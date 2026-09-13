Γεωργιάδης: Καλά στο ΠΑΣΟΚ ούτε τα βίντεό μου δεν βλέπουν; Σχεδόν όσα είπε ο Ανδρουλάκης για το ΕΣΥ τα έχουμε ήδη κάνει
Γεωργιάδης: Καλά στο ΠΑΣΟΚ ούτε τα βίντεό μου δεν βλέπουν; Σχεδόν όσα είπε ο Ανδρουλάκης για το ΕΣΥ τα έχουμε ήδη κάνει
Ο υπουργός Υγείας απάντησε σημείο προς σημείο στις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την ΔΕΘ
Σημείο προς σημείο απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ για την Υγεία, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για το ΕΣΥ «σχεδόν όλα όσα είπε τα έχουμε ήδη κάνει και για υπόλοιπα δεν είπε τίποτε συγκεκριμένο. Άνθρακες ο θησαυρός».
Αναλύοντας τις πέντε βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: Ως προς την εξαγγελία για ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνου ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» της κυβέρνησης το οποίο συνεχίζεται κανονικά και μετά το ΤΑΑ με εθνικούς πόρους. «Άρα τί ακριβώς εξήγγειλε κάτι που έχει ήδη γίνει; Φανταστική εξαγγελία….» σχολίασε ειρωνικά.
Αναφορικά με τον νέο υγειονομικό χάρτη που έχουν εξαγγείλει όλες οι Κυβερνήσεις από το 1990 ως σήμερα κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πει ποιες δομές θα κλείσουν «αλλιώς νά´χαμε να λέγαμε».
Ως προς την επέκταση της τηλεϊατρικής παντού ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «μα ούτε τα βίντεο που ανεβάζω εδώ δεν βλέπουν;» για να προσθέσει πως παραδόθηκε, λειτουργεί και ελέγχθηκε η λειτουργία του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπ. «Δηλαδή τί θα κάνει το ΠΑΣΟΚ θα ξηλώσει αυτό που βάλαμε και θα βάλει άλλο; Δεν πάμε καλά…» έγραψε.
Όσο για την «αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων» απάντησε πως όλες έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ πλέον και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν «θα διώξει και όσους μπήκαν με ΑΣΕΠ». Τέλος ως προς την μισθολογική αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών, με γενικότερη στήριξη όλου του υγειονομικού. υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ΝΔ έχει αυξήσει τους μισθούς «πολύ πάνω από την μέση αύξηση στο Δημόσιο» αν και παραδέχθηκε ότι παραμένουν ακόμη χαμηλά και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει συγκεκριμένα «πόσες παραπάνω από αυτές τις αυξήσεις θα δώσει και από πού;».
Η ανάρτηση Γεωργιάδη:
Στη χθεσινή ομιλία του στη ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2026, ο @androulakisnick παρουσίασε πέντε βασικές προτάσεις για το ΕΣΥ, σύμφωνα με το πλήρες κείμενο που δημοσίευσε το ΠΑΣΟΚ. Για να τις δούμε λοιπόν μία προς μία:
1. Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.
Με συγχωρείτε πολύ αλλά εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ακούσει τίποτε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» της Κυβερνήσεώς μας. 6.700.000 Έλληνες έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για όλα τα νοσήματα που ανέφερε και όλα τα αποτελέσματα τους τα έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και μετά το ΤΑΑ με εθνικούς πόρους. Άρα τί ακριβώς εξήγγειλε κάτι που έχει ήδη γίνει; Φανταστική εξαγγελία….
2. Νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει γεωγραφικών και δημογραφικών δεδομένων, με έμφαση στα νησιά, την ύπαιθρο και τις απομονωμένες περιοχές.
Αυτό το έχουν εξαγγείλει όλες οι Κυβερνήσεις από το 1990 ως σήμερα. Εμείς πράγματι μέσω του ΟΔΙΠΥ εκπονούμε έναν τέτοιο χάρτη. Θα παρουσιάσουμε σταδιακά και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες τις προτάσεις. Αλλά ας μας πει το ΠΑΣΟΚ πώς ακριβώς σκέφτονται αυτόν τον χάρτη και κυρίως ποιες δομές θα κλείσουν αλλιώς νά´χαμε να λέγαμε…
3. Επέκταση της τηλεϊατρικής παντού.
