Γεωργιάδης: Αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης είναι για να σου πέφτουν τα μαλλιά, ευτυχώς έχω βάλει και είμαι καλά
Γεωργιάδης: Αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης είναι για να σου πέφτουν τα μαλλιά, ευτυχώς έχω βάλει και είμαι καλά
«Το ιατρείο στο Κολωνάκι αποφάσισε παράνομα να κάνει ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται» - «Θα φτιάξουμε app για να βλέπουν οι πολίτες τις άδειες των ιατρείων, θα απαγορευτούν οι διαφημίσεις για κλινικές όπως η Stem Cell»
Την πρόθεσή του να εντάξει στη νομοθετική παρέμβαση για τις κλινικές μακροβιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή στην Stem Cell στο Κολωνάκι, ένα application με QR code στο οποίο οι πολίτες θα βλέπουν την άδεια του ιατρείου που επισκέπτονται, γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
«Θα καλέσω τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το ΕΚΠΑ για να συσταθεί μια μια διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροβιότητας. Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα κάνουμε και ένα app που κάθε ιατρείο θα έχει ένα QR code για να βλέπει ο πολίτης την άδειά του» είπε ο κ. Γεωργιάδης στον ΣΚΑΙ το πρωί της Δευτέρας.
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι διαφημίσεις κλινικών όπως η Stem Cell «θα απαγορευτούν. Πριν από 10 ημέρες στη ΔΕΘ είχα κάνει μια συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Μια από τις προτάσεις που έκαναν ήταν η απαγόρευση των διαφημίσεων αυτών πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη»
Όσον αφορά την επίμαχη κλινική της οδού Καρνεάδου, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «ένα ιατρείο με άδεια παθολογικού ιατρείου αποφάσισε παράνομα να κάνει ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται. Έχουμε παραβίαση του νόμου και εξαπάτηση των πολιτών. Η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται εκεί τα τελευταία 5 χρόνια. Άδεια παθολογικού ιατρείου είχε, το clinic το έβαζαν αυτοί στον τίτλο».
Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ο ΙΣΑ είχε κάνει ελέγχους 3 φορές στο ιατρείο αυτό άρα δεν ισχύει ότι υπήρχε αμέλεια. Ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει, σε οποιονδήποτε έλεγχο ο απατεώνας μπορεί να κρύψει κάτι. Αυτό που γινόταν σε αυτό το ιατρείο δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική μακροβιότητας».
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «η πλασμαφαίρεση σε ιατρείο απαγορεύεται, είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, ένας από αυτούς είναι η ανακοπή και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τελείται παρά μόνο σε ιατρικό περιβάλλον για να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επιπλοκές».
«Είσαι ο Ανδρουλάκης και θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός - και εγώ θέλω να είμαι ψηλός και γαλανομάτης - και δεν έχεις κάτσει να δουλέψεις σοβαρά με τους συνεργάτες σου για να μας πεις τι δεν έχει γίνει; Αυτοί επέλεξαν τα 10 πράγματα που έχουν γίνει. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία για να κερδίσουν τις εκλογές είναι μηδενική» παρατήρησε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
«Θα καλέσω τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το ΕΚΠΑ για να συσταθεί μια μια διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροβιότητας. Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα κάνουμε και ένα app που κάθε ιατρείο θα έχει ένα QR code για να βλέπει ο πολίτης την άδειά του» είπε ο κ. Γεωργιάδης στον ΣΚΑΙ το πρωί της Δευτέρας.
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι διαφημίσεις κλινικών όπως η Stem Cell «θα απαγορευτούν. Πριν από 10 ημέρες στη ΔΕΘ είχα κάνει μια συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Μια από τις προτάσεις που έκαναν ήταν η απαγόρευση των διαφημίσεων αυτών πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη»
Όσον αφορά την επίμαχη κλινική της οδού Καρνεάδου, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «ένα ιατρείο με άδεια παθολογικού ιατρείου αποφάσισε παράνομα να κάνει ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται. Έχουμε παραβίαση του νόμου και εξαπάτηση των πολιτών. Η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται εκεί τα τελευταία 5 χρόνια. Άδεια παθολογικού ιατρείου είχε, το clinic το έβαζαν αυτοί στον τίτλο».
Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ο ΙΣΑ είχε κάνει ελέγχους 3 φορές στο ιατρείο αυτό άρα δεν ισχύει ότι υπήρχε αμέλεια. Ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει, σε οποιονδήποτε έλεγχο ο απατεώνας μπορεί να κρύψει κάτι. Αυτό που γινόταν σε αυτό το ιατρείο δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική μακροβιότητας».
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «η πλασμαφαίρεση σε ιατρείο απαγορεύεται, είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, ένας από αυτούς είναι η ανακοπή και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τελείται παρά μόνο σε ιατρικό περιβάλλον για να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επιπλοκές».
«Αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά»Κληθείς να σχολιάσει την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ο κ. Γεωργιάδης εστίασε την κριτική του σε όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την υγεία λέγοντας χαρακτηριστικά «ζήτησε επέκταση της τηλεϊατρικής που έχει ήδη γίνει. Είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά, ευτυχώς έχω βάλει και είμαι καλά».
«Είσαι ο Ανδρουλάκης και θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός - και εγώ θέλω να είμαι ψηλός και γαλανομάτης - και δεν έχεις κάτσει να δουλέψεις σοβαρά με τους συνεργάτες σου για να μας πεις τι δεν έχει γίνει; Αυτοί επέλεξαν τα 10 πράγματα που έχουν γίνει. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία για να κερδίσουν τις εκλογές είναι μηδενική» παρατήρησε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
Αναρωτήθηκε, δε, «ο Ανδρουλάκης λέει θα μειώσει μια σειρά φόρων και ταυτόχρονα θα αυξήσει μια σειρά δαπανών, θα μειώνει τα έσοδα και θα αυξάνει τις δαπάνες. Την προηγούμενη φορά πώς μας πήγε αυτό; Όποιος λέει θα μειώσω φόρους και θα αυξήσω δαπάνες, σου λέει ψέματα. Λαϊκισμός, γκρεμός, ανευθυνότητα ο Ανδρουλάκης».
Όπως παρατήρησε «παντού σε όλο τον κόσμο λένε "τι τυχεροί που είστε στην Ελλάδα". Εμείς είμαστε πραγματική όαση μπροστά σε όσα ζει ο πλανήτης. Αν μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη; Η απάντηση είναι όχι. Αν κλείσουν τα στενά και ανέβει η τιμή του πετρελαίου ο Ανδρουλάκης τι θα κάνει θα πάει σαν τον Μεγαλέξανδρο στο Ριαντ;».
Όπως παρατήρησε «παντού σε όλο τον κόσμο λένε "τι τυχεροί που είστε στην Ελλάδα". Εμείς είμαστε πραγματική όαση μπροστά σε όσα ζει ο πλανήτης. Αν μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη; Η απάντηση είναι όχι. Αν κλείσουν τα στενά και ανέβει η τιμή του πετρελαίου ο Ανδρουλάκης τι θα κάνει θα πάει σαν τον Μεγαλέξανδρο στο Ριαντ;».
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