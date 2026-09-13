Γεωργιάδης: Καλά στο ΠΑΣΟΚ ούτε τα βίντεό μου δεν βλέπουν; Σχεδόν όσα είπε ο Ανδρουλάκης για το ΕΣΥ τα έχουμε ήδη κάνει

Στη χθεσινή ομιλία του στη ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2026, ο @androulakisnick παρουσίασε πέντε βασικές προτάσεις για το ΕΣΥ, σύμφωνα με το πλήρες κείμενο που δημοσίευσε το ΠΑΣΟΚ⁠. Για να τις δούμε λοιπόν μία προς μία:



1. Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με εθνικά… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 13, 2026

Μα που ζουν; Έχουμε ήδη αναβαθμίσει κτιριακά πλήρως 170 Κέντρα Υγείας και 93 Νοσοκομεία. Κάθε μέρα με βλέπετε να τα εγκαινιάζω, εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν το έχουν παρατηρήσει;…στην Κρήτη στην πατρίδα του σχεδόν τα πάντα και όσα αφήσαμε τα εντάσσουμε τώρα. Δηλ τί θα κάνει; Θα τα ξαναφτιάξει;…5. Aξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.Ολες οι διοικήσεις έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ πλέον, έχουν συμβόλαια απόδοσης και θητεία. Θα ακυρώσει την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ; Αντε τους προσωρινούς να τους αλλάξει, θα διώξει και όσους μπήκαν με ΑΣΕΠ;6. Μισθολογική αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών, με γενικότερη στήριξη όλου του υγειονομικού προσωπικού.Επί της Κυβερνήσεώς μας έχουμε ήδη αυξήσει πολύ πάνω από την μέση αύξηση στο Δημόσιο τους μισθούς στο ΕΣΥ. Ειδικά οι ιατροί του ΕΣΥ έχουν ενισχυθεί και με αυξήσεις και με μείωση φορολογίας μέσω της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών και με μεγάλη αύξηση στα επιδόματα για τις άγονες περιοχές και με ενίσχυση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με ιδιωτικές χορηγίες (βλ Χατζηϊωάννου). Παραμένουμε όμως χαμηλά το παραδέχομαι αλλά πόσες παραπάνω από αυτές τις αυξήσεις θα δώσει και από πού; Συγκεκριμένα όχι θεωρητικά μήν παίζουμε με το προσωπικό μας και τις ανάγκες του με ψέματα παρακαλώ.Κοινώς για το ΕΣΥ σχεδόν όλα όσα είπε τα έχουμε ήδη κάνει και για υπόλοιπα δεν είπε τίποτε συγκεκριμένο. Άνθρακες ο θησαυρός.