Μα ούτε τα βίντεο που ανεβάζω εδώ δεν βλέπουν; Βασικό έργο του ΤΑΑ που παραδόθηκε, λειτουργεί και ελέγχθηκε η λειτουργία του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το σύστημα της Τηλεϊατρικής. Ολες οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας που με βλέπετε εδώ να εγκαινιάζω έχουν. Και χθες στα Ψαρά και στον Εχίνο και παντού. Σε όλα τα ΚΥ της Χώρας έχει εγκατασταθεί, το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και πλέον δουλεύει. Ένα όνειρο 20 ετών, δεν ΘΑ γίνει έχει ήδη γίνει πραγματικότητα. Και δεν μιλάμε για απλή κάμερα αλλά μεταφορά μέσω τηλεϊατρικής όλων των βιομετρικών δεδομένων του ασθενούς και μέσω του ΕΗΦΥ και όλων των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουν πλέον τα ΚΥ σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή τί θα κάνει το ΠΑΣΟΚ θα ξηλώσει αυτό που βάλαμε και θα βάλει άλλο; Τί ακριβώς εξήγγειλε χθες; Δεν πάμε καλά…
4. Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών
Αναλύοντας τις πέντε βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: Ως προς την εξαγγελία για ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνου ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» της κυβέρνησης το οποίο συνεχίζεται κανονικά και μετά το ΤΑΑ με εθνικούς πόρους. «Άρα τί ακριβώς εξήγγειλε κάτι που έχει ήδη γίνει; Φανταστική εξαγγελία….» σχολίασε ειρωνικά.
Αναφορικά με τον νέο υγειονομικό χάρτη που έχουν εξαγγείλει όλες οι Κυβερνήσεις από το 1990 ως σήμερα κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πει ποιες δομές θα κλείσουν «αλλιώς νά´χαμε να λέγαμε».
Ως προς την επέκταση της τηλεϊατρικής παντού ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «μα ούτε τα βίντεο που ανεβάζω εδώ δεν βλέπουν;» για να προσθέσει πως παραδόθηκε, λειτουργεί και ελέγχθηκε η λειτουργία του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπ. «Δηλαδή τί θα κάνει το ΠΑΣΟΚ θα ξηλώσει αυτό που βάλαμε και θα βάλει άλλο; Δεν πάμε καλά…» έγραψε.
Όσο για την «αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων» απάντησε πως όλες έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ πλέον και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν «θα διώξει και όσους μπήκαν με ΑΣΕΠ». Τέλος ως προς την μισθολογική αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών, με γενικότερη στήριξη όλου του υγειονομικού. υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ΝΔ έχει αυξήσει τους μισθούς «πολύ πάνω από την μέση αύξηση στο Δημόσιο» αν και παραδέχθηκε ότι παραμένουν ακόμη χαμηλά και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει συγκεκριμένα «πόσες παραπάνω από αυτές τις αυξήσεις θα δώσει και από πού;».
Η ανάρτηση Γεωργιάδη:
Στη χθεσινή ομιλία του στη ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2026, ο @androulakisnick παρουσίασε πέντε βασικές προτάσεις για το ΕΣΥ, σύμφωνα με το πλήρες κείμενο που δημοσίευσε το ΠΑΣΟΚ. Για να τις δούμε λοιπόν μία προς μία:
1. Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.
Με συγχωρείτε πολύ αλλά εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ακούσει τίποτε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» της Κυβερνήσεώς μας. 6.700.000 Έλληνες έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για όλα τα νοσήματα που ανέφερε και όλα τα αποτελέσματα τους τα έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και μετά το ΤΑΑ με εθνικούς πόρους. Άρα τί ακριβώς εξήγγειλε κάτι που έχει ήδη γίνει; Φανταστική εξαγγελία….
2. Νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει γεωγραφικών και δημογραφικών δεδομένων, με έμφαση στα νησιά, την ύπαιθρο και τις απομονωμένες περιοχές.
Αυτό το έχουν εξαγγείλει όλες οι Κυβερνήσεις από το 1990 ως σήμερα. Εμείς πράγματι μέσω του ΟΔΙΠΥ εκπονούμε έναν τέτοιο χάρτη. Θα παρουσιάσουμε σταδιακά και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες τις προτάσεις. Αλλά ας μας πει το ΠΑΣΟΚ πώς ακριβώς σκέφτονται αυτόν τον χάρτη και κυρίως ποιες δομές θα κλείσουν αλλιώς νά´χαμε να λέγαμε…
3. Επέκταση της τηλεϊατρικής παντού.
