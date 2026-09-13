Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο ιατρείο στα Ψαρά: Μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης, θυσιάστηκαν για να είμαστε οι υπόλοιποι ελεύθεροι, βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Ψαρά Ιατρείο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο ιατρείο στα Ψαρά: Μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης, θυσιάστηκαν για να είμαστε οι υπόλοιποι ελεύθεροι, βίντεο

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τον Οκτώβριο θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για γιατρούς και νοσηλευτές με δωρεάν κατοικίες και μισθό άνω των 1.500 ευρώ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο ιατρείο στα Ψαρά: Μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης, θυσιάστηκαν για να είμαστε οι υπόλοιποι ελεύθεροι, βίντεο
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Το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών εγκαινίασε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης που βρέθηκε στο ακριτικό νησί.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης για το συγκεκριμένο νησί, ενώ προανήγγειλε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις γιατρών και νοσηλευτών, με δωρεάν κατοικίες και μισθό που θα ξεπερνά τα 1500 ευρώ.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα βίντεο, όπου αποτυπώνεται η ομορφιά των Ψαρών, ενώ ευχαρίστησε και τον δήμαρχο του νησιού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σήμερα εγκαινιάσαμε μαζί με τον Δήμαρχο Ψαρών το ολοκαίνουριο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών. Η Ελλάς χρωστάει χρέος μεγάλο στα Ψαρά. Τα Ψαρά θυσιάστηκαν για να δημιουργηθεί το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος και αυτά παρέμειναν για έναν ακόμη αιώνα υπό Τουρκική Κυριαρχία για να είμαστε οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μας το σημερινό έργο, το ομορφότερο ΠΠΙ της Χώρας. Τώρα πρέπει να το γεμίσουμε ιατρούς και νοσηλευτές. Στην πρόσκληση που θα βγάλουμε τον Οκτώβριο αναμένω τεράστια συμμετοχή. Δωρεάν κατοικίες φοβερές μέσα στο ΠΠΙ, επιπλέον +1500€ στον μισθό και μια υπέροχη ζωή σε έναν παράδεισο. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. Αισθάνομαι Υπερήφανος σήμερα και ευχαριστώ τον Δήμαρχο για το όραμα του, χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε αυτό το επίτευγμα».


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