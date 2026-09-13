Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ: Εξαγγελίες με το βλέμμα στον Τσίπρα και στις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ
Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ: Εξαγγελίες με το βλέμμα στον Τσίπρα και στις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί επανεκκίνηση με κυβερνητικό πρόγραμμα, «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ και μήνυμα ότι το κόμμα του είναι η μόνη εναλλακτική για πολιτική αλλαγή
Διλήμματα προς τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους ενόψει εκλογών επιχειρεί να αναδείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας και το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Από την τρίτη θέση στα γκάλοπ και το μπρα ντε φερ με το κόμμα Τσίπρα για τον πρώτο ρόλο στην αντιπολίτευση περιγράφει το πλαίσιο των κινήσεων για την «επόμενη μέρα», ενώ συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση ζητώντας από τους πολίτες ψήφο «πολιτικής αλλαγής». Τόσο με τη χθεσινή ομιλία του, όσο και με τις απαντήσεις που θα δώσει σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου από το βήμα της ΔΕΘ, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δημιουργήσει τη συνθήκη της δυναμικής επανεκκίνησης, ποντάροντας στο «αποτύπωμα» του προγράμματος, στο οποίο πάντως το Μέγαρο Μαξίμου διακρίνει μια «βροχή δισεκατομμυρίων, με ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται». Η ΕΛΑΣ απέφυγε να σχολιάσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η μάχη με το ΠΑΣΟΚ στο κεντροαριστερό πεδίο θα κλιμακωθεί, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση όσο πλησιάζουν οι κάλπες.
Το «στοίχημα» του ΠΑΣΟΚ είναι να μπει ένα φρένο στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις και ει δυνατόν στα επόμενα γκάλοπ να αρχίζει να μειώνει τη διαφορά με την ΕΛΑΣ, δείχνοντας ότι μπορεί να διαμορφώσει εγκαίρως τους όρους για την ανακατάληψη της πρωτοκαθεδρίας στην κεντροαριστερά. Ο κ. Ανδρουλάκης επενδύει στο πρόγραμμα και στο «κάδρο» των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι συμβάλλουν στη γρήγορη αποδόμηση του αφηγήματος Τσίπρα. Δηλώνει ότι η μόνη λύση για τη νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ και προβάλλει μια σειρά προτάσεων για τη διακυβέρνηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι είναι τεκμηριωμένες και θα αποτελέσουν σύντομα τη βάση συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών. Όσον αφορά στα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών, επαναλαμβάνει ότι είναι σε ισχύ η απόφαση Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία, ενώ και σήμερα από τη ΔΕΘ θα εστιάσει στη μάχη και στο διακύβευμα του πρώτου γύρου των εκλογών.
Δείτε την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων», υποστήριξε χθες από τη ΔΕΘ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κάνοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ με τις επισημάνσεις του απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο νέο κόμμα Τσίπρα. Η «συνταγή» του σχεδίου είχε μειώσεις άμεσων φόρων –κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιτηδεύματος- αύξηση συντάξεων, 13ο μισθό, κίνητρα για 4ήμερη εργασία, κατάργηση 13ωρου, μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατώρας το 2027, προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα, προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλαγές στην παιδεία, την υγεία και το μοντέλο διακυβέρνησης. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης από τη αρχή της ομιλίας του δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσει την κυβερνητική θητεία, θα προχωρήσει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, σε επτά «εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις»:
1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.
2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.
3η: Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.
4η: Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.
5η: Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.
6η: Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.
7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
«Αυτές οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι», ισχυρίστηκε καλώντας τους πολίτες να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, με το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αξιόπιστο, ενώ ΝΔ και ΕΛΑΣ κρατούν τη χώρα πίσω. «Παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Λίγη ντροπή, κύριοι της ΝΔ», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ενώ έβαλε στο στόχαστρο και την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα λέγοντας ότι: «Η χώρα χρειάζεται νέα πορεία, όχι άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειαζόμαστε μια χώρα που να μας χωρά όλους».
Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να απευθυνθεί σε όλες τις ηλικίες και τις επαγγελματικές κατηγορίες, έκανε ειδική αναφορά στους αγρότες και στους νέους και δήλωσε ότι στην αναθεωρητική Βουλή: «Αλλάζουμε το άρθρο 86: αναθέτουμε την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας». Πρότεινε αλλαγές στο ΕΣΥ, Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και σημείωσε ότι «μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου». Αναφερόμενος στις προκλήσεις και το ρόλο της Ευρώπης περιέγραψε τις θέσεις του και πρότεινε μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις, «ένα νέο Ελσίνκι». Εξαπέλυσε δε πυρά εναντίον της κυβέρνησης, θέτοντας απανωτά ερωτήματα για τη στάση έναντι της Τουρκίας: «Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει; Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου και οι μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;». Στη συνέχεια ζήτησε από τον πρωθυπουργό να θέσει ζήτημα κυρώσεων στην Τουρκία στο Συμβούλιο Κορυφής και ανέφερε την κόκκινη γραμμή του ΠΑΣΟΚ: «Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά καλή γειτονία χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν υπάρχει».
Στο φινάλε της ομιλίας του και αφού είχε περιγράψει το –κατά την κυβέρνηση ακοστολόγητο- πρόγραμμα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε το μήνυμα προς τους πολίτες: «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη γιατί όχι μόνο έχουμε σχέδιο αλλά έχουμε σχέδιο χωρίς εξαρτήσεις. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι’ αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι ούτε κομματική εμμονή ούτε σύνθημα. Είναι όρος δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση πραγματικής αλλαγής». Στο Βελλίδειο ήταν στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ενώ «προανήγγειλαν» με την παρουσία τους την ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ δύο ακόμη ανεξάρτητοι βουλευτές (προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ), ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.