Μα ούτε τα βίντεο που ανεβάζω εδώ δεν βλέπουν; Βασικό έργο του ΤΑΑ που παραδόθηκε, λειτουργεί και ελέγχθηκε η λειτουργία του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το σύστημα της Τηλεϊατρικής. Ολες οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας που με βλέπετε εδώ να εγκαινιάζω έχουν. Και χθες στα Ψαρά και στον Εχίνο και παντού. Σε όλα τα ΚΥ της Χώρας έχει εγκατασταθεί, το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και πλέον δουλεύει. Ένα όνειρο 20 ετών, δεν ΘΑ γίνει έχει ήδη γίνει πραγματικότητα. Και δεν μιλάμε για απλή κάμερα αλλά μεταφορά μέσω τηλεϊατρικής όλων των βιομετρικών δεδομένων του ασθενούς και μέσω του ΕΗΦΥ και όλων των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουν πλέον τα ΚΥ σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή τί θα κάνει το ΠΑΣΟΚ θα ξηλώσει αυτό που βάλαμε και θα βάλει άλλο; Τί ακριβώς εξήγγειλε χθες; Δεν πάμε καλά…
4. Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών
Μα που ζουν; Έχουμε ήδη αναβαθμίσει κτιριακά πλήρως 170 Κέντρα Υγείας και 93 Νοσοκομεία. Κάθε μέρα με βλέπετε να τα εγκαινιάζω, εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν το έχουν παρατηρήσει;…στην Κρήτη στην πατρίδα του σχεδόν τα πάντα και όσα αφήσαμε τα εντάσσουμε τώρα. Δηλ τί θα κάνει; Θα τα ξαναφτιάξει;…
5. Aξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.
Ολες οι διοικήσεις έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ πλέον, έχουν συμβόλαια απόδοσης και θητεία. Θα ακυρώσει την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ; Αντε τους προσωρινούς να τους αλλάξει, θα διώξει και όσους μπήκαν με ΑΣΕΠ;
6. Μισθολογική αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών, με γενικότερη στήριξη όλου του υγειονομικού προσωπικού.
Επί της Κυβερνήσεώς μας έχουμε ήδη αυξήσει πολύ πάνω από την μέση αύξηση στο Δημόσιο τους μισθούς στο ΕΣΥ. Ειδικά οι ιατροί του ΕΣΥ έχουν ενισχυθεί και με αυξήσεις και με μείωση φορολογίας μέσω της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών και με μεγάλη αύξηση στα επιδόματα για τις άγονες περιοχές και με ενίσχυση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με ιδιωτικές χορηγίες (βλ Χατζηϊωάννου). Παραμένουμε όμως χαμηλά το παραδέχομαι αλλά πόσες παραπάνω από αυτές τις αυξήσεις θα δώσει και από πού; Συγκεκριμένα όχι θεωρητικά μήν παίζουμε με το προσωπικό μας και τις ανάγκες του με ψέματα παρακαλώ.
Κοινώς για το ΕΣΥ σχεδόν όλα όσα είπε τα έχουμε ήδη κάνει και για υπόλοιπα δεν είπε τίποτε συγκεκριμένο. Άνθρακες ο θησαυρός.
5. Aξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.
Ολες οι διοικήσεις έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ πλέον, έχουν συμβόλαια απόδοσης και θητεία. Θα ακυρώσει την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ; Αντε τους προσωρινούς να τους αλλάξει, θα διώξει και όσους μπήκαν με ΑΣΕΠ;
6. Μισθολογική αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών, με γενικότερη στήριξη όλου του υγειονομικού προσωπικού.
Επί της Κυβερνήσεώς μας έχουμε ήδη αυξήσει πολύ πάνω από την μέση αύξηση στο Δημόσιο τους μισθούς στο ΕΣΥ. Ειδικά οι ιατροί του ΕΣΥ έχουν ενισχυθεί και με αυξήσεις και με μείωση φορολογίας μέσω της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών και με μεγάλη αύξηση στα επιδόματα για τις άγονες περιοχές και με ενίσχυση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με ιδιωτικές χορηγίες (βλ Χατζηϊωάννου). Παραμένουμε όμως χαμηλά το παραδέχομαι αλλά πόσες παραπάνω από αυτές τις αυξήσεις θα δώσει και από πού; Συγκεκριμένα όχι θεωρητικά μήν παίζουμε με το προσωπικό μας και τις ανάγκες του με ψέματα παρακαλώ.
Κοινώς για το ΕΣΥ σχεδόν όλα όσα είπε τα έχουμε ήδη κάνει και για υπόλοιπα δεν είπε τίποτε συγκεκριμένο. Άνθρακες ο θησαυρός.
Στη χθεσινή ομιλία του στη ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2026, ο @androulakisnick παρουσίασε πέντε βασικές προτάσεις για το ΕΣΥ, σύμφωνα με το πλήρες κείμενο που δημοσίευσε το ΠΑΣΟΚ. Για να τις δούμε λοιπόν μία προς μία:— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 13, 2026
1. Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με εθνικά…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα