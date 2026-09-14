Λατινοπούλου: Εγώ σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν πάω, αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε, μην μας πουν και ρατσιστές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αφροδίτη Λατινοπούλου Φωνή Λογικής Αντώνης Ρέμος

Λατινοπούλου: Εγώ σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν πάω, αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε, μην μας πουν και ρατσιστές

Η απάντηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην «πρόσκληση» του Αντώνη Ρέμο στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Λατινοπούλου: Εγώ σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν πάω, αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε, μην μας πουν και ρατσιστές
10 ΣΧΟΛΙΑ
Απάντηση στην «πρόσκληση» που της απηύθυνε ο Αντώνης Ρέμος στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου, έδωσε μέσω Instagram η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Μίλησε για μένα ο Ρέμος;» ξεκίνησε το βίντεό της η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παραθέτοντας το απόσπασμα από τη συναυλία του Σαββάτου που την αφορούσε.

Στο απόσπασμα από τη συναυλία ακούγεται ο τραγουδιστής να λέει «ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελα να είναι μαζί μας. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Με τους Gipsy Kings εδώ μόνο αυτή θα μπορούσε να είναι».

«Αντώνη σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν μπορώ να έρθω. Αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε 😂» απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο βίντεό της.

«Μην μας πουν και ρατσιστές ε; 😂🥶😂» κατέληξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

10 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης