείες έχουν προβλεφθεί ανεξαρτήτως του πακέτου της ΔΕΘ και η στήριξη στα καύσιμα, όπως και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να μην υπάρξει «εκτίναξη» στην αντλία.
Τις επόμενες εβδομάδες παράλληλα θα δημοσιευτούν περίπου 100 ονόματα υποψηφίων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ έδωσε μια μικρή παράταση χρόνου, λογικά ως τις αρχές του 2027, προκειμένου να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους οι αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να περιληφθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ήδη, βεβαίως, η προοπτική συμπερίληψης τους γεννά έριδες, ενώ σε καλοκαιρινό πανηγύρι υπήρξε ακόμα και βίαιο επεισόδιο μεταξύ «γαλάζιου» αντιπεριφερειάρχη και βουλευτή της ΝΔ σε μεγάλο νομό της περιφέρειας.
Επίσης, στη ΝΔ έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις κινήσεις Σαμαρά. Αμέσως μετά τη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε προς τους συνεργάτες του ότι δεν χρειάζεται να συνεχιστεί η οξεία «πολεμική» με τον πρώην πρωθυπουργού, ώστε η ΝΔ να μην εγκλωβιστεί σε μια άχαρη γι’ αυτήν συζήτηση.
Σε κάθε περίπτωση, συνεργάτες του πρωθυπουργού «χαρτογράφησαν» νομούς της Βορείου Ελλάδος τις μέρες πριν τη ΔΕΘ, καταγράφοντας έντονη κινητικότητα στις τάξεις μεσαίων στελεχών, αλλά και πρώην πολιτευτών, που θεωρούν «απενοχοποιημένη» μια μετάβαση στο υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά, ο οποίος διαμηνύει ότι εκφράζει την «παράταξη» σε αντίθεση με τη «ΝΔ του κ. Μητσοτάκη».
Από την άλλη, πηγή με γνώση των διεργασιών εκτιμά ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους κατά τόπους και θα επιχειρήσει να «φρενάρει» διαρροές στελεχών προς τη μεριά Σαμαρά, ενώ δεδομένο θεωρείται ότι, όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, η πόλωση θα ανεβαίνει και οι κατά τόπους έριδες μεταξύ στελεχών της ΝΔ και του υπό σύσταση κόμματος Σαμαρά θα είναι σκληρές.
Σε κάθε περίπτωση, δημοσιονομικές εφεδρείες έχουν προβλεφθεί ανεξαρτήτως του πακέτου της ΔΕΘ και η στήριξη στα καύσιμα, όπως και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να μην υπάρξει «εκτίναξη» στην αντλία.
Το κόμμα και ο ΣαμαράςΠαράλληλα με την προβολή των μέτρων και την επιχείρηση επανασύνδεσης με κρίσιμα για τη ΝΔ ακροατήρια, θα τρέχει και ο «ανασχηματισμός» στο κόμμα της ΝΔ, προκειμένου να μπει σε τελική διάταξη εκλογικής μάχης. Ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει καταλήξει στις αλλαγές που θα γίνουν σε επίπεδο προσώπων, ενώ και το Διαγραμματειακό της ΝΔ θα γίνει ένα πιο «σφιχτό» όργανο που θα συνεδριάζει πιο τακτικά. Ομοίως τακτικά θα συνεδριάζει και η Πολιτική Επιτροπή με τα αιρετά της μέλη και θα καταθέτει προτάσεις με τη μορφή ψηφισμάτων προς την κυβέρνηση, ενώ οι κομματικοί γραμματείς θα «κουμπώνουν» με υπουργούς.
Τις επόμενες εβδομάδες παράλληλα θα δημοσιευτούν περίπου 100 ονόματα υποψηφίων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ έδωσε μια μικρή παράταση χρόνου, λογικά ως τις αρχές του 2027, προκειμένου να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους οι αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να περιληφθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ήδη, βεβαίως, η προοπτική συμπερίληψης τους γεννά έριδες, ενώ σε καλοκαιρινό πανηγύρι υπήρξε ακόμα και βίαιο επεισόδιο μεταξύ «γαλάζιου» αντιπεριφερειάρχη και βουλευτή της ΝΔ σε μεγάλο νομό της περιφέρειας.
Επίσης, στη ΝΔ έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις κινήσεις Σαμαρά. Αμέσως μετά τη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε προς τους συνεργάτες του ότι δεν χρειάζεται να συνεχιστεί η οξεία «πολεμική» με τον πρώην πρωθυπουργού, ώστε η ΝΔ να μην εγκλωβιστεί σε μια άχαρη γι’ αυτήν συζήτηση.
Σε κάθε περίπτωση, συνεργάτες του πρωθυπουργού «χαρτογράφησαν» νομούς της Βορείου Ελλάδος τις μέρες πριν τη ΔΕΘ, καταγράφοντας έντονη κινητικότητα στις τάξεις μεσαίων στελεχών, αλλά και πρώην πολιτευτών, που θεωρούν «απενοχοποιημένη» μια μετάβαση στο υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά, ο οποίος διαμηνύει ότι εκφράζει την «παράταξη» σε αντίθεση με τη «ΝΔ του κ. Μητσοτάκη».
Από την άλλη, πηγή με γνώση των διεργασιών εκτιμά ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους κατά τόπους και θα επιχειρήσει να «φρενάρει» διαρροές στελεχών προς τη μεριά Σαμαρά, ενώ δεδομένο θεωρείται ότι, όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, η πόλωση θα ανεβαίνει και οι κατά τόπους έριδες μεταξύ στελεχών της ΝΔ και του υπό σύσταση κόμματος Σαμαρά θα είναι σκληρές.
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