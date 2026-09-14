Γεωργιάδης: Αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης είναι για να σου πέφτουν τα μαλλιά, ευτυχώς έχω βάλει και είμαι καλά

Αναρωτήθηκε, δε, «ο Ανδρουλάκης λέει θα μειώσει μια σειρά φόρων και ταυτόχρονα θα αυξήσει μια σειρά δαπανών, θα μειώνει τα έσοδα και θα αυξάνει τις δαπάνες. Την προηγούμενη φορά πώς μας πήγε αυτό; Όποιος λέει θα μειώσω φόρους και θα αυξήσω δαπάνες, σου λέει ψέματα. Λαϊκισμός, γκρεμός, ανευθυνότητα ο Ανδρουλάκης».Όπως παρατήρησε «παντού σε όλο τον κόσμο λένε "τι τυχεροί που είστε στην Ελλάδα". Εμείς είμαστε πραγματική όαση μπροστά σε όσα ζει ο πλανήτης. Αν μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη; Η απάντηση είναι όχι. Αν κλείσουν τα στενά και ανέβει η τιμή του πετρελαίου ο Ανδρουλάκης τι θα κάνει θα πάει σαν τον Μεγαλέξανδρο στο Ριαντ;».