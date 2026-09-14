Λατινοπούλου: Εγώ σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν πάω, αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε, μην μας πουν και ρατσιστές
Λατινοπούλου: Εγώ σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν πάω, αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε, μην μας πουν και ρατσιστές
Η απάντηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην «πρόσκληση» του Αντώνη Ρέμο στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη
Απάντηση στην «πρόσκληση» που της απηύθυνε ο Αντώνης Ρέμος στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου, έδωσε μέσω Instagram η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
«Μίλησε για μένα ο Ρέμος;» ξεκίνησε το βίντεό της η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παραθέτοντας το απόσπασμα από τη συναυλία του Σαββάτου που την αφορούσε.
Στο απόσπασμα από τη συναυλία ακούγεται ο τραγουδιστής να λέει «ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελα να είναι μαζί μας. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Με τους Gipsy Kings εδώ μόνο αυτή θα μπορούσε να είναι».
«Αντώνη σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν μπορώ να έρθω. Αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε 😂» απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο βίντεό της.
«Μην μας πουν και ρατσιστές ε; 😂🥶😂» κατέληξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
«Μίλησε για μένα ο Ρέμος;» ξεκίνησε το βίντεό της η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παραθέτοντας το απόσπασμα από τη συναυλία του Σαββάτου που την αφορούσε.
Στο απόσπασμα από τη συναυλία ακούγεται ο τραγουδιστής να λέει «ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελα να είναι μαζί μας. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Με τους Gipsy Kings εδώ μόνο αυτή θα μπορούσε να είναι».
«Αντώνη σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν μπορώ να έρθω. Αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε 😂» απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο βίντεό της.
«Μην μας πουν και ρατσιστές ε; 😂🥶😂» κατέληξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
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