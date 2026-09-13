Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο ιατρείο στα Ψαρά: Μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης, θυσιάστηκαν για να είμαστε οι υπόλοιποι ελεύθεροι, βίντεο

Σήμερα εγκαινιάσαμε μαζί με τον Δήμαρχο Ψαρών το ολοκαίνουριο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών. Η Ελλάς χρωστάει χρέος μεγάλο στα Ψαρά. Τα Ψαρά θυσιάστηκαν για να δημιουργηθεί το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος και αυτά παρέμειναν για έναν ακόμη αιώνα υπό Τουρκική Κυριαρχία για να… pic.twitter.com/JoBICSsnBi