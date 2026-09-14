Πιερρακάκης: Αλίμονο αν η αντιπολίτευση χρειαστεί να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της, επτά από τα μέτρα Ανδρουλάκη κοστίζουν 6 δισ. ευρώ ετησίως

«Όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση, με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τα κόμματα της αντιπολίτευσης