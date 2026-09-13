Επίθεση Σδούκου σε Τσίπρα: Ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνάντησής του με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος της Βενεζουέλας το 2012;
Επίθεση Σδούκου σε Τσίπρα: Ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνάντησής του με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος της Βενεζουέλας το 2012;
Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε δήλωση με αφορμή δημοσίευμα που κάνει λόγο για μυστικές συναντήσεις του τότε προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με εκπροσώπους του Νικολάς Μαδούρο στην Αθήνα
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Αλεξάνδρα Σδούκου με αφορμή το αίτημα που εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για διαφάνεια, αναφερόμενη σε δημοσίευμα το οποίο κάνει λόγο για συνάντηση του τότε προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με εκπροσώπους του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, το 2012.
Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει σε δήλωσή της:
«Ο κ. Τσίπρας ζητά συνεχώς διαφάνεια από τους άλλους. Πολύ σωστά. Ακριβώς το ίδιο όμως οφείλει να τηρεί και ο ίδιος.
Με αφορμή το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» που επαναφέρει την υπόθεση της συνάντησης του κ. Αλέξη Τσίπρα με τους δύο απεσταλμένους του Μαδούρο στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2012, παραμονές των εθνικών εκλογών, θυμίζουμε ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει:
Ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης του κ. Τσίπρα και στενών συνεργατών του με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος της Βενεζουέλας, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία;
Γιατί δεν ανακοινώθηκε ποτέ η συνάντηση αυτή και τι συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές;
Υπήρξε δέσμευση για βοήθεια εκ μέρους τους και αν ναι, τι είδους;
Για ποιους λόγους την περίοδο 2018-2019 προσγειώθηκαν στην Ελλάδα, τουλάχιστον τρεις φορές, κυβερνητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας χωρίς να υπάρξει καμία ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεται και στο σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας;
Έχει πάρει ο ίδιος ή ο ΣΥΡΙΖΑ επί της δικής του προεδρίας χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο, όπως αυτό φέρεται να χρηματοδοτούσε άλλα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη;».
Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει σε δήλωσή της:
«Ο κ. Τσίπρας ζητά συνεχώς διαφάνεια από τους άλλους. Πολύ σωστά. Ακριβώς το ίδιο όμως οφείλει να τηρεί και ο ίδιος.
Με αφορμή το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» που επαναφέρει την υπόθεση της συνάντησης του κ. Αλέξη Τσίπρα με τους δύο απεσταλμένους του Μαδούρο στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2012, παραμονές των εθνικών εκλογών, θυμίζουμε ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει:
Ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης του κ. Τσίπρα και στενών συνεργατών του με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος της Βενεζουέλας, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία;
Γιατί δεν ανακοινώθηκε ποτέ η συνάντηση αυτή και τι συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές;
Υπήρξε δέσμευση για βοήθεια εκ μέρους τους και αν ναι, τι είδους;
Για ποιους λόγους την περίοδο 2018-2019 προσγειώθηκαν στην Ελλάδα, τουλάχιστον τρεις φορές, κυβερνητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας χωρίς να υπάρξει καμία ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεται και στο σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας;
Έχει πάρει ο ίδιος ή ο ΣΥΡΙΖΑ επί της δικής του προεδρίας χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο, όπως αυτό φέρεται να χρηματοδοτούσε άλλα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη;».
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