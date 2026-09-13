Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ: Εξαγγελίες με το βλέμμα στον Τσίπρα και στις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί επανεκκίνηση με κυβερνητικό πρόγραμμα, «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ και μήνυμα ότι το κόμμα του είναι η μόνη εναλλακτική για πολιτική αλλαγή