Από την τρίτη θέση στα γκάλοπ και το μπρα ντε φερ με το κόμμα Τσίπρα για τον πρώτο ρόλο στην αντιπολίτευση περιγράφει το πλαίσιο των κινήσεων για την «επόμενη μέρα», ενώ συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση ζητώντας από τους πολίτες ψήφο «πολιτικής αλλαγής». Τόσο με τη χθεσινή ομιλία του, όσο και με τις απαντήσεις που θα δώσει σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου από το βήμα της ΔΕΘ, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δημιουργήσει τη συνθήκη της δυναμικής επανεκκίνησης, ποντάροντας στο «αποτύπωμα» του προγράμματος, στο οποίο πάντως το Μέγαρο Μαξίμου διακρίνει μια «βροχή δισεκατομμυρίων, με ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται». Η ΕΛΑΣ απέφυγε να σχολιάσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η μάχη με το ΠΑΣΟΚ στο κεντροαριστερό πεδίο θα κλιμακωθεί, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση όσο πλησιάζουν οι κάλπες.
Το «στοίχημα» του ΠΑΣΟΚ είναι να μπει ένα φρένο στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις και ει δυνατόν στα επόμενα γκάλοπ να αρχίζει να μειώνει τη διαφορά με την ΕΛΑΣ, δείχνοντας ότι μπορεί να διαμορφώσει εγκαίρως τους όρους για την ανακατάληψη της πρωτοκαθεδρίας στην κεντροαριστερά. Ο κ. Ανδρουλάκης επενδύει στο πρόγραμμα και στο «κάδρο» των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι συμβάλλουν στη γρήγορη αποδόμηση του αφηγήματος Τσίπρα. Δηλώνει ότι η μόνη λύση για τη νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ και προβάλλει μια σειρά προτάσεων για τη διακυβέρνηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι είναι τεκμηριωμένες και θα αποτελέσουν σύντομα τη βάση συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών. Όσον αφορά στα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών, επαναλαμβάνει ότι είναι σε ισχύ η απόφαση Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία, ενώ και σήμερα από τη ΔΕΘ θα εστιάσει στη μάχη και στο διακύβευμα του πρώτου γύρου των εκλογών.
Δείτε την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων», υποστήριξε χθες από τη ΔΕΘ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κάνοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ με τις επισημάνσεις του απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο νέο κόμμα Τσίπρα. Η «συνταγή» του σχεδίου είχε μειώσεις άμεσων φόρων –κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιτηδεύματος- αύξηση συντάξεων, 13ο μισθό, κίνητρα για 4ήμερη εργασία, κατάργηση 13ωρου, μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατώρας το 2027, προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα, προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλαγές στην παιδεία, την υγεία και το μοντέλο διακυβέρνησης. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης από τη αρχή της ομιλίας του δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσει την κυβερνητική θητεία, θα προχωρήσει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, σε επτά «εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις»:
1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.
2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.
3η: Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.
4η: Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.
5η: Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.
6η: Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.
7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
«Αυτές οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι», ισχυρίστηκε καλώντας τους πολίτες να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, με το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αξιόπιστο, ενώ ΝΔ και ΕΛΑΣ κρατούν τη χώρα πίσω. «Παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Λίγη ντροπή, κύριοι της ΝΔ», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ενώ έβαλε στο στόχαστρο και την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα λέγοντας ότι: «Η χώρα χρειάζεται νέα πορεία, όχι άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειαζόμαστε μια χώρα που να μας χωρά όλους».
Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να απευθυνθεί σε όλες τις ηλικίες και τις επαγγελματικές κατηγορίες, έκανε ειδική αναφορά στους αγρότες και στους νέους και δήλωσε ότι στην αναθεωρητική Βουλή: «Αλλάζουμε το άρθρο 86: αναθέτουμε την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας». Πρότεινε αλλαγές στο ΕΣΥ, Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και σημείωσε ότι «μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου». Αναφερόμενος στις προκλήσεις και το ρόλο της Ευρώπης περιέγραψε τις θέσεις του και πρότεινε μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις, «ένα νέο Ελσίνκι». Εξαπέλυσε δε πυρά εναντίον της κυβέρνησης, θέτοντας απανωτά ερωτήματα για τη στάση έναντι της Τουρκίας: «Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει; Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου και οι μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;». Στη συνέχεια ζήτησε από τον πρωθυπουργό να θέσει ζήτημα κυρώσεων στην Τουρκία στο Συμβούλιο Κορυφής και ανέφερε την κόκκινη γραμμή του ΠΑΣΟΚ: «Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά καλή γειτονία χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν υπάρχει».
Στο φινάλε της ομιλίας του και αφού είχε περιγράψει το –κατά την κυβέρνηση ακοστολόγητο- πρόγραμμα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε το μήνυμα προς τους πολίτες: «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη γιατί όχι μόνο έχουμε σχέδιο αλλά έχουμε σχέδιο χωρίς εξαρτήσεις. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι’ αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι ούτε κομματική εμμονή ούτε σύνθημα. Είναι όρος δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση πραγματικής αλλαγής». Στο Βελλίδειο ήταν στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ενώ «προανήγγειλαν» με την παρουσία τους την ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ δύο ακόμη ανεξάρτητοι βουλευτές (προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ), ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.
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