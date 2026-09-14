To βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από το νοσοκομείο της Χίου: «Η παρουσία σας ήταν ψήφος εμπιστοσύνης»
To βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από το νοσοκομείο της Χίου: «Η παρουσία σας ήταν ψήφος εμπιστοσύνης»
«Ελλάδα και ΗΠΑ ήταν και θα είναι πάντα αγαπημένοι σύμμαχοι» τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στη Χίο μαζί με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, βρέθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Στο βίντεο που ανήρτησε ο κ. Γεωργιάδης στο Χ σημειώνει ότι «η πρέσβης τιμώντας την ομογένεια της Χίου στις ΗΠΑ που είναι μεγάλοι δωρητές του νοσοκομείου μίλησε με το προσωπικό» ενώ απευθυνόμενος προς την κυρία Γκιλφόιλ τόνισε «η παρουσία σας ήταν μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στους δωρητές από τις ΗΠΑ για τη Χίο».
«Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Ανυπομονώ να πω στους φίλους μου στην ελληνοαμερικανική διασπορά, 3 εκατομμύρια δυνατούς, το έργο που έχει γίνει. Ήταν όνειρο να έρθω στη Χίο, το να έρθω στη Χίο ήταν απίστευτο»
Στο βίντεο που ανήρτησε ο κ. Γεωργιάδης στο Χ σημειώνει ότι «η πρέσβης τιμώντας την ομογένεια της Χίου στις ΗΠΑ που είναι μεγάλοι δωρητές του νοσοκομείου μίλησε με το προσωπικό» ενώ απευθυνόμενος προς την κυρία Γκιλφόιλ τόνισε «η παρουσία σας ήταν μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στους δωρητές από τις ΗΠΑ για τη Χίο».
«Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Ανυπομονώ να πω στους φίλους μου στην ελληνοαμερικανική διασπορά, 3 εκατομμύρια δυνατούς, το έργο που έχει γίνει. Ήταν όνειρο να έρθω στη Χίο, το να έρθω στη Χίο ήταν απίστευτο»
Το απόγευμα του Σαββάτου μετά την επίσκεψή μου στα Ψαρά, υποδέχθηκα την Εξοχωτάτη Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens στο Νοσοκομείο της Χίου. Η κα Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο για το Νοσοκομείο, λόγω των πολλών δωρεών προς αυτό από μέλη της Χιώτικης… pic.twitter.com/Qh2kjMHGwt— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 14, 2026
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη Χίο«Το απόγευμα του Σαββάτου μετά την επίσκεψή μου στα Ψαρά, υποδέχθηκα την Εξοχωτάτη Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens στο Νοσοκομείο της Χίου. Η κυρία Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο για το Νοσοκομείο, λόγω των πολλών δωρεών προς αυτό από μέλη της Χιώτικης Ομογένειας στις ΗΠΑ. Την ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή της αυτή. Ελλάδα και ΗΠΑ ήταν και θα είναι πάντα αγαπημένοι σύμμαχοι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα